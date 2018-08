Trio za profesionalce

Panasonic LUMIX GH5 prvorazredni je model u seriji LUMIX G DSLM fotoaparata koji se temelji na Micro Four Thirds standardu. Taj fotoaparat donosi vrhunske performanse fotografskim entuzijastima i profesionalnim snimateljima koji žele zabilježiti svijet oko sebe u zapanjujućim fotografijama i 4K 60p/50p videozapisima.

LUMIX GH5 ima mogućnost izrade fotografija visoke kvalitete koje se odlikuju velikom količinom detalja, vjernosti stvarnosti, iznimnom rezolucijom, vrhunskim renderiranjem i reprodukcijom boja. Novi Digital LIVE MOS senzor povećava broj piksela za 25 posto u odnosu na model GH4 (s 16,05 na 20,3 megapiksela) istovremeno uklanjajući i niskopropusni filter.

Tehnologija Intelligent Detail Proccesing analizira svaki pojedinačni piksel kako bi ustvrdila nalazi li se on na ravnoj, detaljnoj ili neravnoj površini kadra. Nakon toga se vrši optimalna obrada svakog piksela ovisno o njegovim pojedinačnim karakteristikama. Zahvaljujući svemu ovome, korisnici dobivaju fotografije koje su bogate detaljima ali koje u isto vrijeme djeluju i posve prirodno, prije svega zbog toga što i najmanji detalji zamjenjuju razmućivanje boja na rubovima kadra.

Panasonic Lumix GH5

LUMIX GH5 posjeduje i 5-osni stabilizator slike Dual I.S. 2 koji kompenzacijski djeluje na zamagljenje fotografija na jači i napredniji način nego do sada, bilo da se radi o fotografiranju ili o snimanju video zapisa, uključujući i 4K.

Funkcija 6K Photo funkcija garantira korisnicima da nikad neće propustiti onaj savršeni fotografski trenutak. Iz 6K zapisa uzastopnog okidanja zabilježenog na 30 sličica u sekundi (3:2 ili 4:3 materijal) korisnici mogu izvući najbolji kadar i pohraniti ga kao fotografiju visoke rezolucije (ekvivalent iznosi otprilike 18-megapiksela). Funkcija 4K Photo također je poboljšana pa dozvoljava brzi zapis od 60 sličica u sekundi čiji je rezolucijski ekvivalent 8 megapiksela.

Oslanjajući se na kvalitetu modela GH5, Panasonic LUMIX G9 korisnicima donosi do sada najbolju kvalitetu fotografija zahvaljujući unaprjeđenju rezolucije, gradacije i reprodukcije boja putem 20,3 -megapikselnim Digital Live MOS senzorom bez niskopropusnog filtera. High Resolution način rada također je dostupan na uređaju i izrađuje 80-megapikselne ekvivalentne zapise u JPEG i RAW formatima na samom uređaju. Procesor Venus Engine isporučuje iznimno precizno i istovremeno prirodne fotografije zahvaljujući Multipixel Luminance Generation i Intelligent Detail Processing tehnologijama.

Panasonic Lumix G9

Body I.S. (Image Stabilizer) na modelu LUMIX G9 drastično je unaprijeđen s vremenom okidanja koje može biti 6,5 podjeljaka ekspozicije sporije. To je postignuto preciznijim izračunom trzaja ruke u različitim situacijama na temelju bočnih pokreta i vektora pokreta koji se sada "izvlače" ne samo iz žiro senzora već i iz senzora slike i senzora ubrzanja. Kombinacijom B.I.S.-a (pet-osni Body Image Stabilizer) i dvo-osnog O.I.S-a (Optical Image Stabilizer) pet-osni Dual I.S. 2 unutar LUMIX G9 kompenzira učinke jačeg trzaja ruke koji su do sada u praksi uglavnom bili nepopravljivi.

Panasonic LUMIX GH5S osmišljen je i razvijen od strane filmskih profesionalaca i odlikuje se najvećom osjetljivosti senzora i najboljom kvalitetom slike u povijesti serije LUMIX. Savršen je za snimanje 4K 60p/50p videozapisa u Cinema 4K (4096x2160) rezoluciji. VFR (Variable Frame Rate) omogućuje korisnicima ubrzano ili usporeno snimanje video zapisa u formatima C4K/4K (60fps, maksimalno 2,5 puta sporije nego kod 24p) i FHD (240fps, maksimalno 10 puta sporije nego kod 24p). V-LogL već je instaliran na uređaj pa korisnici ne moraju odvojeno kupovati kôd za softversko ažuriranje.

Panasonic Lumix GH5S

Live View Boost funkcija još je jedna praktična karakteristika koja korisnicima omogućuje pregled kompozicije čak i u potpunom mraku, povećavajući osjetljivost senzora samo prema optičkom tražilu. Night Mode funkcija reproducira izbornik u crvenoj boji koja u mraku nije naporna za oči. Omjer povećanja u MF pomoćniku povećan je s uobičajenih deset na dvadeset puta, što je posebno praktično za korisnike koji se bave astronomskom fotografijom.