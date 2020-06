TOP 7 stvari koje možeš raditi ovih praznika

Iskoristi do kraja sljedeća tri mjeseca i pobrini se da ti ovo ljeto ostane u dugom i lijepom sjećanju. Biseri imaju moć biti jedina stvar zbog koje se osjećamo jedinstveno. Pronađi svoj biser u Linksu i neka praznici počnu!

Ova godina je za sve bila vrlo dinamična, uzbudljiva i pomalo drugačija. Susretali smo se s mnogim novitetima, morali se snalaziti i boriti s novim okolnostima. Školarci i studenti svakako su trebali biti uporniji, kreativniji i strpljiviji. Novo doba zahtijevalo je svakodnevno korištenje tehnologije kako bi se na vrijeme odradili svi zadaci i obaveze – nažalost, ovoga puta najmanje je služila za zabavu i igru.

Još nas samo nekoliko dana dijeli do završetka škole i fakulteta, a obaveze će zamijeniti odmor, zabava i puno druženja. Blago tebi…počinju praznici!

Ljeto je jedno od najljepših godišnjih doba koje je samo tvoje. Vrijeme je to kada možeš raditi što god poželiš – baviti se sportom, čitati, gledati filmove, odmarati, izlaziti, raditi, družiti se s prijateljima i obitelji - mogućnosti su bezbrojne. Ako još ne znaš što raditi ovih praznika za tebe donosimo nekoliko fantastičnih mogućnosti. Sada je pred tobom puno slobodnog vremena – iskoristi ga maksimalno i na najbolji način! Donosimo ti 7 stvari koje možeš raditi ovih praznika i vjeruj nam, imat ćeš najbolje ljeto do sada!

1. Avanture na izletima i putovanjima

Istraži novo područje, čak i ako se nalazi samo nekoliko kilometara od tvojeg doma. Posjeti turističku atrakciju u svome gradu ili se uputi prema susjednom gradu te upoznaj sve zanimljivosti koje pruža. Napravi nekoliko zanimljivih fotografija s novim mobitelom i podjeli ih na društvenim mrežama. Vjerujemo da će ljetne šetnje kroz zelene, plave, brdovite ili ravne Hrvatske bisere biti sigurno dobitna kombinacija.

U ljetnim mjesecima postoji široka ponuda jednodnevnih izleta, otiđi s prijateljima na more, posjetite nacionalni park ili organiziraj spontani izlet u toplice – zabavite se i uživajte u spustovima niz tobogan i odličnom cjelodnevnom druženju.

Ako oduvijek sanjaš o nekoj zemlji i želiš je posjetiti, isprobati najpoznatije specijalitete ili pričati s lokalcima na njihovom jeziku – vrijeme je da kreneš. Istraži jeftine ponude i letove, okupi ekipu i zasluženo se odmorite. Ljude koje sretneš na svojim putovanjima oblikovat će te i ostaviti moćan utisak koji ćeš pamtiti zauvijek. Avantura je sigurno zagarantirana.



2. Organiziraj gaming večer

Nekada je smisao videoigara bilo okupljanje ekipe koja bi se zavalila u kauč i fotelje te satima zajedničkim snagama rješavala izazove. Sadašnjica je nešto drugačija, moderni gamer svu je akciju, kao i prijatelje, prebacio online. Uhvatila te nostalgija ili želiš isprobati nešto drugačije? Imamo ideju. Pozovi ekipu i organiziraj gaming večer uz neke od pravih klasika! Naši prijedlozi su: Call of Duty 2, The Elder Scrolls, Far Cry, Mortal Kombat, Tomb Raider, Resident Evil, a dodatnu inspiraciju pronađi ovdje.

3. Sport i rekreacija

Ljeto je idealno vrijeme da se pokreneš u svim mogućim oblicima. Vježbaj i vrati se fit u novu školsku ili fakultetsku godinu. Okušaj se u raznim sportovima i vježbama na otvorenom. Budi organizator kvartovskog turnira ili mini olimpijade – odmjeri svoje snage u različitim disciplinama, a na kraju proslavi pobjedu uz puno plesa, smijeha i veselja.

