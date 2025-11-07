Želite brzo i lako ulagati u kripto? Bitpanda omogućila uplate putem Aircasha

Partnerstvo Bitpande i Aircasha predstavlja još jedan korak prema ostvarenju Bitpandine misije da ulaganje učini dostupnim svima, bez obzira na prethodno znanje ili visinu ulaganja

Od sada korisnici u Hrvatskoj mogu trenutačno i bez naknade uplaćivati sredstva na svoj Bitpanda račun putem aplikacije Aircash. Ova nova integracija spaja dvije poznate platforme na našem tržištu i otvara vrata jednostavnijim ulaganjima u kriptovalute, plemenite metale, ETF-ove i druge oblike imovine.

Ovime je Bitpanda postao jedini kripto broker u Hrvatskoj koja omogućuje uplate putem Aircasha, pružajući tako korisnicima brže, sigurnije i pristupačnije iskustvo ulaganja. Za korištenje ovog noviteta, sve što je potrebno je registrirati se ili prijaviti na Bitpandu, odabrati opciju za uplaćivanje, upisati željeni iznos za ulaganje te označiti Aircash kao način plaćanja. Sredstva su odmah dostupna na računu, bez čekanja i bez naknade.

„Želimo ulaganje učiniti brzim, dostupnim i prilagođenim svakodnevnim korisnicima, a integracija Aircasha upravo to omogućuje. Zahvaljujući ovoj suradnji, korisnici u Hrvatskoj mogu još lakše započeti svoje investicijsko putovanje, neovisno o tome ulažu li u kriptovalute, plemenite metale ili ETF-ove“, poručuju iz Bitpande.

Više informacija dostupno je na službenoj stranici Bitpande.