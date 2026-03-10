Sveučilište Algebra Bernays - Obrazovanje koje u stopu prati tehnologiju

Današnja tehnologija i korištenje iste se toliko brzo mijenja da ono znanje koje je traženo na tržištu rada danas, već za samo nekoliko mjeseci može izgledati potpuno drugačije. Zato se obrazovne institucije više ne razlikuju samo po sadržaju studijskih programa, nego po tome koliko dobro prepoznaju u kojem smjeru se industrija razvija i koliko se brzo tome znaju prilagoditi. Upravo na tom pristupu Sveučilište Algebra Bernays gradi svoje obrazovne programe, kroz snažnu povezanost s industrijom, interdisciplinarnost i stalno prilagođavanje kurikuluma stvarnim potrebama digitalnog gospodarstva.

Znanje za tehnologije koje tek dolaze

Jedan od temeljnih postulata Sveučilišta Algebra Bernays jest činjenica da studijski programi ne nastaju izolirano unutar akademskog sustava, već u konstantnom dijalogu s ICT zajednicom. Brzina razvoja umjetne inteligencije, podatkovne znanosti i softverskog inženjerstva zahtjeva obrazovne programe koji studentima ne prenose samo trenutačno relevantna znanja, nego ih pripremaju za tehnologije koje tek dolaze. U tom kontekstu posebno se ističu tri sveučilišna odjela koji čine jezgru STEM područja na Sveučilištu Algebra Bernays.

Sveučilišni odjel za primijenjeno računarstvo, čiji je pročelnik izv. prof. dr. sc. Danijel Kučak, sa svojim timom usmjeren je na razvoj stručnjaka koji razumiju računalne sustave u njihovoj cjelini, od infrastrukture i mrežnih sustava do razvoja kompleksnih aplikacijskih rješenja. Studenti kroz projektni rad i laboratorijsku nastavu stječu iskustva koja ih pripremaju za rad u dinamičnim tehnološkim okruženjima, gdje se očekuje brzo prilagođavanje novim alatima i platformama.

„Na studiju primijenjenog računarstva naš je primarni cilj da studenti po završetku studija budu stvarno spremni za tržište rada, odnosno da uz teorijska znanja imaju i iskustvo rada na konkretnim projektima i tehnologijama koje se koriste u industriji. Nastavu oblikujemo tako da studenti razvijaju način razmišljanja potreban za rješavanje stvarnih problema, rad u timovima i brzo prilagođavanje tehnološkim promjenama. U budućnosti ćemo dodatno jačati suradnju s gospodarstvom i kontinuirano prilagođavati programe kako bi naši diplomanti ostali konkurentni u dinamičnom IT okruženju” – govori Kučak.

Fokus je i na razvoju stručnjaka kroz Sveučilišni odjel za podatkovnu znanost i umjetnu inteligenciju, čiji je pročelnik doc. dr. sc. Zdravko Kunić, a koji je usmjeren na razumijevanje cjelokupnog životnog ciklusa podataka, od prikupljanja i obrade do razvoja modela umjetne inteligencije i njihove primjene u poslovnom okruženju. Naglasak je na razumijevanju algoritamskih principa, etičkim aspektima primjene umjetne inteligencije te sposobnosti interpretacije podataka u kontekstu donošenja poslovnih odluka.

Treći ključni stup je Sveučilišni odjel za programsko inženjerstvo, čiji je pročelnik izv. prof. dr. sc. Goran Đambić, koji naglasak stavlja na razvoj softvera u skladu s modernim inženjerskim principima. Fokus nije samo na programiranju, već na arhitekturi sustava, skalabilnosti, kvaliteti koda i timskom radu, što su kompetencije koje razlikuju programere od softverskih inženjera sposobnih za razvoj složenih digitalnih proizvoda.

„Prilično sam uvjeren u to da se ističemo snažnim povezivanjem tehnologije, industrijske prakse i razvoja kritičkog razmišljanja, pri čemu umjetnu inteligenciju ne promatramo kao zamjenu za znanje, već kao alat koji ubrzava učenje i potiče rješavanje problema. Fokus nam je na mentorstvu, projektnom radu i odgovornom korištenju novih tehnologija kako bi studenti razvili razumijevanje temeljnih koncepata, a ne samo operativne vještine. U budućnosti želimo dodatno razvijati modele obrazovanja koji integriraju AI u nastavu na etičan i održiv način te studentima omogućuju konkurentnost u okruženju koje se ubrzano mijenja” – izjavio je Đambić.

Što Sveučilište Algebra Bernays izdvaja od drugih sličnih ustanova?