Učlani se u jedan od ljetnih sportskih kampova, upoznaj i isprobaj nove sportove te kvalitetno organiziraj svoje slobodno vrijeme. Razvijaj svoju kreativnost, stvaralački potencijal, brini o zdravlju, a optimizam i zadovoljstvo neka ti budu glavni saveznici. Kretanje i igra uz konstantno boravljenje na zraku odličan je odabir. Neka ovo ljeto definitivno bude vrijeme kada ćeš usvojiti nove i zdrave navike. Osjećat ćeš se odlično, a i kupaći kostim pristajat će ti bolje.

Ako nemaš mogućnosti da se u svojem gradu pridružiš nekim grupnim treninzima, putem interneta možete pronaći brojne videouratke i tekstove koji detaljno opisuju pravilan način izvođenja vježbi te pružaju mnoge savijete iskusnih stručnjaka o pravilnoj i kvalitetnoj prehrani. Na tebi je samo da počneš i ostaneš dosljedan, a u tome će ti pomoći i pametni sportski sat.

4. Zabava kod kuće uz društvene igre, omiljenu knjigu ili filmski maraton

Postoje i oni dani kada bi radije ostali doma, ali to ne znači da se moramo dosađivati. Okupi cijelu obitelj i uživajte uz kreativne društvene igre.

Ako želiš mirnije provesti vrijeme, udobno se smjesti u fotelju i pročitaj knjigu koja te već dugo čeka. Ovaj puta možeš odabrati što ćeš čitati i prvi puta ne brinuti hoće ti se knjiga svidjeti ili neće. Pronađi naslove koji te zanimaju, nabavi mali gadget za e-knjige, baci se na čitanje i neka te mašta odvede u jedan poseban svijet!

Organiziraj filmski maraton koji će trajati do jutra, pozovi prijatelje, naručite pizze – družite se i pogledajte sve filmove na odličnom TV-u za koje cijelu godinu niste imali dovoljno vremena. Za one malo kreativnije, odlična ideja je organizirati i filmski kviz s nekim simboličnim nagradama.



5. Pronađi ljetni posao

Dobra radna navika je nešto što se razvija od najranije dobi te donosi iskustvo, znanje i poznanstva za čitav život. Ljeto je idealno vrijeme da počneš raditi jer imaš dovoljno vremena, a zarađeni džeparac bit će prava nagrada i moći ćeš ga potrošiti na što god poželiš: novi mobitel, laptop, GoPro kameru, pametni sat i još mnogo toga. Pronađi svoj biser koji te čeka u Linksu.

6. Vrtna roštiljada ili piknik uz najbolje prijatelje

Koliko često se ti i cijela ekipa uspijete vidjeti od svih silnih obaveza? Sada kada nema toliko obaveza lakše ćete se moći dogovoriti za sva druženja koja planirate ovih praznika. Sada je savršeno vrijeme da se okupite i napravite vrtnu roštiljadu ili piknik. Nabavite dekice, voće, grickalice, slatkiše, napravite neku zdravu hranu i uživajte. Možete i naručiti hranu, ali doživljaj će biti ljepši uz slasne zalogaje iz vlastite košare. Stvarajte priče koje će postati najljepše uspomene. Uhvatite dragocjene trenutke i pohranite ih zauvijek.



7. Nauči neku novu vještinu

Želiš i ovog ljeta naučiti nešto novo o sebi, otkriti svoj skriveni talent, razviti neku novu vještinu, pobjeći od dosade ili jednostavno dobro se zabaviti?

Nikad ne možeš imati previše vještina. Bilo da želiš poboljšati pisanje, naučiti novi dizajnerski program uz pomoć grafičkog tableta, naučiti fotografirati iz zraka uz dron, snimati uzbudljivi video uz sportsku digitalnu kameru ili složiti sam svoje prvo računalo uz vrhunske komponente. Sve što poželiš možeš naučiti uz pomoć bezbroj kvalitetnih online tečajeva i predavanja. Odaberi temu, upali laptop i baci se na posao.

Ljeto je tvoje vrijeme! Nemoj čekati na novi tjedan. Nemoj čekati na novo ljeto. Sada je pravo vrijeme da napraviš nešto što nikada nisi, otkriješ nove svjetove, zabavljaš se s prijateljima, ali i odlično provodiš sa svojom obitelji. Iskoristi do kraja sljedeća tri mjeseca i pobrini se da ti ovo ljeto ostane u dugom i lijepom sjećanju.

Biseri imaju moć biti jedina stvar zbog koje se osjećamo jedinstveno. Pronađi svoj biser u Linksu i neka praznici počnu!