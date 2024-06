ROG Strix SCAR 18 - Novi kralj prijenosnih računala

Neka prijenosna računala napravljena su kako bi bila što tanja, neka kako bi baterija trajala što duže, a neka kako bi olakšala posao. A računalo ROG Strix SCAR 18 G834 (2024)? Ono je napravljeno kako bi bilo najbolji izbor za najzahtjevnije ljubitelje video igara.

U svojoj bogatoj ponudi, tvrtka ASUS ima više gejmerskih modela, ali počasno mjesto, naročito kada su performanse u pitanju, zauzima ROG Strix SCAR. Kod ove serije sve je podređeno jednom cilju – što boljim performansama u video igrama. Je li računalo ROG Strix SCAR 18 (2024) dostojan nasljednik proslavljenih prethodnika? Apsolutno.

Prepoznatljiv dizajn

Kada je dizajn u pitanju, tvrtka ASUS igrala je na sigurno. Za gejmerske modele uobičajeno crno kućište ukrašeno je LED trakama koje omogućavaju razne svjetlosne efekte, a osvjetljenje ima i veliki logotip ROG na poklopcu. Želite li diskretniji izgled, ovo osvjetljenje može se lako isključiti. Računalo SCAR ne pripada u skupinu tankih i laganih prijenosnih računala, ali ovakav pristup omogućio je ugradnju moćnog rashladnog sustava, što se pozitivno odrazilo na performanse uređaja.

Znatno poboljšan zaslon

S obzirom na to da je i prošlogodišnji model bio vrhunski gejmerski uređaj, nije bilo previše mjesta za poboljšanje, ali tvrtka ASUS ipak je uspjela značajno poboljšati jednu stavku. Sada se i model Strix SCAR 18 može pohvaliti zaslonom MiniLED, koji je prošle godine bio rezerviran samo za manji model, SCAR 16. Veliki zaslon dijagonale 18 inča dominira, ne samo veličinom, nego i impozantnim karakteristikama. Glavne odlike zaslona MiniLED su neusporedivo bolji kontrast u odnosu na klasičan zaslon IPS kao i znatno jače pozadinsko osvjetljenje koje kod ovog modela ide do 1100 nit. Usporedbe radi, klasični zasloni IPS rijetko imaju pozadinsko osvjetljenje jače od 500 nit. To znači kako će sve biti jasno vidljivo čak i pri jakom ambijentalnom svjetlu, a detalji lako uočljivi u tamnim scenama. I ostale karakteristike zaslona impresivne su, počevši od frekvencije osvježavanja koju možete podesiti na čak 240 Hz, preko pokrivenosti boja 100% DCI-P3 do vremena odziva od samo 3 ms. Naravno, uz ovakav zaslon uživat ćete i u filmovima i omiljenim serijama. Kako bi kupcima olakšala snalaženje, tvrtka ASUS dodijelila je naziv Nebula HDR zaslonu koji ima sve ove karakteristike.

Prava zvijer

Već smo rekli kako je računalo ROG Strix SCAR 18 namijenjeno najzahtjevnijim ljubiteljima igara pa ne čudi što su mu performanse vrhunske. Jednostavno rečeno, nema slabih točaka i opremljeno je najmoćnijim komponentama. Tu su procesor 14. generacije Intel Core i9 i grafička jedinica NVIDIA GeForce RTX 4090. Ne trebate li ovako moćnu grafičku jedinicu, možete se opredijeliti i za varijantu s modelom RTX 4080. Može se naći u konfiguracijama s 32 ili 64 GB memorije RAM, a za pohranu podataka koristi dva brza diska SSD u režimu RAID. Ukratko, što god poželjeli, računalo ROG Strix SCAR 18 s lakoćom će obaviti. Ovako opremljeno, predstavlja odličan izbor i za druge zahtjevne korisnike, ne samo za igrače, na primjer one koji se bave obradom videa sadržaja.

Ljubitelji tehnologija znaju kako je za postizanje vrhunskih performansi potrebno nešto više od brzih komponenti, a to je kvalitetan sistem za hlađenje. Računalo SCAR 18 dominira upravo na tom polju zahvaljujući sustavu za hlađenje koji se zasniva na tekućem metalu u kombinaciji sa čak trima ventilatorima. Tvrtka ASUS omogućila je korisnicima jednostavno praćenje i podešavanje svih ključnih komponenti uz pomoć priloženog softwarea kako bi rad prijenosnog računala prilagodili svojim potrebama.

Pun iznenađenja

Kod većine gejmerskih prijenosnih računala, priča obično završava s dobrim performansama, ali računalo SCAR 18 nije obično gejmersko prijenosno računalo. Uz zaslon koji je odličan za gledanje filmova, lijepo se uklapa i kvalitetan audio sustav, koji se sastoji od čak četiri zvučnika i pruža iznenađujuće glasan i kvalitetan zvuk. Prijenosno računalo opremljeno je velikom baterijom kapaciteta od čak 90 Wh pa će autonomija nadmašiti očekivanja.

Kada se u obzir uzme sve navedeno, jasno je kako model ROG Strix SCAR 18 (2024) dominira u segmentu vrhunskih gejmerskih prijenosnih računala namijenjenih najzahtjevnijim korisnicima. Pružit će im sate zabave uz omiljene igre, a zatreba li, može lako odraditi i druge zahtjevne poslove.