U kontekstu sve većeg broja obrazovnih programa u STEM području, Sveučilište Algebra Bernays se na tržištu izdvaja prije svega integracijom akademskog znanja i industrijske prakse. Velik dio nastavnika aktivno djeluje u ICT sektoru, što omogućuje prijenos aktualnih iskustava iz razvoja proizvoda, implementacije sustava i upravljanja tehnološkim projektima izravno u nastavu.

Druga važna diferencijacija je interdisciplinarni pristup. Suvremeni tehnološki projekti više ne postoje unutar jedne discipline: umjetna inteligencija, softversko inženjerstvo, dizajn i poslovna analitika sve su češće dio istog razvojnog procesa. Studenti se zato tijekom studija susreću s multidisciplinarnim timskim radom koji odražava stvarne industrijske uvjete.

Treći element jest infrastruktura i okruženje za učenje. Moderan kampus Sveučilišta Algebra Bernays omogućuje rad u laboratorijima i prostorima prilagođenima razvoju digitalnih projekata, istraživanju i suradnji s industrijskim partnerima, čime se obrazovanje dodatno približava profesionalnom okruženju.

Iskustvo studenta Fakultet mi nije dao samo znanje, nego me naučio kako donositi odluke i voditi projekte, što danas primjenjujem na globalnoj razini. Studij na Sveučilištu Algebra Bernays doslovno mi je otvorio vrata tržišta rada jer sam već tijekom studija stekao temeljita tehnička znanja, ali i specijalizirane vještine koje su u industriji odmah bile prepoznate. Veliku ulogu imala su partnerstva s tvrtkama i mogućnosti studentske prakse, zahvaljujući kojima sam rano ušao u poslovni svijet i to s konkretnim kompetencijama. Jednako važni bili su ljudi, kolegijalnost među studentima, otvorenost predavača i snažna povezanost s industrijom dali su mi sigurnost i samopouzdanje pri ulasku u profesionalni svijet. Predavači nisu bili samo profesori, već stručnjaci s iskustvom rada u velikim europskim tvrtkama koji su točno znali što nam treba u praksi. Upravo taj ‘hands-on’ pristup pokazao se ključnim, jer teorija bez primjene brzo blijedi. Kada sam završio studij, imao sam osjećaj da sam već pola puta prošao, jer je sve bilo usmjereno na stvarni rad i konkretne izazove. Hrvoje Lukavski, Lead Product Manager u BMW Grupi

Riječ predsjednika Upravnog vijeća

Prof. dr. sc. Damir Jugo

Obrazovni programi koje smo pokrenuli u proteklih nekoliko godina i na čijem razvoju kontinuirano radimo uvelike su usmjereni na ključna područja ICT industrije danas - umjetnu inteligenciju, kibernetičku sigurnost i analizu podataka. Na Sveučilištu Algebra Bernays pratimo sve te trendove kroz razvoj studijskih programa i programe obrazovanja koji odgovaraju tim potrebama, a pritom jednaku važnost pridajemo razvoju kompetencija koje nadilaze samu tehnologiju - kritičkog razmišljanja, razumijevanja etičkih aspekata tehnologije i sposobnosti rada u interdisciplinarnim timovima. U tom kontekstu, između ostalog, osnovan je i Zavod za kreativnost i kritičko mišljenje na čelu s izv. prof. dr. sc. Robertom Kopalom, koji dodatno osnažuje razvoj tih kompetencija unutar obrazovnog procesa. Također, uskoro kreće izvođenje doktorskog studija Computer and Data Science, koji zajednički pokrećemo s Fakultetom za informacijske študije (FIŠ) iz Novog Mesta, Slovenija. Naši alumni već sada vode data science timove u Infobipu, Ericsson Nikoli Tesli i Rimac Technologyju zato što znaju kako pretvarati podatke u odluke i tehnologiju u poslovnu vrijednost. Mnogi od njih predaju na sveučilištima od Beča do Singapura. Neki su svoje doktorske projekte pretvorili u venture-backed startupe. Razvijaju rješenja za detekciju prijevara, bioinformatiku i digitalne blizance za pametnu industriju. To su konkretni proizvodi koji rješavaju konkretne probleme. Time jasno dokazujemo da naš cilj nije samo pratiti tehnološke trendove, nego aktivno sudjelovati u njihovu oblikovanju kroz obrazovanje stručnjaka koji će tehnologiju znati razvijati, ali i odgovorno primjenjivati u društvu i gospodarstvu kada jednog dana dođu na tržište rada.