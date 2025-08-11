Uštedi do 90%! Ugrabi Office 2021 licencu za samo 31,55 € u Godeal24 Office Deals ponudi

Godeal24 nudi izuzetno povoljne, originalne i trajno aktivirane Windows i Office softverske pakete. Windows 11 Pro samo 13,55 €, Office 2021 Pro Plus samo 31,55 €

Godeal24 ponedjeljak, 11. kolovoza 2025. u 08:00

Korištenje računala za posao i zabavu je izvrsno, ali bez obzira obavljate li osnovne zadatke ili upravljate svojim poslom, trebat će vam paket za produktivnost za pisanje, lekturu, izračune ili izradu prezentacija. U ponudi Godeal24 MS Office Deals kupite MS Office Professional 2021 za samo 31,55 €, što uključuje sve bitne programe poput Worda i Excela, plus Outlook, Access i još mnogo toga. Postoje licence za Mac - Office 2021 Home and Business za Mac također je snižen na 59,99 €! Ovo je ušteda od više od 90% od službene cijene. Ako želite isprobati najnoviju verziju paketa za produktivnost, Godeal24 vam i dalje može pružiti aktivacijski ključ za Office 2024 Home and Business za Mac za samo 140,99 €. Ovo je sto dolara jeftinije od originalne cijene!

Godeal24 nudi sve verzije Office paketa i jamči da su sve licence originalne i sigurne. Softver biste trebali preuzeti sa službene web stranice, aktivirati ga aktivacijskim kodom kupljenim od Godeal24, a zatim koristiti softver. Nema trikova, nema prijevara! Iskoristite popust.

Office paketi po izvrsnoj cijeni (promo kod SGO62)

Windows 11 Pro trenutno je dostupan po sniženoj cijeni od 13,55 € - čak 92% popusta. Znam što mislite: „Kakva je ovo čarolija?!“ Pa, magija je stvarna! Ali požurite, neće sjediti i čekati da malo skočite.

Vrlo povoljan originalni Windows OS (promo kod SGO50)

Bundle ponuda (promo kod SGO62)

Ostali softver za računalo

Nabavite najbolje alate po nenadmašnim cijenama od Godeal24. Od optimizacije računala i sigurnosti do multimedijskih i sistemskih alata, Godeal24 nudi raznolik izbor po pristupačnoj cijeni. Poboljšajte performanse, očistite svoj sustav i ostanite zaštićeni - sve za manje. Odaberite što vam treba dok još vrijedi ponuda:

Kako kupiti aktivacijski ključ?

Nakon odabira artikla, krenite u proces kupnje, nastavite kao gost (ili kreirajte novi račun), a zatim ispunite polja s traženim podacima za račun.

Odaberite CWALLETCO kao platformu plaćanja i nastavite na sljedeći korak.

Odaberite željeno sredstvo plaćanja. Savjetujemo da koristite PayPal.

Godeal24 je online trgovina koja prodaje ključeve za računalne operativne sustave, uredski softver i softver za igre na globalnom tržištu. Godeal24 uvijek održava koncept kupca na prvom mjestu i donosi najbolje proizvode i usluge našim kupcima. Kako bi se poboljšalo korisničko iskustvo, proces kupovine Godeal24 vrlo je jednostavan. Nakon naplate, aktivacijski ključ softvera i detaljne upute za instalaciju bit će poslani na vaš e-mail u roku od nekoliko minuta. A oko procesa instalacije i korištenja, korisnici se u bilo kojem trenutku mogu obratiti Godeal24 profesionalnom timu korisničke službe koji je online 24/7.

Svojim visokokvalitetnim proizvodima i profesionalnim uslugama, Godeal24 je dobio ocjenu 4,9 i ocjenu zadovoljstva od 98% na TrustPilotu (neovisna platforma za korisnike za ocjenu usluge i kvalitete proizvoda), što je korisnička potvrda i priznanje Godeal24!

Kontaktirajte Godeal24: service@godeal24.com

Napomena: Ova objava označena je kao oglasni članak, a za sadržaj oglasnih poruka odgovoran je isključivo oglašivač. Za eventualnu pomoć pri kupnji i bilo kakva pitanja o proizvodu obratite se izravno trgovcu.



