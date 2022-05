Vrhunski gaming miš Logitech Gaming G903 Hero uz 400 kn popusta!

Novi ekskluzivni popust očekuje vas ovog tjedna u Linksu. Tražite li vrhunski gaming miš, Links za čitatelje Buga nudi jednokratnu priliku i uštedu od čak 400 kn. Riječ je o mišu Logitech Gaming G903 Hero.

LOGITECH Gaming G903 Hero je bežični optički gaming miš ultra niske latencije i razlučivosti do 16.000 dpi. Ova verzija miša s Hero 25K senzorom nudi značaju veću energetsku efikasnost i trajanje baterije do 180 sati. Na mišu je moguće konfigurirati do 11 tipki. Somovna masa mu je 110 grama, a uz njega dolaze i dodatni utezi za kofiguraciju mase po želji.

Posebna ponuda za čitatelje Buga

Links je za čitatelje Buga odlučio dati popust od 400 kn na miš Logitech Gaming G903 Hero. Prilikom kupnje na webshopu upišite promotivni kod BUG400 i navedeni gaming miš moći ćete kupiti za 699 kn, umjesto za redovnih 1.099 kn. Kupite li proizvod preko webshopa, dostava je besplatna (za sve narudžbe iznad 400 kn). Napominjemo da je cijena ista za sve oblike plaćanja.

Logitech Gaming G903 Hero možete kupiti u Linksu za samo 699 kn

Dodatni detalji oko akcije: