Uštedite preko 90% na Office 2021 Pro paketu - trajna licenca samo 31,25 €

Godeal24 nudi izuzetno povoljne, originalne i trajno aktivirane Windows i Office softverske pakete. Windows 11 Pro samo 13,25 €, Office 2021 Pro Plus samo 31,25 €

Godeal24 ponedjeljak, 15. rujna 2025. u 14:22

Godeal24 podsjeća korisnike da će Office 2016 i Office 2019 dosegnuti kraj produžene podrške za mjesec dana, 14. listopada 2025. MS će prestati nuditi ažuriranja i sigurnosne zakrpe. To znači da nema zaštite i nema popravaka, u osnovi ništa. Nedostatak ažuriranja znači da će sve novootkrivene (ili poznate) ranjivosti zauvijek ostati otvorene, vaš softver bi mogao prestati raditi s novim alatima i mogli biste propustiti važne sigurnosne revizije. Dakle, ako se još uvijek oslanjate na Office 2016 ili 2019, sada je vrijeme da isplanirate svoj sljedeći potez. Pogledajmo kako se možete pripremiti. Godeal24 Office Special Sale vaša je prilika da zaštitite svoje podatke!

Bez obzira želite li nadograditi na pristupačni Office 2021 ili najnoviji Office 2024, Godeal24 posebna ponuda omogućuje vam da uštedite više novca! Nabavite doživotnu licencu za MS Office 2021 za samo 31,25 € (redovna cijena: 239,99 €) dok još uvijek postoji na zalihi. Iako ovo nije najnovija verzija MS Officea - to je izdanje za 2021. godinu - možda ćete ga više voljeti od najnovijeg izdanja, pogotovo ako niste veliki obožavatelj AI integracije (koju verzija za 2024. godinu ima). Dobit ćete doživotni pristup Wordu, Excelu, PowerPointu, Outlooku, OneNoteu, Teamsu, Accessu i Publisheru. Dolazi samo za Office 2024? Godeal24 vam donosi Office 2024 za samo 139,99 €, po posebnoj cijeni koja vam omogućuje uštedu od 100 €! Ne propustite ovu nenadmašnu ponudu.

Office paketi po izvrsnoj cijeni

Vrlo povoljan originalni Windows OS

Godeal24 nudi originalne licence za Win 11 Pro za samo 13,25 €! MS Win 11 Pro povećava produktivnost studenata uz poboljšani multitasking (Snap Layouts), vrhunsku sigurnost (TPM 2.0) i besprijekornu integraciju s MS Teamsom. Kvaka? Vrijeme je ograničeno! Iskoristite svoje povoljne ponude prije nego što nestanu!

Bundle ponuda (promo kod SGO62)

Ostali softver za računalo

Nabavite najbolje alate po nenadmašnim cijenama od Godeal24. Od optimizacije računala i sigurnosti do multimedijskih i sistemskih alata, Godeal24 nudi raznolik izbor po pristupačnoj cijeni. Poboljšajte performanse, očistite svoj sustav i ostanite zaštićeni - sve za manje. Odaberite što vam treba dok još vrijedi ponuda:

Kako kupiti aktivacijski ključ?

Nakon odabira artikla, krenite u proces kupnje, nastavite kao gost (ili kreirajte novi račun), a zatim ispunite polja s traženim podacima za račun.

Odaberite CWALLETCO kao platformu plaćanja i nastavite na sljedeći korak.

Odaberite željeno sredstvo plaćanja. Savjetujemo da koristite PayPal.

Godeal24 je online trgovina koja prodaje ključeve za računalne operativne sustave, uredski softver i softver za igre na globalnom tržištu. Godeal24 uvijek održava koncept kupca na prvom mjestu i donosi najbolje proizvode i usluge našim kupcima. Kako bi se poboljšalo korisničko iskustvo, proces kupovine Godeal24 vrlo je jednostavan. Nakon naplate, aktivacijski ključ softvera i detaljne upute za instalaciju bit će poslani na vaš e-mail u roku od nekoliko minuta. A oko procesa instalacije i korištenja, korisnici se u bilo kojem trenutku mogu obratiti Godeal24 profesionalnom timu korisničke službe koji je online 24/7.

Svojim visokokvalitetnim proizvodima i profesionalnim uslugama, Godeal24 je dobio ocjenu 4,9 i ocjenu zadovoljstva od 98% na TrustPilotu (neovisna platforma za korisnike za ocjenu usluge i kvalitete proizvoda), što je korisnička potvrda i priznanje Godeal24!

Kontaktirajte Godeal24: service@godeal24.com

HI-FI SETUP TJEDNA: Audiovector, Primare, Bluesound

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

5.850 EUR Kupi

Donosi snažan i uravnotežen bas.

Akcija

REL ACOUSTICS T/7X

Opremljen 8" aktivnim i 10" pasivnim driverom, Class A/B pojačalom od 200W i REL Speakon high-level ulazima, pruža dubok i prirodan zvuk koji se savršeno stapa s glavnim zvučnicima.

1.099 € 1.223,00 € Akcija

Britanski audiofilski zvučnik izrađen u Oxfordshireu.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

Kompaktni 2-smjerni bas-refleks monitor sa 5” Falcon B110 wooferom i 25 mm M-range soft dome visokotoncem (SEAS) pruža frekvencijski odziv 40 Hz – 25 kHz uz osjetljivost 86 dB i impedanciju 8Ω. Snage do 100 W, u drvenom furniru, mase 7,5 kg po komadu.

2.174 € 2.899 € Akcija

Kompaktna veličina. Moćan zvuk.

Akcija

BLUESOUND Node N132

Hi-fi glazbeni streamer BluOS NODE (N132) s ESS ES9039Q2M DAC-om donosi vrhunsku kvalitetu zvuka, podršku za visoko-rezolucijske formate (FLAC, MQA, DSD256), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 aptX Adaptive, HDMI eARC, AirPlay 2 i brojne servise. Upravlja se BluOS aplikacijom, dimenzije 220×46×146 mm.

529 € 589 € Akcija

Kompatibilan s većinom subwoofera.

Akcija

AUDIOQUEST Sub IRISH RED 2m

AudioQuest Irish Red RCA kabel za subwoofer povezuje pojačala, prijemnike, soundbarove i AVR uređaje. Masivni vodiči sa 0,5% srebra smanjuju izobličenja, pjenasti polietilen čuva dinamiku, a metalni sloj uklanja visokofrekventne smetnje.

89 € 103 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi