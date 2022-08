Važni elementi SEO optimizacije

S obzirom na to danas svaki dan nastaju na tisuće novih web stranica, važno je da je sadržaj web stranice SEO optimiziran kako bi bio što vidljiviji na tražilicama. Provjerite neke od elemenata koji će vam pomoći da vaš sadržaj bude vidljiviji i dostupniji čitateljima.

Zašto su važne ključne riječi?

Pravilno odabrane ključne riječi su veoma važne za SEO. Istraživanje ključnih riječi može biti težak zadatak, ali ga nikako nemojte preskakati. Najprije počnite s ključnim riječima koje su relevantne za vašu temu. Optimiziranje sadržaja ne znači da morate nagomilati što više ključnih riječi. U današnje vrijeme to zapravo šteti vašim SEO aktivnostima jer tražilice to smatraju nagomilavanjem ključnih riječi. Također, gomilanje ključnih riječi ne doprinosi dobrom čitateljskom iskustvu, a to je jedan od čimbenika kojem tražilice sve više daju prioritet kako bi osigurale da odgovarate namjerama svojih posjetitelja. Stoga biste trebali koristiti ključne riječi u svom sadržaju na način koji se ne čini neprirodnim ili isforsiranim. Dobro je pravilo da se usredotočite na jednu ili dvije dugorepe (long-tail) ključne riječi po članku ili blogu. Iako možete koristiti više od jedne ključne riječi u jednom članku ili blogu, neka fokus objave ostane dovoljno specifičan kako biste imali dovoljno vremena za optimizaciju samo jedne ili dviju ključne riječi. Ako vas zanima zašto je bolje da su riječi duže, tajna je u tome da se češće temelje na pitanjima koja su povezana sa specifičnim ciljevima vaše publike. Mnogo je vjerojatnije da će posjetitelji web stranice koji pretražuju dugorepe ključne riječi pročitati cijeli sadržaj i tražiti još više informacija. Ključne riječi svakako uključite u naslov, zaglavlje, URL i meta opis.

Koliko je važna brzina učitavanja stranice?

Brzina učitavanja stranice će također utjecati na njen položaj na tražilicama, zato je važno da su fotografije prave veličine i da se na stranici ne nalaze nepotrebni kodovi i razni dodaci koji mogu usporiti djelovanje stranice. Uklanjanje neželjenih kodova može pomoći da se vaše stranice brže učitavaju, čime se poboljšava brzina stranice. Ako niste sigurni kako pronaći i ukloniti neželjene kodove, provjerite neke od dostupnih alata. Također si uzmite vremena i napravite popis dodataka koji se nalaze na stranici. Odlučite koji su vam potrebni kako bi vaša stranica svakodnevno normalno funkcionirala, a koji su dodani zbog nekog privremenog problema. Dodaci koji utječu na brzinu stranice su česti, a možete ih maknuti mnogo više nego što biste mogli pomisliti.

Zašto je važan poziv na akciju?

Poziv na akciju ili call to action ima svrhu da dovede vašeg čitatelja do sljedećeg koraka u njihovom putovanju kroz vaš sadržaj. Srž dobrog poziva na akciju CTA-a je relevantnost za temu vašeg postojećeg sadržaja i prirodno poklapanje s ostatkom sadržaja. Bilo da prodajete proizvod, nudite pretplatu na časopis ili želite da čitatelj konzumira više vašeg sadržaja, trebat će vam primamljiv poziv na akciju koji trebate uključiti u svaki oblik sadržaja. Pozivi na akciju se mogu oblikovati na različite načine, zato budite kreativni i eksperimentirajte s njima. Gumbi i poveznice su neki od najčešćih poziva na akciju, a svi imaju različite svrhe. Na primjer, trebali biste dodati podebljani, vidljivi poziv na akciju poput gumba ako želite da čitatelj kupi. S druge strane, čitatelja možete lako natjerati da pogleda neki drugi sadržaj na stranici tako što ćete dodati poveznicu na njega na kraju trenutnog članka.