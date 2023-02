Sve više IT stručnjaka koristi Cloud usluge, ali nisu svi njime zadovoljni. Zašto?

Sve više firmi koristi Cloud, za čije održavanje potrebni su IT stručnjaci, što predstavlja financijski trošak koji manje firme si ne mogu priuštiti. Stoga se se na tržištu pojavili pružatelji usluga koji nude cijelokupna rješenja za Cloud, I to po modelu naplate “pay-as-you-go”.

Cloud se koriste sve češće, zamjenjujući tradicionalni model IT infrastrukture na lokaciji korisnika. Ali još uvijek ima pobornika klasične IT infrastrukture, a oni koji već rade s “oblakom” znaju iz prve ruke njegove nedostatke. Posebno IT partneri koji su zarađivali na hardveru koji se koristio lokalno IT infrastrukturi i bili su zadovoljni. Zašto?

Trenutačno, jedan od razloga za to je premalo stručnjaka za “Cloud”. To se ne odnosi samo na inženjere i arhitekte, već i na stručnjake za budžetiranje projekata u “Cloud-u”, te stalnu kontrolu troškova projekata. Bez takvih stručnjaka, korištenje Cloud-a može na kraju biti vrlo skupo. Ali stručnjaci su također skupi - zapošljavanje vlastitog tima stručnjaka je neisplativo za malu tvrtku.

Stoga glavni posao nakon uvođenja oblaka u mala i srednja poduzeća angažiranje vanjske usluge, koji također imaju svoje probleme:

Velika konkurencija, što uzrukuje male budžete i probleme sa sklapanjem ugovora o uslugama nakon implementacije - "kupimo nešto u Cloud-u od najpoznatije tvrtke na svijetu, a za konfiguraciju i održavanje angažiramo najjeftiniju vanjsku uslugu kako bi uštedili".

Izbor između uske specijalizacije i potrebe za stručnjacima za sve glavne oblake. Glavni oblaci su vrlo razvijeni i imaju puno funkcija koje nisu potrebne u integracijskim projektima, ali ih specijalist mora sve poznavati kako bi dobio certifikat koji može pokazati klijentu.

Podrška. Mali sistem integratori ne mogu priuštiti 24/7 podršku i slanje klijenta pružatelju usluge nije najbolje rješenje, jer podrške u velikim korporacijama nisu baš prijateljske ili su skupe.

Kako bi pomogao u rješavanju svih gore navedenih problema, estonski pružatelj IT usluga Cloudsy razvio je partner program kroz koji nudi IaaS/Paas usluge kompanijama male I srednje veličine (IT-integratori, IT outsourcing kompanije, kompanije nude vlastite SaaS usluge, pružatelji usluga web stranica), koji nude IT rješenja svojim klijentima. Cloudsy nudi: Elastic Cloud (privatni, javni, hibrid clud), Pay-As-You-Go model naplate, opcije vGPU, skladištenje objekata (S3), backup usluga, disaster recovery usluga, , javna mreža I održavanje, Microsoft licence (SPLA I NCE) besplatne predprodajne usluge, 24/7 podrška, Također, nudimo “White label” model poslovanja u kojem koristiti našu platformu pod svojim brendom. Ovaj model se pokazao puni pogodak, jer nema vizualnu razlike koja može uzrokovat dodatna pitanja I nepovjerenje partnerovog klijenta. Naša besplatna predprodajna usluga koju nudimo partnerima omogućava da Vam pronađemo najbolje rješenje IT infrastrukture za Vašeg klijenta, čime štedimo vrijeme I energiju partnera.

Model naplate Pay-As-You-Go koji imamo je vrlo transparentan, bez sakriveni troškova. Također, na našoj platformi imamo kalkulator troškova koji omogućava izračun troškova usluga koje bi željeli koristit tako da u svakom trenutku imate kontrolu nad budžetom svojeg projekta. Također, ono što nas ističe na tržištu jest mjesečna provizija partneru od korištenja naše usluge od strane klijenta.

“Već nekoliko godina istražujemo mišljenje naših partnera i klijenata – kaže Danijel Hodak, Cloudsy Business Development Manager, slušamo njihove komentare i primjedbe kako bismo osigurali prikladno i najprofitabilnije korištenje našeg partner programa Clodsy sa uslugama IaaS/PaaS. Tim pristupom omogućili smo našim partnerima da budu što konkurentiji na tržištu.

Kako ne bi sve ostalo na riječima, pozivamo Vas da se registrirate I potpuno besplatno isprobate naše usluge: https://console.cloudsy.partners/

Slobodno posjetite naše web stranice: https://cloudsy.partners/

Ako imate bilo kakva pitanja ili zahtjeve, slobodno se obratite: info@cloudsy.partners ili dhodak@cloudsy.partners