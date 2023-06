Top 10 proizvoda za nezaboravne ljetne aktivnosti

Bez obzira ako ste VLOGER, zaljubljenik u prirodu, planinar ili jednostavno želite neki komad tehnologije koji će vam olakšati svakodnevne sportske podvige, za vas imamo pravu stvar. U nastavku vam donosimo 10 tehnički zanimljivih, ali i korisnih gadgeta koji će vam upotpuniti ljeto:

Ponekad hoćete podijeliti sa svojim prijateljima fora video s godišnjeg? Provodite puno vremena na biciklu ili na usamljenom planinskom putu i želite to iskustvo dočarati drugima? GOPRO HERO 11 i njezina manja, ali ništa manje moćna varijanta, GOPRO HERO 11 MINI kamera će vam to omogućiti. HERO 11 posjeduje hrpu fenomalnih prednosti, no ono zbog čega se diže iznad konkurencije u cjenovnom rangu jest mogućnost snimanja videozapisa u 5K rezoluciji pri 60 FPS – a. Međutim, ako vam je bitno da je video besprijekoran, ova mala, ali iznenađujuće otporna kamera, nudi i mogućnost snimanja u 4K rezoluciji pri vrtoglavih 120 FPS – a.

Osim toga što će te zauvijek uhvatiti vrijedne uspomene, HERO 11 svojim korisnicima nudi laganu kontrolu i intuitivan meni kojim će te lako navigirati kroz ekran na dodir ili izdavanjem glasovnih naredbi. Da, glasovne naredbe implementirane u fizički minijaturnu, ali krajnje efikasnu akcijsku kameru. Vrijedi i spomenuti da ako planirate snimati podvodne avanture, HERO 11 vas neće iznevjeriti do 10 metara dubine.

Snimke iz vaše perspektive vam nisu dovoljno zanimljive? Svoje ljetne radosti bi htjeli snimiti iz ptičje perspektive? U tom slučaju, RYZE Tello by DJI dron će zadovoljiti sve vaše potrebe čak i uz limitirani budžet. Odličan za početnike, odrasle i djecu, sa pregršt ugrađenih sigurnosnih komponenti, RYZE Tello pružiti će vam masu zabave. Kompaktan, lako prenosiv dron težine 80 grama je savršen kompanjon za putovanja.

RYZE Tello u zraku može ostati do 13 minuta, a domet od 100 metara i maksimalna brzina leta od 8 m/s, su sasvim dovoljni da snimite sve kadrove koji vam padnu na pamet.

Kako bi osigurali da vam baterija GOPRO kamere ne zapapri snimanje i pokvari savršeni kadar, dobra je ideja uložiti u kvalitetan punjač za baterije koji dozvoljava punjenje više baterija simultano. Ovdje na scenu stupa GOPRO dvojni punjač koji dolazi u paketu sa dvije Enduro baterije.

Ne samo da ove baterije omogućavaju duže snimanje, već se i pune 13% brže od standarnih modela. U hladnim uvjetima, do -10 C, za razliku od običnih HERO 9/10/11 baterija, poboljšavaju performanse kamere.

Ako ste tehnološki minimalist i ne zanimaju vas kamere i dronovi, već samo želite zanimljive trenutke uhvatiti svojim pametnim telefonom, onda je DJI Osmo Mobile 6 Gimbal stabilizator za snimanje ono što će vam odgovarati. Inteligentni stabilizator do vrha napunjen kreativnim funkcijama.

Stabilizacija na 3 osovine garantira da će videouratci uvijek izgledati profesionalno i bez ikakve trešnje. Mobile 6 ima zoom kotačić koji omogućava potpunu kinematografsku kontrolu, a baterija dozvoljava čak 6 sati korištenja.

Izbjegnite prometne gužve i zabavite se dok letite pokraj kolona automobila na inovativnom i modernom električnom romobilu. Ninebot Kicksooter će vam vožnju gradom učiniti vrlo lakom. Uz elegantan dizajn i lagano aluminijsko tijelo, ovaj električni romobil je također i sklopiv te se može lako nositi ili spremiti

SEGWAYOV Ninebot Kickscooter postiže brzine do 25 km/h. Zahvaljući pametnom sustavu upravljanja, Ninebot sa samo jednim punjenjem baterije može proći čak 40 kilometara. Romobil je opremljen i LED zaslonom koji prikazuje brzinu i razinu baterije.

