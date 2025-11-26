Zgrabite prijenosna računala po fantastičnim cijenama

Trebate li prijenosno računalo za kućnu ili poslovnu upotrebu, školu ili videoigre, sigurno ćete pronaći nešto zanimljivo u ponudi ASUS Black Friday. Osim sniženih cijena, kupce modela ASUS Vivobook S, Zenbook, ProArt i ROG očekuje još jedna lijepa pogodnost, a to je produljeno jamstvo. Dodatnu (treću) godinu jamstva možete dobiti registrirate li prijenosno računalo iz spomenute serije na web stranici ASUS do kraja ove godine. Više informacija o toj promociji možete pronaći OVDJE.

ASUS Vivobook 16 (X1607) – ulazak u svijet Copilot+ PC

Tražite li svestrano i pristupačno prijenosno računalo s naprednim značajkama koje ne košta puno? Računalo ASUS Vivobook 16 (X1607) izvrstan je izbor za kućne korisnike i studente. Zahvaljujući velikom zaslonu dijagonale od 16 inča, prikladno je za posao, ali i za uživanje u multimedijskom sadržaju. Jedan je od najpovoljnijih uređaja Copilot+ PC pa su korisnicima dostupne sve napredne AI funkcije sustava Windows. Pokreće ga procesor Qualcomm Snapdragon X koji jamči dobre performanse i dugo trajanje baterije. Također ima certifikat MIL-STD-810H za izdržljivost koji jamči kvalitetnu izradu i izdržljivost.

ASUS Zenbook A14 (UX3407) – nevjerojatno lagan

Smetaju li vam velika i teška prijenosna računala? Želite li nešto što ćete teško osjetiti u torbi ili naprtnjači kada putujete? Teži 980 grama, a baterija nudi nevjerojatnu autonomiju pa računalo ASUS Zenbook A14 (UX3407) predstavlja ispunjenje sna svakoga tko puno vremena provodi izvan doma i ureda. Pravo je zadovoljstvo raditi na ekranu ASUS Lumina OLED dijagonale 14 inča i živih boja, a srce sustava je procesor Qualcomm Snapdragon X Elite. Kućište je izrađeno od ceraluminija, posebnog materijala koji je tvrđi i otporniji na habanje od klasičnih metalnih kućišta, a otisci prstiju su također manje vidljivi.

ASUS TUF Gaming A16 (2025) FA608 – za trenutke opuštanja i zabave

Volite li videoigre, ali imate ograničen budžet? Prava stvar za vas je računalo ASUS TUF Gaming A16 (2025) FA608. Dizajnirano je kako bi pružilo najbolji mogući omjer performansi i uloženog novca. Dostupno je u nekoliko konfiguracija, a najsnažnije ima procesor AMD Ryzen 9 i grafičku karticu NVIDIA RTX 5070. Zaslon je dijagonale 16 inča, ima dva memorijska utora i dva utora za disk SSD. Ovo prijenosno računalo također ima certifikat MIL-STD-810H, što znači kako je prošlo rigorozno testiranje pa je kvaliteta na visokoj razini.

ROG Strix G16 (2025) G615 – san svakog igrača

Imate li srce pravog igrača, tvrtka ASUS pripremila je za vas računalo ROG Strix G16 (2025) G615. Hlađenje tekućim metalom omogućuje procesoru Intel Core Ultra 9 da u svakom trenutku pruži maksimalne performanse, a uparen s grafičkom karticom NVIDIA RTX 5080 omogućuje vam igranje omiljenih igara u punom sjaju. Posebno je zanimljiv novi mehanizam koji omogućuje jednostavno i brzo otvaranje kućišta bez upotrebe alata. Zahvaljujući tome, možete lako nadograditi memoriju ili disk SSD ukaže li se potreba za to. Ovaj model ima zaslon dijagonale 16 inča, ali nije li vam to dovoljno, dostupan je i model G18, čiji zaslon ima dijagonalu od čak 18 inča. Učlanite li se u ROG Elite Club pa ćete kupnjom ovog prijenosnog računala dobit mnoštvo bodova koje možete zamijeniti za zanimljive i vrijedne nagrade. Treba napomenuti kako se možete učlaniti i bez kupnje prijenosnog računala. Potrebna vam je samo dobra volja i malo vremena. Više detalja o ROG Elite Clubu možete pronaći OVDJE.

Gdje se mogu pronaći ova prijenosna računala?

Više detalja o svim spomenutim prijenosnim računalima, kao i informacije o tome gdje ih kupiti, možete vidjeti kliknete li OVDJE.