TJEDNI Hi-Fi SETUP #003

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

Kupi

Iskoristi akciju na vrhunska NAD pojačala

Odabrani modeli

Količine su ograničene – ne propusti priliku za vrhunski zvuk po sniženoj cijeni!

Kupi

Kvalitetan zvuk i snažan bas.

Akcija

SENNHEISER CX slušalice

Bluetooth veza, mikrofon, kontrolna pločica, 27 h autonomije (9 h + 18 h s kutijom), vrijeme punjenja 1,5 h, 7 mm driver, frekvencijski odziv 5–21.000 Hz, kodeci SBC, AAC, aptX, IPX4 otpornost, pasivna zvučna izolacija.

78,90 € 129,00 € Akcija

Pretpojačalo za gramofon s USB izlazom.

Akcija

NAD PP4 C- KO pretpojačalo

Phono pretpojačalo s A/D pretvaračem, USB izlaz, kompatibilno s MM i MC zvučnicama, 16-bit/48kHz PCM izlaz, linijski ulaz i izlaz, niska izobličenja (<0.03%), RIAA preciznost ±0.3 dB, vanjsko napajanje, SNR do 115 dB.

237,00 € 279,00 € Akcija

Podrška za MP3 i USB.

Akcija

NAD C 538 CD player

CD/CD-R/CD-RW reprodukcija, MP3/WMA podrška, Wolfson 24-bit/192kHz DAC, koaksijalni i optički izlazi, analogni stereo izlaz, IR daljinski, SNR 110 dB, THD ≤0.01%, težina 3 kg.

339,00 € 399,00 € Akcija

Moćan 400W zvučnik s WiFi i Bluetooth vezom.

Akcija

SENNHEISER Ambeo Plus soundbar

9x Class D pojačala, 400W RMS snaga, 9 zvučnika, frekvencijski odziv 38 Hz – 20 kHz, HDMI eARC, 2x HDMI 2.0a, optički ulaz, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.0, 4 mikrofona za automatsku kalibraciju, AMBEO Virtualization Technology, dimenzije 105,1 x 7,7 x 12,1 cm, masa 6,3 kg.

898,90 € 1499,00 € Akcija

Kvalitetan zvuk i lakoća povezivanja.

Akcija

SHARP CP-LS100 party zvučnik

2x 8" woofera, 2x 2" visokotonca, 120W RMS snaga, Bluetooth 5.0, USB punjenje, TWS stereo, 10 sati rada na bateriji, litij-ionska baterija, 105 dB, XLR/TRS ulazi, prenosiv s ručkom, dimenzije 310x630x268 mm, težina 9.7 kg.

207,50 € 415,00 € Akcija

Savršeno se uklapa s ARCAM A5 i A15 pojačalima.

Preporuka

ARCAM Radia ST5 streamer

Streamer s podrškom za Hi-res formate (FLAC, WAV, MQA, DSD128), gapless reprodukcijom, digitalnim (koaksijalni, optički) i analognim RCA izlazima. Frekvencijski odziv 20 Hz – 20 kHz ±0,05 dB. Snaga 12 W, ECO standby <0,5 W. Dimenzije 431 x 344 x 83 mm, težina 3,5 kg.

1.089,00 € Kupi

Profinjena estetika i performanse bez premca.

Preporuka

PSB Imagine T65 zvučnici

3-smjerni zvučnik s 1” (25 mm) titanium kupolastim visokotoncem, 5,25” (133 mm) srednjetonskim i 2x 6,5” (165 mm) bas jedinicama od tkanog karbonskog vlakna. Impedancija 8 Ω (min. 4 Ω), osjetljivost 88–90 dB, frekvencijski odziv 28 Hz – 23 kHz (±3 dB). Preporučena snaga pojačala 20–200 W.

1.989,00 € Kupi

Prisma tehnologija za multiroom rad.

Preporuka

PRIMARE I25 Titanium pojačalo

Pojačalo 2x100 W (8 Ω), 5 analognih ulaza, DAC s USB-B, optičkim i koaksijalnim ulazima, podržava PCM do 768 kHz, DSD do 512, Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay, Spotify Connect, Chromecast. THD <0,01%, SNR >100 dB, daljinsko upravljanje.

2.715,03 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi