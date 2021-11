U Osijeku predstavljen projekt Huawei za digitalnu Slavoniju

U sklopu ovog su programa pokrenuti ICT Academy i program stipendiranja svih studenata Digitalne poljoprivrede, Seeds For The Future Scholarship

Huawei je u Osijeku predstavio novi projekt pod nazivom Huawei za digitalnu Slavoniju, čiji je cilj dodatno potaknuti hrvatski sustav znanosti i obrazovanja, a nastavlja se na postojeće programe kompanije Seeds for The Future, program za razmjenu znanja i studenata i 1000 Dreams, godišnji donacijski projekt za škole diljem Hrvatske.

ICT Academy

Huawei je novi projekt ove godine usmjerio u potpunosti na Slavoniju kroz dva nova globalna programa čiji dio postaje i Hrvatska. Prvi je globalni program ICT Academy koji Huawei pokreće u Hrvatskoj sa Fakultetom elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek (FERIT), a koji profesorima i studentima na tom fakultetu otvara pristup naprednim znanjima i edukaciji o vrhunskoj tehnologiji i naprednim mogućnostima primjene.

Polaznici programa ICT Academy imaju mogućnost dobiti međunarodno priznate certifikate, što će im uvelike pomoći u daljnjem razvoju karijera.

Seeds For The Future Scholarship

Drugi program je stipendijski program Seeds For The Future Scholarship koji Huawei u Hrvatskoj ove godine provodi u partnerstvu s Fakultetom agrobiotehničkih znanosti u Osijeku (FAZOS). Vrijednost stipendijskog programa ove godine iznosi 60.000 eura, a pojedinačne stipendije u visini po 6.000 eura dobit će svih 10 upisanih redovnih studenata novog studija Digitalne poljoprivrede, koji je FAZOS ove godine pokrenuo u suradnji s FERIT-om. Riječ je o prvom takvom studiju u Hrvatskoj, ali i široj regiji. Hrvatska je jedna od prvih zemalja u regiji u kojoj Huawei pokreće svoj globalni Seeds For The Future Scholarship program kroz koji će svake godine odabrati napredan studijski program čiji će polaznici dobiti vrijedne stipendije.

"Huawei vidi veliki potencijal u razvoju tehnološkog sektora u Hrvatskoj, a tehnologija je motor razvoja i ostalih sektora. Slavonija gradi impresivnu tehnološku bazu i mi smo uvjereni da se daljnjim ulaganjem i razvojem tih tehnoloških znanja i uspjeha može potaknuti ostvarivanje punog gospodarskog i društvenog potencijala Slavonije. Vjerujemo da ćemo svojim programima dodatno osnažiti suradnju između akademske zajednice i gospodarstva kao i inovativnosti te kreativnosti u korištenju novih tehnologija i poslovnih modela.

Također, vjerujemo da ćemo potaknuti interes za novi studij Digitalne poljoprivrede koji može ostvariti puni potencijal koji ova regija ima u poljoprivrednoj proizvodnji, ne samo na razini Hrvatske već i na razini EU", izjavio je Kevin Zhang Qiming, glavni direktor Huawei Technologies Hrvatska.

Nastavak suradnje

Novi projekt Huawei za digitalnu Slavoniju nastavak je suradnje Huaweija i Hrvatske kroz potpisana dva Memoranduma o razumijevanju i suradnji u 2019. godini sa Središnjim državnim uredom za razvoj digitalnog društva.

Rektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, prof. dr. sc. Vlado Guberac izjavio je: "Digitalizacija svih sfera društva već je duboko ukorijenjena u aktivnostima Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a studenti i djelatnici Sveučilišta kontinuirano baštine razvoj novih tehnologija. Logični su napori Sveučilišta da implementiramo digitalne tehnologije u razvoj visokog obrazovanja. Ovom smo prilikom posebno ponosni što su izgradnjom zajedničkog studija naša dva fakulteta objedinjeni internacionalizacija i interdisciplinarnost studija i što je Huawei prepoznao potencijal i važnost ovog studija i partnerstvom nagradio napore Sveučilišta."

"Razvoj digitalnih tehnologija i njihova implementacija u sektor poljoprivrede i proizvodnje hrane najizglednija su nam prilika da na svjetskoj razini proizvedemo dovoljno kvalitetne hrane uz očuvanje prirodnih resursa. Mi se trudimo dati svoj doprinos izgradnjom mladog digitalno osposobljenog kadra koji može ponuditi rješenja u izazovima novih tehnologija i novih disciplina. Posebno nam je drago i cijenimo doprinos Huaweia u izgradnji studija i ovom vrlo vrijednosm motivacijom naših studenata", iznio je prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić, dekan Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek.