Električni romobil koji je manje opasan po vaš džep! Mi 3 Lite je savršen prvi korak za ulazak u svijet električnih romobila. Motor snage od 300W može postići brzinu od 25 km / h. Vožnja će biti stabilna i ugodna, svih 20 kilometara, koliko je i domet baterije ovog modela.

Mi 3 Lite može se povezati s aplikacijom, čime je vozaču omogućeno da prati podatke o samoj vožnji i prometu.

Sigurnost na prvom mjestu! LIVALLOVA pametna kaciga pazit će na vas čak i kada niste svjesni opasnosti. Od sada možete bezbrižno biciklirati. LIVALL Neo je dizajniran tako da su vam ruke uvijek slobodne. Uz integrirane glasovne komande i GPS, ova smart kaciga koristi adaptivnu tehnologiju kako bi se automatski upalila LED svjetla koja služe kao signali za skretanje, a ugrađeni gravitacijski senzor će, čim počnete usporavati, upaliti prednja i stražnja LED svjetla.

Ukoliko naletite na neki problem, uvijek možete pritisnuti SOS tipku, a LIVALLOV GPS sustav će poslati vašu lokaciju nadležnim službama. Pametna kaciga može detektirati i vaš pad. U slučaju nesreće automatski će biti obaviješteni kontakti koje ste naveli za hitne slučajeve. U LIVALL Neo su ugrađeni bluetooth zvučnici i mikrofon, što znači da bez problema možete primati pozive i razgovarati uz kristalno čist zvuk.

Vodootporan pametni sat za djecu s preciznom trostrukom lokalizacijom, dvosmjernim glasovnim i video pozivima te mogućnostima chata. Savršen pametni sat za mališane, ali i za roditelje. Kada se upari sa Myki mobilnom aplikacijom, MYKI 4 postaje savršen alat, ne samo za nadzor djece, već i za komunikaciju s njima.

Kroz Myki aplikaciju možete postaviti sigurne zone, kontrolirati telefonski imenik te izraditi popis dopuštenih brojeva, ali dozvoljava i praćenje dnevnih aktivnosti djeteta. Instantno slanje poruka, govorne pošte, fotografija i emoji – a omogućit će vam da konstantno budete u kontaktu s vašim djetetom.

Za zaljubljenike u fitness na budžetu. Xiaomi Mi Band 7 donijet će vam na zapešće sve što trebate. Povećani AMOLED zaslon ostavlja dovoljno prostora za pregled svih bitnih metrika. Uz praćenje osnovnih fitness značajki, Mi Band 7 korisnicima nudi analizu i praćenje kvalitete sna, stresa i otkucaja srca.

Sportašima će 120 različitih načina praćenja aktivnosti i analiza tjelovježbe biti iznimno korisni. Narukvica je vodootporna, a podržava praćenje i analizu tijekom plivanja i ronjenja.

JBL – ov prijenosni zvučnik Flip 5 u vrelim ljetnim danima donijet će vam hrpu audio poslastica. Peta generacija najpopularnije JBL – ove linije prijenosnih zvučnika nastavlja tradiciju kvalitete. Iako se izgledom ne razlikuje mnogo od prethodnika, Flip 5 je korak naprijed u svim aspektima.

Baterija traje 12 sati, snaga je 20W, a s obzirom na veličinu, Flip 5 ima robustan zvuk. Zvučnik se u isto vrijeme može upariti s dva različita uređaja te je vodootporan sa IPX7 zaštitom.

Bez obzira gdje ste se zaputili ovog ljeta, tehnološki se pripremite!

Nemojte upasti u rutinu, jer će vam ljeto proletjeti. Isplanirajte aktivnosti i zaboravite na dosadu. Ako vam je neki od gadgeta zapeo za oko i želite saznati više o njima, bacite klik na super ponudu i pregledajte najkvalitetniju tech ponudu ovog ljeta.