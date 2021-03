Zadovoljstvo leži u malim stvarima - zavirite u novi Linksov katalog

Što je sreća? Čini se neobičnim pitanjem, ali je li tako? Znate li kako definirati sreću? Mislite li da je sreća za vas ista stvar kao i za druge? Koji je smisao svega toga? Je li to uopće bitno u našem životu?

Zapravo, sreća ima prilično važnu ulogu u našem životu i može imati ogroman utjecaj na način na koji živimo svoj život. Iako znanstvenici još nisu utvrdili definiciju ili dogovoreni okvir za sreću, puno smo toga naučili u posljednjih nekoliko desetljeća - ona je stanje osjećaja ili pokazivanja zadovoljstva, što znači da se sreću ne smije miješati s radošću, zanosom ili drugim intenzivnim osjećajima. Sreća je stanje, a ne osobina koje može biti unutarnje ili vanjsko iskustvo, ali može biti i oboje.

Sada bolje razumijemo što je sreća – razmislimo što nas je danas učinilo sretnima i što još možemo napraviti kako bi taj osjećaj i dalje trajao? Međunarodni dan sreće prilika je da se prisjetimo svih onih sitnica koje nas čine sretnima i zbog kojih shvaćamo da je za sreću zaista potrebno tako malo.

Jedna od definicija sreće je da je to pozitivno emocionalno stanje koje uključuje smireno zadovoljstvo svojim životom, ali i aktivno zadovoljstvo i postignuća. Je li to ljubav, novac, djeca, posao, prijatelji, hobi? Je li sreća u novom laptopu, mobitelu, dronu ili zagrljaju?

Vjerujete ili ne u one male, ali poznate simbole sreće? Ljudi su generacijama u nekim malim znakovima tražili sreću. U svakom slučaju sigurno se svaki puta razveselite kada u travi pronađete djetelinu s četiri lista? Ili ste pronašli konjsku potkovu te ju objesili iznad vrata za sreću. Sreća je povezanost s prirodom.

Bubamara se također smatra znakom sreće i ukazuje na to da stvari idu u vašu korist. Ako ih često viđate to može biti znak da trebate biti zahvalni za sve što imate i što vam život pruža. Ovo je dobar trenutak da krenete naprijed i počnete ostvarivati svoje najveće snove i želje. Sreća je nevjerojatnija od snova.

Ključ je čuvar blaga, a jedno od najvrjednijih je svakako znanje koje imamo i ga tek gradimo. Današnja tehnologija i vrhunska oprema svakako će nam olakšati taj put.

Još puno toga se može reći o osjećaju svih osjećaja, kako mnogi nazivaju sreću. Često je zapravo vrlo malo potrebno da budemo sretni i osjetimo iskreno zadovoljstvo u životu. Sreća je putovanje koje te čeka! Uživaj u trenucima koji ti oduzimaju dah.