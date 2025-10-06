Samo 31,55 € - originalna Office 2021 Pro licenca s osam esencijalnih aplikacija trajno se isplati

Kao i kod većine softvera, MS proizvodi općenito s vremenom postaju sve moćniji i inteligentniji. Stara verzija softvera ostat će u svom vremenu i postupno će zaostajati za trendom. Primjerice, MS je službeno ukinuo podršku za Office 2019 i 2016, što znači da više nema sigurnosnih ažuriranja, ispravaka programskih pogrešaka ili tehničke pomoći. Nema potrebe za brigom, Godeal24 vam nudi ogromne popuste na doživotne MS Office pakete! Kako nabaviti originalne softverske ključeve uz male troškove? Provjerite u nastavku.

Popust od 62% omogućuje vam kupnju Office 2021 Professional licence za samo 31,55 € (redovna cijena 249 € u MS Storeu). Dobit ćete kompletan set klasičnih alata: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams (besplatna verzija), OneNote, Publisher i Access, sve bitne za obradu brojeva, pisanje izvješća, dizajniranje slajdova ili upravljanje e-poštom. Godeal24 također je prilagođen korisnicima Maca. Office 2021 Home and Business za Mac košta samo 59,99 € (izvorno 249 €). Pruža sve što većini Mac korisnika treba svakodnevno, a kao izdanje Home & Business prikladan je za freelancere, male timove, studente ili obitelji. Riječ je o doživotnim licencama, nije potrebna pretplata. Požurite, ove ponude se brzo prodaju i neće dugo trajati.

Office paketi po izvrsnoj cijeni (promo kod SGO62)

Vrlo povoljan originalni Windows OS (promo kod SGO50)

Godeal24 je prodao tisuće pretplata na Win 11 Pro, i lako je vidjeti zašto kada su snižene za 50% na samo 13,55 € (više od 90% popusta na preporučenu maloprodajnu cijenu). Ako imate stolno ili prijenosno računalo koje još uvijek koristi Win 10, možda biste ga htjeli počastiti nadogradnjom na Win 11 Pro prije isteka roka trajanja Win 10!

Bundle ponuda (promo kod SGO62)

Ostali softver za računalo

Nabavite najbolje alate po nenadmašnim cijenama od Godeal24. Od optimizacije računala i sigurnosti do multimedijskih i sistemskih alata, Godeal24 nudi raznolik izbor po pristupačnoj cijeni. Poboljšajte performanse, očistite svoj sustav i ostanite zaštićeni - sve za manje. Odaberite što vam treba dok još vrijedi ponuda:

Kako kupiti aktivacijski ključ?

Nakon odabira artikla, krenite u proces kupnje, nastavite kao gost (ili kreirajte novi račun), a zatim ispunite polja s traženim podacima za račun.

Odaberite CWALLETCO kao platformu plaćanja i nastavite na sljedeći korak.

Odaberite željeno sredstvo plaćanja. Savjetujemo da koristite PayPal.

Godeal24 je online trgovina koja prodaje ključeve za računalne operativne sustave, uredski softver i softver za igre na globalnom tržištu. Godeal24 uvijek održava koncept kupca na prvom mjestu i donosi najbolje proizvode i usluge našim kupcima. Kako bi se poboljšalo korisničko iskustvo, proces kupovine Godeal24 vrlo je jednostavan. Nakon naplate, aktivacijski ključ softvera i detaljne upute za instalaciju bit će poslani na vaš e-mail u roku od nekoliko minuta. A oko procesa instalacije i korištenja, korisnici se u bilo kojem trenutku mogu obratiti Godeal24 profesionalnom timu korisničke službe koji je online 24/7.

Svojim visokokvalitetnim proizvodima i profesionalnim uslugama, Godeal24 je dobio ocjenu 4,9 i ocjenu zadovoljstva od 98% na TrustPilotu (neovisna platforma za korisnike za ocjenu usluge i kvalitete proizvoda), što je korisnička potvrda i priznanje Godeal24!

Kontaktirajte Godeal24: service@godeal24.com

Napomena: Ova objava označena je kao oglasni članak, a za sadržaj oglasnih poruka odgovoran je isključivo oglašivač.