Treba li stvarno učenicima i studentima gaming računalo?

Vaše dijete uvjerava vas kako mu treba gaming računalo za školu ili fakultet? Možda je u pravu.

Iako su prvenstveno namijenjena ljubiteljima video igara, gaming prijenosna računala imaju puno širu primjenu. Zahvaljujući izvrsnim performansama i dobrom hlađenju, izvrstan su izbor za sve koji se bave obradom video sadržaja, fotografija ili zvuka, a mogu biti zanimljiva i programerima, dizajnerima, arhitektima, inženjerima... Ako je vaše dijete zainteresirano za jedno od ovih područja, postoji realna mogućnost da mu treba gaming prijenosno računalo.

Izvrsni za umjetnu inteligenciju

Popis onih prikladnih za gaming računala ne završava zanimanjima iz prethodnog odlomka. Postoji cijelo područje koje nismo spomenuli, a koje ima svijetlu budućnost pred sobom. To je umjetna inteligencija (AI). Zašto AI treba gaming računalo? Zbog grafičke kartice. Najbolji uređaj za AI, kada su u pitanju kućni korisnici, je brza grafička kartica. Jednostavno rečeno, gotovo svi zadaci vezani uz umjetnu inteligenciju izvode se puno brže na modernim grafičkim karticama nego na procesorima.

ASUS TUF Gaming F16 (2025)

Tražite li prijenosno računalo koje nudi izvrstan omjer cijene i performansi, onda biste trebali obratiti pozornost na ASUS TUF Gaming F16 (2025). Pokreće ga procesor Intel Core, a kako bi odgovarao kupcima različitih budžeta, postoje varijante s različitim grafičkim karticama iz serije NVIDIA RTX 5000. U najsnažnijoj kombinaciji ima Intel Core i7 i NVIDIA RTX 5070 GPU. Veliki zaslon IPS veličine 16 inča omogućava ugodno igranje i rad. Ima veliku bateriju (90 Wh), tipkovnicu s pozadinskim osvjetljenjem RGB, a tu su i dva utora za memoriju i SSD, što omogućava jednostavne nadogradnje.

TUF Gaming F16 karakterizira diskretan dizajn te spada u tanja i lakša gaming prijenosna računala pa je dobar izbor ako je prenosivost važna, a budžet ograničen. Treba napomenuti kako svi modeli ASUS TUF Gaming imaju certifikat izdržljivosti MIL-STD-810H prema vojnim standardima. To je važno naglasiti jer dokazuje kako je niža cijena postignuta uklanjanjem dodataka poput osvijetljenog kućišta, a kvaliteta izrade i dalje je na vrlo visokoj razini.

ROG Strix G16 (2025)

ROG Strix G16 (2025) namijenjeno je zahtjevnijim korisnicima i nudi nekoliko zanimljivih značajki. Karakterizira ga atraktivan dizajn koji naglašava njegovu gaming prirodu, a ističe se osvjetljenje AURA RGB duž cijelog oboda kućišta. Poklopac je izrađen od metala, što mu daje dašak elegancije. U bazi se nalazi snažan procesor Intel Core Ultra 9 (Series 2) uparen s grafičkom karticom iz serije NVIDIA RTX 5000 (do RTX 5080). Spomenuli smo kako je dobro hlađenje jedan od razloga zbog kojeg drugi korisnici kupuju gaming prijenosna računala. Računalo ROG Strix G16 (2025) ima vrhunsko hlađenje koje se sastoji od komore za isparavanje, čak tri ventilatora i tekući metal koji se koristi umjesto termalne paste jer posao obavlja puno učinkovitije. Zahvaljujući tome, računalo ROG Strix G16 izvlači maksimum iz ugrađenih komponenti i jamči vrhunske performanse u svakom trenutku. Zaslon je dijagonale 16 inča, a oznaka ROG Nebula display jamči kako su sve njegove značajke (brzina osvježavanja, vrijeme odziva, osvjetljenje...) prilagođene zahtjevima ljubitelja videoigara. Na zaslon su nanesena dva sloja filma ACR (Ambient Contrast Ratio) koji smanjuju odsjaj te poboljšavaju kontrast i kutove gledanja.

Inovativno otvaranje donjeg dijela kućišta posebno je zanimljivo jer se otvara brzo i jednostavno, u samo dva poteza, bez ikakvog alata. Zahvaljujući tome, lako možete pristupiti ventilatorima, trebate li ih očistiti od prašine ili nadograditi memoriju ili SSD.

Pokloni i nagrade

Kupce prijenosnog računala ROG Strix G16 očekuju dva ugodna iznenađenja. Kupite li ga do kraja ove godine i registrirate ga na web stranici ASUS, dobit ćete dodatnu, treću, godinu jamstva na poklon. Ova pogodnost vrijedi za kupce gotovo svih prijenosnih računala ASUS dostupnih na tržištu, a popis možete pronaći OVDJE. Osim toga, učlanite li se u program ROG Elite, uz kupnju bilo kojeg prijenosnog računala ROG dobivate mnoštvo bodova koje možete zamijeniti za zanimljive i vrijedne nagrade, uključujući videoigre. Treba napomenuti kako se i oni koji nemaju nijedan proizvod ROG mogu učlaniti u program ROG Elite, a bodovi se mogu skupljati kroz razne aktivnosti, bez trošenja novca. Više o programu ROG Elite možete pronaći OVDJE.

U ovom tekstu naveli smo samo neke od zanimljivih značajki računala ASUS TUF Gaming F16 (2025) i ROG Strix G16 (2025). Dodatne informacije, cijene i prodajna mjesta možete vidjeti kliknete li OVDJE.