"Suradnja Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija i Fakulteta za agrobiotehničke znanosti, s ciljem pokretanja studija Digitalna poljoprivreda, motivirana je potrebama tržišta rada, koje od budućih inženjera agronomije očekuje i kompetencije u području primjene digitalnih tehnologija. Stupanj gospodarskog razvoja je u značajnoj korelaciji sa stupnjem digitalizacije i inovacijama, pa vjerujemo da će ovakav interdisciplinarni studij doprinijeti budućem razvoju i kompetitivnosti poljoprivrednih tvrtki kako u Slavoniji i Baranji tako i šire.

Prilikom uvođenja novih i prilagodbe postojećih studijskih programa, FERIT prati potrebe gospodarskog sektora i, na temelju intenzivne suradnje s lokalnim tvrtkama, obrazuje kvalitetne stručnjake. Vjerujemo da ćemo i dalje, uz prepoznavanje potreba tržišta rada, strateški prepoznavati područja koja će biti ključna i u godinama koje dolaze te da ćemo uspješno pratiti najnovije trendove u području elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija. U tome će nam sigurno pomoći i suradnja s multinacionalnim tvrtkama, poput Huaweija, uz koju ćemo imati olakšan pristup najnovijim tehnologijama na globalnoj razini te povećati potencijal za konkurentna ugovorna istraživanja na temelju kojih ćemo dodatno unaprijediti nastavne procese na FERIT-u", izjavio je izv. prof. dr. sc. Tomislav Matić, dekan FERIT-a.

Tehnologija budi potencijal Slavonije

U sklopu predstavljanja projekta Huawei za digitalnu Slavoniju održan je i zanimljiv panel na temu "Tehnologija budi potencijal Slavonije" na kojem su sudjelovali Matija Žulj, osnivač Agrivija, Tomislav Sokol, zastupnik u Europskom parlamentu, Denis Sušac, predsjednik Izvršnog odbora HUP - Podružnice Osijek, Tomislav Matić, dekan FERIT-a, Zdenko Lončarić, prodekan za nastavu i upravljanje kvalitetom FAZOS-a i voditelj studija Digitalna poljoprivreda te Mariann Gecse, direktorica komunikacija i odnosa s institucijama Huaweija za Mađarsku i regiju.

Na panelu je istaknuto da je znanje u kombinaciji s vrhunskom ICT tehnologijom ključno za ispunjavanje gospodarskog potencijala Slavonije. Također, sudionici su prepoznali i pohvalili napredak kojeg je ova regija ostvarila po pitanju osnaživanja IT edukacije i pokretanja novih poslovnih modela baziranih na upotrebi tehnologije pa onda i potencijala za jačim sudjelovanjem u EU viziji Digitalne Europe.

"Ruralna područja često karakterizira manjak širokopojasne povezanosti, digitalnih vještina i njihova usvajanja, a upravo digitalne tehnologije imaju sposobnost radikalne transformacije nedostataka s kojima se ruralna područja suočavaju u pogledu udaljenosti i male gustoće naseljenosti, dopuštajući trenutnu virtualnu komunikaciju i pristup e-uslugama. Hrvatska uz pomoć EU fondova može ulagati u zdravstvenu i obrazovnu infrastrukturu u ruralnim područjima poput Slavonije, omogućiti njezinim stanovnicima pristup širokopojasnoj internetskoj povezanosti, e-uslugama i novim digitalnim tehnologijama općenito.

Europska sredstva koja se izdvajaju za poboljšanje kvalitete života i infrastrukture u slabije razvijenim područjima ključna su za demografsku revitalizaciju područja koja su izgubila stanovništvo zbog gospodarskih i drugih razloga. Kao potpredsjednik Međuskupine Europskog parlamenta za Ruralna, planinska i udaljena područja i pametna sela (RUMRA&Smart Villages), zalažem se za jačanja kohezije unutar EU i poticanje razvoja takvih područja, naročito kroz koncept pametnih sela. Pametna sela su ujedno i rješenje za zaustavljanje demografskog propadanja hrvatskog i slavonskog sela, u takvim selima mladi ljudi će ostajati i doseljavati se", istaknuo je zastupnik u Europskom parlamentu doc. dr. sc. Tomislav Sokol.

Huawei je u prostorima Fakulteta agrobiotehničkih znanosti u Osijeku postavio i 5G Demo show koji će studentima i profesorima Sveučilišta u Osijeku na interaktivan i jednostavan način prikazati mogućnosti primjene nove 5G tehnologije u svakodnevnom životu.