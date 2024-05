Razmišljate o kupnji poslovnog laptopa? Links ima posebnu ponudu za svaki budžet

Bilo da ste ograničeni budžetom ili ste spremni uložiti i do 3.000 eura za novi laptop, Lenovo nudi širok spektar opcija koje zadovoljavaju različite profesionalne zahtjeve. Posjetite Links do 19. svibnja i odaberite Lenovo laptop koji će transformirati vaš način rada

Bez obzira jeste li mobilni programer koji radi na novom ažuriranju aplikacije, financijski analitičar koji se bavi složenim proračunima, marketinški stručnjak koji stvara prezentacije za svoj tim ili student koji priprema završni rad, neophodno je imati napredni laptop koji olakšava svakodnevne izazove.

Lenovo poslovni laptopi dizajnirani su da zadovolje širok spektar profesionalnih potreba te nude rješenja za unaprjeđenje poslovnog života. Njihova robusna i elegantna konstrukcija, prenosivost te impresivna snaga, čine ih idealnim izborom za svakoga tko želi povećati svoju učinkovitost.

Posebna ponuda Lenovo laptopa u Linksu traje do 19. svibnja, a budući da ima dosta različitih modela za svačiji ukus, odlučili smo vam olakšati odabir prema budžetu kako biste pronašli upravo ono što vam najbolje odgovara.

Do 1.000 eura

Ulaganje u kvalitetan laptop ne mora nužno zadati veliki udarac vašem novčaniku. Lenovo nudi niz impresivnih modela unutar budžeta do 1.000 eura, što je idealno za studente ili početnike u raznim sektorima koji traže pouzdanost i dobre performanse po ponešto prihvatljivijoj cijeni.

Na primjer, model Lenovo ThinkBook 16 G6 21KK003PSC dolazi s AMD-ovim Ryzen 5 7530U procesorom uparenim s čak 32 GB RAM-a i 1 TB SSD-a, što ga čini izuzetno sposobnim za multitasking i zahtjevnije zadatke. Sa 16-inčnim WUXGA IPS zaslonom i AMD-ovom Radeon grafikom, ovaj laptop idealan je za one koji trebaju precizan i oštar prikaz slika, a k tome još dolazi bez OS-a, omogućujući korisnicima slobodu izbora i prilagodbu prema vlastitim potrebama.

Tu je i model Lenovo ThinkBook 16 G6 21KK003GSC, koji se može pohvaliti nešto jačim procesorom Ryzen 7 7730U, pružajući dodatnu snagu za one kojima je to potrebno. Za one koji pak više preferiraju Intelove procesore, istaknimo Lenovo ThinkBook 16 G6 21KH007MSC koji stiže s Intelovim Core i5 1335U procesorom uparenim sa 16 GB RAM-a i 512 GB SSD-a te predinstaliranim Windowsom 11 Pro.

Do 2.000 eura

Za profesionalce koji su spremni uložiti nešto više novaca u svoj laptop, pa tako i poslovanje, tu je Lenovo ThinkPad L14 G4 21H1006VSC koji kombinira pouzdanost i performanse potrebne za rješavanje svih vrsta izazova. S Intelovim Core i5 1335U procesorom, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD-a, ovaj 14-inčni laptop osigurava izvrsnu brzinu i efikasnost, uz predinstalirani Windows 11 Pro koji donosi dodatne poslovne funkcionalnosti.

Zahvaljujući nešto većem 16-inčnom WUXGA IPS zaslonu, Lenovo ThinkPad T16 G2 21HH0073SC nudi više prostora za rad, što ga čini idealnim za bilo koga tko radi s vizualno zahtjevnim programima. S istom konfiguracijom kao i kod prethodno navedenog modela, T16 G2 pruža dodatnu udobnost i preglednost, čineći ga izvrsnim izborom za dugotrajni rad bez naprezanja očiju.

Perjanica ove posebne ponude u cjenovnom rangu do 2.000 eura predstavlja Lenovo ThinkPad X1 Carbon 21HM004KSC. S izuzetno laganim i čvrstim kućištem od karbona, ovaj laptop dizajniran je za poslovne korisnike koji cijene mobilnost, stil i performanse. Pogoni ga Intelov Core i5 1335U uparen sa 16 GB RAM-a, 512 GB SSD-a te Windowsom 11 Pro, a krasi ga 14-inčni WUXGA IPS zaslon.

Do 3.000 eura

Za one koji traže apsolutan vrhunac, u posebnoj ponudi Linksa tu su i laptopi čija cijene ide i do 3.000 eura. Osim što ti modeli predstavljaju sami vrh ponude, pravi su izbor za one koji razumiju da je investicija u kvalitetan laptop investicija u vlastito poslovanje, a na kraju krajeva i u - profesionalni razvoj.

U ovom budžetu izdvajamo Lenovo ThinkPad X1 G11 Carbon 21HM004GSC, model opremljen Intelovim Core i7 1335U procesorom te 16 GB RAM-a i 512 GB SSD-a. Ovaj 14-inčni laptop ne nudi samo brzinu i snagu, već i izvanrednu prenosivost zahvaljujući ultra-laganom kućištu od karbona. U prijevodu, idealan je za one kojima je u opisu posla često putovati.

Za one koji pak zahtijevaju vrhunsko vizualno iskustvo, tu je Lenovo ThinkPad X1 Carbon G11 21HM007JSC koji dolazi s 14-inčnim 2,8K OLED zaslonom. Pogoni ga snažan i7 1335U procesor uparen s 32 GB RAM-a i 1 TB SSD-a, što znači da mu niti jedan zadatak neće predstavljati problem. Ovaj laptop odličan je izbor za profesionalce u kreativnim sektorima, kao što su video produkcija, grafički dizajn ili profesionalna fotografija.

No, Lenovo ima i pravu poslastice za profesionalce koji preferiraju veće zaslone. Naime, Lenovo ThinkPad T16 G2 21HH002YSC stiže sa 16-inčnim UHD+ OLED zaslonom, što je idealna kombinacija za inženjere, arhitekte ili bilo kojeg korisnika koji se oslanja na ekstremnu preciznost i detalje u svom radu. Pogoni ga Intelov i7 1335U procesor, a stiže s 32 GB RAM-a, 1 TB SSD-a te s predinstaliranim Windowsom 11 Pro.

Cijela promotivna ponuda Lenovo laptopa dostupna je na Linksovoj službenoj web stranici.