Sedam hrvatskih tehnoloških tvrtki među najbrže rastućima u Srednjoj Europi

Deloitteova ljestvica 50 najbrže rastućih tehnoloških tvrtki Srednje Europe uključuje sedam tvrtki iz Hrvatske, jedna se našla među tvrtkama u usponu, a četiri su prepoznate kao zvijezde pozitivnog utjecaja

Sandro Vrbanus četvrtak, 20. studenog 2025. u 23:11

Na ovogodišnjem Deloitteovom natječaju 50 najbrže rastućih tehnoloških tvrtki Srednje Europe na tri se ljestvice plasiralo ukupno 12 hrvatskih tvrtki, objavila je ta konzultantska kuća. Sedam hrvatskih kompanija ostvarilo je plasman u glavnoj kategoriji "Technology Fast 50", jedna u kategoriji "Companies to Watch" koja predstavlja zvijezde u usponu, dok su još četiri domaće tvrtke posebno predstavljene u kategoriji "Impact Stars" kao istaknute zvijezde s velikim rastom poslovanja i pozitivnim utjecajem.

Dominacija softverskih tvrtki

Ove se godine na natječaj prijavilo više od 300 tvrtki iz Srednje Europe, a prosječna stopa rasta u natječaju iznosi čak 1.219%. Lita Technology Fast 50 za 2025. još jednom naglašava važnu ulogu koju Srednja Europa ima kao središte za inovacije i tehnološku izvrsnost, potaknute iznimnim napretkom svojih najbrže rastućih tehnoloških tvrtki. Najboljih 50 rangirano je temeljem rasta operativnih prihoda između 2021. i 2024. godine. Iako je prosječna stopa rasta nešto manja nego 2024. godine (1.604%), ovo je i dalje izuzetan rezultat s obzirom na gospodarske izazove tijekom godine.

Kao i prethodnih godina, softverske tvrtke dominiraju ljestvicom s 31 predstavnikom. Fintech je drugi najzastupljeniji sektor (devet tvrtki), zatim mediji i zabava (šest), hardver (tri) te zdravstvo i biotehnologija (jedna).

Od hrvatskih tvrtki ove godine najbolje je plasirana tvrtka Margins na 11. mjestu s rastom od 1.660%, 12. je Cactus Code s rastom od 1.650%, a slijede 19. Orqa (1.182%), 25. Spectral Core (979%), 29. Farseer (910%), 33. B.I.D. Grupa (864%) i 41. Utiliter (682%).

Tvrtke u usponu (Companies to Watch)

I u ovoj kategoriji dominirale su softverske tvrtke sa ostvarenih 7 plasmana od ukupno 10, gdje prednjače tri tvrtke iz Poljske, dvije iz Češke te po jedna iz Litve, Latvije, Hrvatske, Rumunjske i Slovačke. Iz Hrvatske je plasman u ovoj konkurenciji ostvarila softverska tvrtka Cyber64. Našla se na 9. mjestu s rastom od 145%. Cyber64 je digitalna agencija sa sjedištem u Zagrebu koja se bavi razvojem softverskih rješenja – posebno enterprise custom rješenja.

Zvijezde pozitivnog utjecaja (Impact Stars)

Ove godine, 21 tvrtka iz sedam zemalja proglašena je kao Deloitte CE Impact Stars 2025. To su tvrtke koje, uz svoje tehnološki napredne proizvode i usluge, imaju pozitivan utjecaj barem na jedno od sljedećih područja: Fintech, ESG, MedTech/BioTech, Defence i Cyber.

Pri odabiru ovih posebnih tvrtki ne uzima se u obzir rast prihoda, fokus je isključivo na njihovom širokom pozitivnom utjecaju. Iz Hrvatske četiri tvrtke se mogu podičiti ulaskom na ovaj popis. To su Aircash (Fintech), CircuitMess (ESG), Devot Solutions (MedTech/BioTech) i Orqa (Defense).

50 najbrže rastućih tvrtki Srednje Europe 2025.
# Tvrtka Država Sektor Rast prihoda %
1 Oddin.gg Češka Software 4 267
2 PowereX Slovačka Software 2 510
3 Mizzox Poljska Software 2 504
4 FaceUp Technology Češka Software 2 146
5 Adam Češka Software 2 118
6 Wallester Estonija Fintech 2 070
7 Patron GO Češka Fintech 1 978
8 Foodsi Poljska Software 1 976
9 Malcom Finance (4Trans Factoring) Češka Fintech 1 940
10 AP-Tech Poljska Software 1 787
11 Margins Hrvatska Software 1 660
12 Cactus Code Hrvatska Software 1 650
13 Questpass Poljska Mediji i zabava 1 592
14 SIA Prime Prometics Latvija Mediji i zabava 1 380
15 Plenti Poljska Software 1 363
16 Onex.Group Professional Services Poljska Software 1 354
17 Finqware Rumunjska Fintech 1 250
18 Questo Rumunjska Software 1 203
19 Orqa Hrvatska Hardware 1 182
20 Info pro lékaře Češka Zdravstvo i životne znanosti 1 058
21 Footprints AI Rumunjska Mediji i zabava 1 044
22 Mindento Poljska Software 1 044
23 alerabat.com Poljska Mediji i zabava 1 019
24 Antigro Designer Poljska Software 1 013
25 Spectral Core Hrvatska Software 979
26 Blazity Poljska Software 968
27 FUERGY Slovačka Software 946
28 Steepsoft AI Rumunjska Software 916
29 Farseer Hrvatska Software 910
30 Vestberry Slovačka Fintech 908
31 Trama Slovačka Software 879
32 Sloneek Slovačka Software 879
33 B.I.D. Grupa Hrvatska Software 864
34 MAGU Češka Software 849
35 VacuumLabs Češka Fintech 834
36 Rufruf Češka Software 782
37 Hacken Estonija Software 770
38 Rite NRG Poljska Software 719
39 Scanway Poljska Hardware 689
40 Besteron Slovačka Fintech 686
41 Utiliter Hrvatska Software 682
42 Droplabs Poljska Software 673
43 wflow.com Češka Češka Software 668
44 Zircon Tree Slovačka Mediji i zabava 633
45 Bookbot Češka Mediji i zabava 625
46 nsure Češka Fintech 621
47 Srovnáme.cz Češka Software 607
48 Payout Slovačka Fintech 596
49 readmio Češka Software 591
50 Tedee Poljska Hardware 576


