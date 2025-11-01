Windows i Office licence od 6,29 € |14,49 € - isporučeno na vaš e-mail u 1 sekundi

Jeste li umorni od pop-upova i sigurnosnih rizika piratskog softvera? Sada je pravo vrijeme da aktivirate softver s originalnim ključem! Nudimo službene originalne ključeve za Windows 11 Professional i Office 2021 Professional Plus po najpovoljnijoj cijeni u povijesti - trajna aktivacija, pouzdan službeni proces aktivacije. Kupon "AX60" za dodatni popust, vremenski ograničena ponuda, ograničene zalihe!

Dostava u 3 sekunde: Ključ se automatski šalje putem e-pošte/narudžbe - možete ga koristiti odmah nakon kupnje! 100% originalni ključ: Microsoft službeno ovlašteni ključ za trajnu aktivaciju bez ograničenja.

Office aplikacije (Word, Excel, PowerPoint,OneNote...)

Windows ponuda - izvrsne cijene!

Povoljnija kombinirana ponuda

Veleprodaja - još jeftinije

Nikako nemojte koristiti piratski softver! On može sadržavati zlonamjerni softver ili viruse koji mogu dovesti do curenja podataka, ugroziti vašu privatnost i financijsku sigurnost. WDkeys.com nudi 100% originalne ključeve. Svi ključevi dolaze iz službenih kanala, sigurni su i pouzdani.

Aktivacija Windowsa

Idite u Postavke > Sustav > Aktivacija > Promijeni ključ proizvoda. Unesite svoj ključ (npr. XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX). Nakon povezivanja na internet, aktivacija će se trenutno dovršiti.

Aktivacija Officea (Word, Excel, PowerPoint)

Jednostavno otvorite Word ili Excel, idite na Datoteka > Račun > Unesite ključ proizvoda. Zalijepite svoj kupljeni 25-znamenkasti originalni ključ i povezite se na internet kako biste dovršili aktivaciju. Cijeli proces traje samo minutu, a aktivacija je trajna.

Pitanja?

Kontaktirajte nas izravno putem e-pošte na zetianrao@gmail.com. Odazvat ćemo vam se brzo!

Kako kupiti softverski ključ?

Korak 1: Odabir proizvoda

1. Odaberite željeni proizvod (npr. Windows 11 Pro ili Microsoft Office).

2. Kliknite gumb "Dodaj u košaricu".

Korak 2: Potvrda narudžbe

1. Provjerite sadržaj košarice (količina i proizvodi).

2. Kliknite "Naplati" za nastavak.

Korak 3: Način plaćanja

1. Odaberite željeni način plaćanja (npr. kartica, PayPal).

2. Kliknite "Predaj narudžbu" za potvrdu.

Korak 4: Instantna isporuka ključa(Dostava u 1-3 sekunde!)

1. Nakon uspješnog plaćanja, ključ će se odmah prikazati na zaslonu.

2. Također ćete ga dobiti na e-mail (provjerite i "Promocije" ili "Spam" mapu).

Korak 5: Odmah aktivirajte

Kopirajte ključ i slijedite priložene upute za aktivaciju na vašem računalu kako biste uživali u iskustvu originalnog softvera.

Kako uspijevate isporučiti ključ u 1-3 sekunde nakon narudžbe?

Nakon što vaša uplata bude potvrđena, naš sustav trenutno primi obavijest, automatski dodijeli potpuno novi ključ iz naše baze podataka i istog trenutka ga pošalje putem e-pošte i na stranicu s pojedinostima vaše narudžbe.

Što ako aktivacija ne uspije?

Budite bez brige – takve situacije su iznimno rijetke. Ako ipak naiđete na bilo kakav problem tijekom aktivacije, nema potrebe da sami rješavate problem. Kontaktirajte nas izravno na zetianrao@gmail.com.Odmah ćemo vam pružiti stručnu podršku i rješenje. U krajnjem slučaju, ako aktivacija uopće ne uspije, garantiramo potpuni povrat novca kako bismo zaštitili vaša prava.

Napravite jednostavan korak prema trajnom miru uma; ne oklijevajte jer je siguran i originalan softver na dohvat ruke. Odmah posjetite wdkeys.com dovršite svoju narudžbu i za nekoliko minuta otpočnite s potpuno novim iskustvom originalnog softvera. Odaberite pouzdanje, a naš stručni tim će vam pružati potpunu podršku tijekom cijelog procesa.