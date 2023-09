Sa IT na Ti - seminar novog IT doba održat će se u tri hrvatska grada

Ne propustite IT seminare koji će se održati 26.10. u Zagreb, zatim 27.10. u Rijeci (Lovran) te na kraju 28.10. u Splitu - profitirajte koristeći postojeće alate i tehnologije te razmijenite iskustva

Danas je tehnologija neodvojivi dio naših života, a njen utjecaj na poslovne svjetove postaje sve značajniji. U svijetu ubrzanog tehnološkog razvoja, seminar Sa IT na Ti, IT Novog Doba predstavlja svjetionik prema budućnosti informacijske tehnologije. Ovaj seminar je prilika da se zaroni u postojeće korisne platforme, rješenja, alate i najnovije trendove, prilika da se sazna o transformacijama koje tehnologija donosi, te da se postane aktivni sudionik u oblikovanju te budućnosti. Slogan seminara - Budite Dio Budućnosti - podsjeća nas da svaka interakcija s tehnologijom gradi most prema vašem profitu koristeći postojeće i buduće inovacije.

Prijave traju do 1. listopada 2023. Požurite i prijavite se već do 15.9. jer vas očekuje 20% popusta!

Raspored i teme seminara

Dobrodošlica i registracija sudionika: Seminar počinje ugodnim susretom i registracijom sudionika, stvarajući atmosferu suradnje i razmjene ideja među stručnjacima iz različitih područja.

Seminar počinje ugodnim susretom i registracijom sudionika, stvarajući atmosferu suradnje i razmjene ideja među stručnjacima iz različitih područja. Digitalne Transformacije: Prof. Dr. Dean Rakić vodi nas kroz temu digitalnih transformacija, osvjetljavajući puteve kojima se organizacije kreću kako bi se prilagodile i iskoristile brze tehnološke promjene. Ovaj segment analizira što digitalna transformacija zaista znači, kako se ostvaruje digitalna strategija i kako poduzeća mogu izrasti i ostvariti konkurentske prednosti uz pomoć digitalnih tehnologija.

Prof. Dr. Dean Rakić vodi nas kroz temu digitalnih transformacija, osvjetljavajući puteve kojima se organizacije kreću kako bi se prilagodile i iskoristile brze tehnološke promjene. Ovaj segment analizira što digitalna transformacija zaista znači, kako se ostvaruje digitalna strategija i kako poduzeća mogu izrasti i ostvariti konkurentske prednosti uz pomoć digitalnih tehnologija. IT Novog Doba: Prof. Dr. Dean Rakic nastavlja svoj doprinos s temom IT novog doba, istražujući revolucionarnu tehnologiju kao što je blockchain. Sudionici će otkriti kako blockchain funkcionira, kako se primjenjuje u poslovnim procesima te kako može transformirati različite industrije.

Prof. Dr. Dean Rakic nastavlja svoj doprinos s temom IT novog doba, istražujući revolucionarnu tehnologiju kao što je blockchain. Sudionici će otkriti kako blockchain funkcionira, kako se primjenjuje u poslovnim procesima te kako može transformirati različite industrije. Digital Media Mindset: Dipl.Ing. Marko Rakić nas vodi kroz temu Digital Media Mindset, potičući kreativnost i razmišljanje izvan okvira u digitalnoj sferi. Sudionici će se upoznati s osnovama digitalnog marketinga, strategijama kreiranja i uređivanja digitalnog sadržaja te tehnikama medijskog dizajna.

Dipl.Ing. Marko Rakić nas vodi kroz temu Digital Media Mindset, potičući kreativnost i razmišljanje izvan okvira u digitalnoj sferi. Sudionici će se upoznati s osnovama digitalnog marketinga, strategijama kreiranja i uređivanja digitalnog sadržaja te tehnikama medijskog dizajna. Liderstvo (N)OVOG IT DOBA: Msc. Eng. & MBA Ivan Kokeza zaključuje seminar fokusirajući se na ključne aspekte liderstva u novoj eri informacijske tehnologije. Sudionici će istražiti organizacijske strukture, strategije uspjeha i promjenu paradigme potrebnu za vođenje timova u digitalno doba.

26.10. Zagreb / 27.10. Rijeka (Lovran) / 28.10. Split

Zaključak: Kreirajte Svoju Budućnost

Seminar Sa IT na Ti, IT Novog Doba nisu samo predavanje i diskusija, to je prilika da se profitira koristeći postojeće alate i tehnologije, razmjenjuju iskustva i zajedno razmišlja o putu prema tehnološki naprednijoj budućnosti. Slogan Budite Dio Budućnosti podsjeća nas da smo mi ti koji oblikujemo tehnološku revoluciju, koji unapređujemo poslovne svjetove i stvaramo nove mogućnosti.

Sudjelovanje na seminaru Sa IT na Ti, IT Novog Doba znači prepoznati priliku za postojeće, kako se inspirirati, naučiti i pripremiti za ono što dolazi. Kroz digitalne transformacije, blockchain tehnologiju, kreativni mindset i vođenje u digitalnom dobu, svaki sudionik će dobiti alate potrebne za uspješnu navigaciju kroz izazove i mogućnosti budućnosti informacijske tehnologije. Budite hrabri, budite znatiželjni i budite dio sadašnjosti kao i budućnosti koju zajedno stvaramo.

Prijave traju do 1. listopada 2023., a prijaviti se možete OVDJE.