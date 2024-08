Uz Linksovu Back to School ponudu, povratak u školske klupe nikada nije bio lakši

Iskoristite Linksovu Back to School ponudu i opremite se najboljom tehnologijom za novu školsku godinu. Od osnovne škole do fakulteta, pronađite sve što vam treba po posebnim cijenama

Ljeto polako, ali sigurno odlazi, a s njim i bezbrižni dani ispunjeni sunčevim zrakama, plažama i dugim večerima. No, ne mora sve vezano za kraj ljeta biti tužno, ono donosi i uzbuđenje novog početka, a to je – povratak u školske klupe. Iz tog je razloga pravo vrijeme da se opremite za nove izazove i osigurate sve što je potrebno za uspješnu školsku godinu.

U Linksu smo pripremili savršenu priliku da to učinite uz našu opsežnu Back to School ponudu koja traje od 19. kolovoza do 30. rujna. Da bismo vam dodatno olakšali izbor, kategorizirali smo proizvode prema dobi školaraca – bilo da tražite opremu za prvašiće ili za one starije koji se pripremaju za prve ozbiljnije eseje, u našoj ponudi sigurno ćete pronaći ono što vam treba.

Ne smijemo zaboraviti da je osim super asortimana tu i velika nagradna igra u kojoj je moguće osvojiti snažno EPOCH Pulsar gaming računalo te brojne druge vrijedne nagrade. Pravila nagradne igre dostupna su ovdje.

Osnovna škola

Početak nove školske godine za one najmlađe donosi puno uzbuđenja, novih prijatelja i učenja, a kako bi sve prošlo što lakše, Links je pripremio nekoliko proizvoda koji će pomoći vašim mališanima u svakodnevnim zadacima. Tablet Redmi Pad SE savršen je za crtanje, gledanje edukativnih videa ili igranje, a sve zahvaljujući velikom 11-inčnom Full HD+ zaslonu. Uz snažni Snapdragon 680 procesor i dugotrajnu bateriju, ovaj tablet izdržat će cijeli dan igranja i učenja.

Za dodatnu sigurnost i komunikaciju s vašim školarcima, tu je pametni sat Myki 4 Lite. Ovaj vodootporni sat omogućuje vam praćenje lokacije djeteta putem GPS-a i dvosmjernu komunikaciju, osiguravajući vam mir dok su vaši mališani na putu prema školi ili se igraju vani. A kada dođe vrijeme za projekte i zadatke, Canon Pixma G3430 printer olakšat će ispisivanje školskih radova i slika u visokoj kvaliteti, omogućujući vašim najmlađima da briljiraju u kreativnim zadacima.

Srednja škola

Srednja škola donosi nove izazove i veće zahtjeve, ali uz prave komade tehnologije, vaši tinejdžeri mogu biti spremni za sve što ih čeka. Laptop HP 15-fc008nm 7S4T4EA s moćnim AMD Ryzen 5 procesorom i 16 GB DDR5 memorije savršen je za svaki školski zadatak – od pisanja referata i istraživanja do multitaskinga između online nastave i kreativnih projekata. S ekranom od 15,6 inča i Full HD rezolucijom, svaki školski zadatak postaje lakši, a dodatni slobodni trenuci uz film ili seriju ugodniji.

No, današnji srednjoškolci ne koriste tehnologiju samo za učenje. Redmi Note 13 Pro nudi im sve što im treba za povezanost i zabavu. S velikim AMOLED zaslonom i osvježavanjem od 120 Hz, ovaj pametni telefon idealan je za surfanje, društvene mreže, fotografiranje i igranje igara. S 256 GB prostora za pohranu i snažnom baterijom, korištenje svih aplikacija bit će ugodno i bez brige o prostoru ili punjenju.

Za one koji vole gaming ili jednostavno trebaju kvalitetnu opremu za korištenje računala, tu su Logitech Gaming G413 SE tipkovnica i G502 Hero RGB miš. S taktilnim mehaničkim sklopkama i prilagodljivim postavkama, ova oprema omogućuje vrhunsku preciznost i brzinu, a i ako se pitate – da, i tipkovnica i miš svijetle.

Fakultet

Za studente koji trebaju svestran i pouzdan uređaj za bilješke, prezentacije i multitasking, Lenovo IdeaPad Flex 5 savršen je izbor. Njegov savitljivi dizajn i zaslon osjetljiv na dodir omogućuju vam da ga koristite kao klasičan laptop ili preklopite u tablet za lakše skiciranje, čitanje ili vođenje bilješki tijekom predavanja. Bez obzira jeste li na arhitekturi, dizajnu ili društvenim znanostima, ovaj laptop nudi sve što vam treba za produktivan dan na fakultetu.

Za one koji su na nešto zahtjevnijim studijima poput računarstva, inženjeringa ili grafičkog dizajna, Acer Predator Helios Neo 16 pravi je alat za vas. Ovaj snažni laptop s Intel Core i9 procesorom i NVIDIA RTX 4060 grafičkom karticom ne samo da će lako pogoniti složene programe, već će glatko pokretati i svaku videoigru. Sa svojim 16-inčnim WQXGA zaslonom i visokim osvježavanjem od 165 Hz, svaka aktivnost, od programiranja do igranja najnovijih naslova, postaje pravi užitak.

Čak i ako vam nije potreban laptop takvih specifikacija, nakon dugog dana na fakultetu ponekad je potrebno opustiti se i zaroniti u svijet videoigara ili omiljene glazbe. Slušalice HyperX Cloud III Wireless stvorene su za te trenutke. Bilo da igrate online s prijateljima ili slušate predavanja u pokretu, njihov izvanredan zvuk i udobnost omogućit će vam da ostanete fokusirani i opušteni tijekom cijelog dana. Sa 120 sati trajanja baterije, ne morate brinuti o čestom punjenju – samo se prepustite zvuku i uživajte u onome što radite.

Sav vrhunski asortiman u Linksovoj Back to School ponudi istražite na ovom linku.