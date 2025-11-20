Sedam hrvatskih tehnoloških tvrtki među najbrže rastućima u Srednjoj Europi

Deloitteova ljestvica 50 najbrže rastućih tehnoloških tvrtki Srednje Europe uključuje sedam tvrtki iz Hrvatske, jedna se našla među tvrtkama u usponu, a četiri su prepoznate kao zvijezde pozitivnog utjecaja

Na ovogodišnjem Deloitteovom natječaju 50 najbrže rastućih tehnoloških tvrtki Srednje Europe na tri se ljestvice plasiralo ukupno 12 hrvatskih tvrtki, objavila je ta konzultantska kuća. Sedam hrvatskih kompanija ostvarilo je plasman u glavnoj kategoriji "Technology Fast 50", jedna u kategoriji "Companies to Watch" koja predstavlja zvijezde u usponu, dok su još četiri domaće tvrtke posebno predstavljene u kategoriji "Impact Stars" kao istaknute zvijezde s velikim rastom poslovanja i pozitivnim utjecajem.

Dominacija softverskih tvrtki

Ove se godine na natječaj prijavilo više od 300 tvrtki iz Srednje Europe, a prosječna stopa rasta u natječaju iznosi čak 1.219%. Lita Technology Fast 50 za 2025. još jednom naglašava važnu ulogu koju Srednja Europa ima kao središte za inovacije i tehnološku izvrsnost, potaknute iznimnim napretkom svojih najbrže rastućih tehnoloških tvrtki. Najboljih 50 rangirano je temeljem rasta operativnih prihoda između 2021. i 2024. godine. Iako je prosječna stopa rasta nešto manja nego 2024. godine (1.604%), ovo je i dalje izuzetan rezultat s obzirom na gospodarske izazove tijekom godine.

Kao i prethodnih godina, softverske tvrtke dominiraju ljestvicom s 31 predstavnikom. Fintech je drugi najzastupljeniji sektor (devet tvrtki), zatim mediji i zabava (šest), hardver (tri) te zdravstvo i biotehnologija (jedna).

Od hrvatskih tvrtki ove godine najbolje je plasirana tvrtka Margins na 11. mjestu s rastom od 1.660%, 12. je Cactus Code s rastom od 1.650%, a slijede 19. Orqa (1.182%), 25. Spectral Core (979%), 29. Farseer (910%), 33. B.I.D. Grupa (864%) i 41. Utiliter (682%).

Više o brzorastućima Margins je zagrebačka agencija za razvoj softvera za umjetnu inteligenciju i proizvoda koji pružaju napredna tehnološka rješenja globalnim klijentima u različitim industrijama.

je zagrebačka agencija za razvoj softvera za umjetnu inteligenciju i proizvoda koji pružaju napredna tehnološka rješenja globalnim klijentima u različitim industrijama. Cactus Code (Zagreb) bavi se razvojem prilagođenih web i AI rješenja.

(Zagreb) bavi se razvojem prilagođenih web i AI rješenja. Orqa (Osijek) razvija napredne dron tehnologije i FPV (First Person View) sustava.

(Osijek) razvija napredne dron tehnologije i FPV (First Person View) sustava. Spectral Core (Pula) razvija visokoučinkovite, automatizirane alata za migraciju baza podataka, učitavanje podataka i praćenje promjena.

(Pula) razvija visokoučinkovite, automatizirane alata za migraciju baza podataka, učitavanje podataka i praćenje promjena. Farseer (Zagreb) je platforma za financijsko planiranje i upravljanje učinkom na razini poduzeća, osmišljena kako bi pomogla srednjim i velikim organizacijama da lako planiraju, predviđaju i surađuju.

(Zagreb) je platforma za financijsko planiranje i upravljanje učinkom na razini poduzeća, osmišljena kako bi pomogla srednjim i velikim organizacijama da lako planiraju, predviđaju i surađuju. B.I.D. Grupa (Rijeka) bavi se razvojem cloud CMS posebno dizajniranog za podršku hotelijerima i vlasnicima kampova.

(Rijeka) bavi se razvojem cloud CMS posebno dizajniranog za podršku hotelijerima i vlasnicima kampova. Utiliter (Varaždin) razvija specijalizirana i sveobuhvatna softverska rješenja u iznimno širokom rasponu poslovnih područja u ugostiteljstvu, turizmu, telefoniji, maloprodaji i veleprodaji.

Tvrtke u usponu (Companies to Watch)

I u ovoj kategoriji dominirale su softverske tvrtke sa ostvarenih 7 plasmana od ukupno 10, gdje prednjače tri tvrtke iz Poljske, dvije iz Češke te po jedna iz Litve, Latvije, Hrvatske, Rumunjske i Slovačke. Iz Hrvatske je plasman u ovoj konkurenciji ostvarila softverska tvrtka Cyber64. Našla se na 9. mjestu s rastom od 145%. Cyber64 je digitalna agencija sa sjedištem u Zagrebu koja se bavi razvojem softverskih rješenja – posebno enterprise custom rješenja.

Zvijezde pozitivnog utjecaja (Impact Stars)

Ove godine, 21 tvrtka iz sedam zemalja proglašena je kao Deloitte CE Impact Stars 2025. To su tvrtke koje, uz svoje tehnološki napredne proizvode i usluge, imaju pozitivan utjecaj barem na jedno od sljedećih područja: Fintech, ESG, MedTech/BioTech, Defence i Cyber.

Pri odabiru ovih posebnih tvrtki ne uzima se u obzir rast prihoda, fokus je isključivo na njihovom širokom pozitivnom utjecaju. Iz Hrvatske četiri tvrtke se mogu podičiti ulaskom na ovaj popis. To su Aircash (Fintech), CircuitMess (ESG), Devot Solutions (MedTech/BioTech) i Orqa (Defense).