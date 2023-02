Računalne komponente na popustu u Linksu

Ovog tjedna Links je za čitatelje Buga priredio ekskluzivni popust koji se odnosi na čak tri računalne komponente - grafičku karticu, radnu memoriju i napajanje. Planirate li složiti novo ili nadograditi postojeće računalo, ovo je prava prilika za vas. Popust možete iskoristiti do kraja ovoj tjedna, točnije do nedjelje 19. veljače 2023. ili do isteka zaliha. Sva tri proizvoda na jednom mjestu možete vidjeti ovdje.

Posebna ponuda za čitatelje Buga

Grafička kartica ASUS GeForce GTX 1650 Phoenix OC Edition V2 ima 4 GB GDDR6 memorije te radni takt u OC modu do 1635 MHz. Od priključaka za monitor tu su HDMI, DisplayPort i DVI. Puna cijena ove grafičke kartice iznosi 229,99 €, a uz promo kod BUGPROMO možete uštedjeti 20 € pa će cijena biti 209,99 €.

Za pravu gaming konfiguraciju ključna komponenta je i brza radna memorija. G.SKILL Ripjaws V, F4-3600C16D-16GVKC je PC-28800 DDR4 memorija od 16 GB (2 pločice od 8 GB) koja radi na taktu od 3600 MHz. Puna cijena ove memorije iznosi 89,00 €, a uz promo kod BUGPROMO možete uštedjeti 17 € pa će cijena biti 72 €.

Treća stavka u ponudi je napajanje. WHITE SHARK GPSU-W500F Captain 80+ ATX napajanje od 500 W lijepa je stvarčica koja može zaokružiti desktop konfiguraciju. Dolazi s RGB osvjetljenjem koje će izgledasti efektno planirate li vaše kućište učiniti prozirnim uz bočnu stranu od pleksiglasa, ili pak na neki drugi način. Puna cijena ovog napajanja iznosi 48,99 €, a uz promo kod BUGPROMO možete uštedjeti 9 € pa će cijena biti 36,99 €.

Dodatni detalji oko akcije: