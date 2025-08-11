Uštedi do 90%! Ugrabi Office 2021 licencu za samo 31,55 € u Godeal24 Office Deals ponudi
Godeal24 nudi izuzetno povoljne, originalne i trajno aktivirane Windows i Office softverske pakete. Windows 11 Pro samo 13,55 €, Office 2021 Pro Plus samo 31,55 €
Korištenje računala za posao i zabavu je izvrsno, ali bez obzira obavljate li osnovne zadatke ili upravljate svojim poslom, trebat će vam paket za produktivnost za pisanje, lekturu, izračune ili izradu prezentacija. U ponudi Godeal24 MS Office Deals kupite MS Office Professional 2021 za samo 31,55 €, što uključuje sve bitne programe poput Worda i Excela, plus Outlook, Access i još mnogo toga. Postoje licence za Mac - Office 2021 Home and Business za Mac također je snižen na 59,99 €! Ovo je ušteda od više od 90% od službene cijene. Ako želite isprobati najnoviju verziju paketa za produktivnost, Godeal24 vam i dalje može pružiti aktivacijski ključ za Office 2024 Home and Business za Mac za samo 140,99 €. Ovo je sto dolara jeftinije od originalne cijene!
Godeal24 nudi sve verzije Office paketa i jamči da su sve licence originalne i sigurne. Softver biste trebali preuzeti sa službene web stranice, aktivirati ga aktivacijskim kodom kupljenim od Godeal24, a zatim koristiti softver. Nema trikova, nema prijevara! Iskoristite popust.
Office paketi po izvrsnoj cijeni (promo kod SGO62)
- MS Office 2021 Pro – 1 PC – 31,55 €
- MS Office 2021 Pro – 2 ključa – 59,90 € (samo 29,95 € po ključu)
- MS Office 2021 Pro – 3 ključa – 81,95 € (samo 27,32 € po ključu)
- MS Office 2021 Pro – 5 računala – 130,25 € (samo 26,05 € po računalu)
- MS Office 2019 Pro – 1 PC – 23,05 €
- MS Office 2019 Pro – 2 računala – 42,75 € (samo 21,38 € po ključu)
- MS Office 2016 Pro – 1 PC – 15,29 €
- Office 2024 Home and Business for PC or Mac – 140,99 €
- MS Office 2021 Home and Business za Mac – 59,99 €
- MS Office 2019 Home and Business za Mac – 32,99 €
Windows 11 Pro trenutno je dostupan po sniženoj cijeni od 13,55 € - čak 92% popusta. Znam što mislite: „Kakva je ovo čarolija?!“ Pa, magija je stvarna! Ali požurite, neće sjediti i čekati da malo skočite.
Vrlo povoljan originalni Windows OS (promo kod SGO50)
- Windows 11 Professional - 1 PC – 13,55 €
- Windows 11 Professional - 2 Keys – 25,22 € (samo 12,61 € po ključu)
- Windows 11 Professional - 3 Keys – 36,00 € (samo 12,00 € po ključu)
- Windows 11 Professional - 5 Keys – 53,75 € (samo 10,75 € po ključu)
- Windows 11 Home - 1 PC – 13,25 €
- Windows 10 Professional - 1 PC – 8,65 €
- Windows 10 Home - 1 PC – 8,61 €
- Win Server 2022 Standard – 26,19 €
- Win Server 2022 Datacenter – 27,21 €
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC – 14,99 €
- Windows 10 Enterprise 2021 LTSC – 12,81 €
Bundle ponuda (promo kod SGO62)
- Win 11 Pro + MS Office 2021 Pro - Bundle – 42,29 €
- Win 11 Pro + MS Office 2019 Pro - Bundle – 34,54 €
- Win 10 Pro + MS Office 2021 Pro - Bundle – 37,39 €
- Win 10 Pro + MS Office 2019 Pro - Bundle – 29,64 €
- Visio Pro 2021 -1 PC – 22,97 €
- Project Pro 2021- 1 PC – 25,70 €
Ostali softver za računalo
Nabavite najbolje alate po nenadmašnim cijenama od Godeal24. Od optimizacije računala i sigurnosti do multimedijskih i sistemskih alata, Godeal24 nudi raznolik izbor po pristupačnoj cijeni. Poboljšajte performanse, očistite svoj sustav i ostanite zaštićeni - sve za manje. Odaberite što vam treba dok još vrijedi ponuda:
- Ashampoo PDF Pro 4 – 29,99 €
- IObit Driver Booster 12 – 17,69 €
- Adguard - 3 Devices - Lifetime – 32,74 €
- AWZ Screen Recorder - 1 Mac/Lifetime – 23,99 €
- Internet Download Manager - 1 PC / Lifetime – 21,99 €
Kako kupiti aktivacijski ključ?
Nakon odabira artikla, krenite u proces kupnje, nastavite kao gost (ili kreirajte novi račun), a zatim ispunite polja s traženim podacima za račun.
Odaberite CWALLETCO kao platformu plaćanja i nastavite na sljedeći korak.
Odaberite željeno sredstvo plaćanja. Savjetujemo da koristite PayPal.
Godeal24 je online trgovina koja prodaje ključeve za računalne operativne sustave, uredski softver i softver za igre na globalnom tržištu. Godeal24 uvijek održava koncept kupca na prvom mjestu i donosi najbolje proizvode i usluge našim kupcima. Kako bi se poboljšalo korisničko iskustvo, proces kupovine Godeal24 vrlo je jednostavan. Nakon naplate, aktivacijski ključ softvera i detaljne upute za instalaciju bit će poslani na vaš e-mail u roku od nekoliko minuta. A oko procesa instalacije i korištenja, korisnici se u bilo kojem trenutku mogu obratiti Godeal24 profesionalnom timu korisničke službe koji je online 24/7.
Svojim visokokvalitetnim proizvodima i profesionalnim uslugama, Godeal24 je dobio ocjenu 4,9 i ocjenu zadovoljstva od 98% na TrustPilotu (neovisna platforma za korisnike za ocjenu usluge i kvalitete proizvoda), što je korisnička potvrda i priznanje Godeal24!
Kontaktirajte Godeal24: service@godeal24.com
Napomena: Ova objava označena je kao oglasni članak, a za sadržaj oglasnih poruka odgovoran je isključivo oglašivač. Za eventualnu pomoć pri kupnji i bilo kakva pitanja o proizvodu obratite se izravno trgovcu.