Škola je lakša s dobrim prijenosnim računalom

Sviđalo se to vama ili ne, računalo je postalo nužnost za učenike i studente, a odabir pravog modela nije jednostavan, pogotovo ako imate ograničen budžet. Treba li zaista djetetu skupo prijenosno računalo, s moćnim procesorom i brzom, ali skupom grafičkom karticom? Ili je možda nešto drugo važnije? Naravno, odgovor nije isti za sve, ali postoje neka opća pravila.

Zašto je važno da to bude prijenosno računalo Copilot+ PC?

Kada su u pitanju osnovne specifikacije, poželjno je da prijenosno računalo ima najmanje 16 GB radne memorije pa je ponekad bolje napraviti kompromis oko procesora, ali da ima dovoljno memorije. Iako su brz procesor i puno memorije i dalje vrlo važni, postoji nešto još važnije kada je u pitanju odabir prijenosnog računala. Mladi se sve više oslanjaju na pomoć umjetne inteligencije pa je važno da im prijenosno računalo omogućava jednostavno korištenje. Svi modeli koje predstavljamo u ovom tekstu pripadaju skupini uređaja Copilot+ PC. To znači da njihov procesor ima modul NPU brzine najmanje 40 TOPS. To omogućava brzo obavljanje zadataka vezanih uz umjetnu inteligenciju uz nisku potrošnju energije, što je posebno važno kada se prijenosno računalo napaja baterijom. Niska potrošnja znači manje zagrijavanje cijelog uređaja pa će dulje trajati. Osim toga, samo uređaji Copilot+ PC mogu koristiti napredne funkcije sustava Windows, primjerice Recall, Live Caption, CoCreatora, Click to Do... Neke od ovih funkcija već su dostupne na svim prijenosnim računalima Copilot+ PC, a neke su u fazi testiranja i dostupne su na određenim modelima.

Dodatna godina jamstva

Produženo jamstvo najbolja je zaštita investicije, stoga vrijedi istaknuti vrlo zanimljivu akciju koju ima tvrtka ASUS. Kupite li do kraja godine bilo koje prijenosno računalo ASUS Vivobook, Zenbook, ProArt, TUF Gaming ili ROG od ovlaštenog prodavača i registrirate ga na web stranici ASUS, dobit ćete dodatno trogodišnje jamstvo na poklon. Više o ovoj promociji možete pronaći OVDJE.

Izdržljivost prema vojnim standardima

Svi modeli u ovom tekstu, uključujući i onaj iz pristupačne serije Vivobook, imaju još nešto zajedničko, a to je certifikat izdržljivosti MIL-STD 810H prema vojnim standardima. Ovaj certifikat potvrđuje kako su uređaji prošli rigorozne testove, što je jamstvo visoke kvalitete izrade i pouzdanosti.

ASUS Vivobook 16 (X1607QA)

Tražite li moderno prijenosno računalo s velikim zaslonom, onda je ASUS Vivobook 16 (X1607QA) odličan izbor. Zahvaljujući zaslonu IPS dijagonale 16", imat ćete veliku radnu površinu i sve je jasno vidljivo. Iako ima veliki zaslon, lakše je od 2 kg pa ga nije problem nositi, a ni debljina vam neće smetati jer je manja od 1,8 cm.

Još jedan veliki adut ovog modela je procesor Qualcomm Snapdragon X koji nudi izvrstan omjer performansi i potrošnje pa unatoč velikom zaslonu možete očekivati pristojnu autonomiju. Mnogi ne znaju kako procesori Qualcomm Snapdragon imaju još jednu veliku prednost u odnosu na konkurenciju. Za razliku od ostalih procesora, čije performanse znatno padaju kada se prijenosno računalo pogoni baterijom, procesor Snapdragon ima vrlo mali pad performansi pa na ovom prijenosnom računalu možete učinkovito raditi čak i kada vam utičnica nije blizu.

ASUS Vivobook S14 (S5406SA)

Ovaj model ima malo drugačiji koncept. Naglasak je na prenosivosti, a slovo S u oznaci označava kako se radi o tankom prijenosnom računalu (kratica engleske riječi Slim). Prevedeno u brojke, to znači kako mu je debljina 1,39 cm, a težina cca 1,3 kg. Kompletno kućište izrađeno je od metala, tako da je vrlo čvrsto i otporno.

Računalo ASUS Vivobook S14 ima zaslon Lumina OLED veličine 14 inča. Ovaj će vas zaslon oduševiti kristalno čistom slikom i fantastičnim prikazom boja. Pokreće ga procesor Intel Core Ultra iz serije 2 koji se odlikuje ekonomičnošću pa je autonomija izvrsna. Tipkovnica ima zanimljivo pozadinsko osvjetljenje RGB. Uz ovo prijenosno računalo dobivate i vrlo lijepu praktičnu torbu.

ASUS Zenbook A14 (UX3407RA)

Želite li vrhunski uređaj koji je toliko lagan da ćete ga jedva osjetiti u torbi ili naprtnjači? Računalo Zenbook A14 nevjerojatno je lagano - samo 980 grama. Materijal od kojeg je izrađeno zove se Ceraluminum, a u osnovi je magnezij, što je omogućilo tako malu težinu. Posebnom tehnikom obrade, magnezij dobiva svojstva keramike. U usporedbi sa standardnim metalnim kućištima, Ceraluminum ima nekoliko značajnih prednosti: neusporedivo je otporniji na habanje i ogrebotine, manje su vidljivi otisci prstiju i ima finu teksturu koja je ugodnija na dodir od hladnog, glatkog metala.

Računao Zenbook A14 ima vrhunski procesor Qualcomm Snapdragon X Elite, zaslon ASUS Lumina OLED veličine 14 inča i veliku bateriju koja omogućava fantastičnu autonomiju.

Kombinacija vrhunskih materijala, nevjerojatno male težine i izvrsnih performansi čini računalo Zenbook A14 (UX3407RA) odličnim izborom čak i za najzahtjevnije korisnike.

Više informacija o svim spomenutim prijenosnim računalima možete pronaći pritisnete li OVDJE.