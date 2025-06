Apple zbog EU dodatno otvara App Store, ali i komplicira uvjete za developere

"Natezanje" Applea i Europske komisije oko provizija za developere, mogućnosti plaćanja izvan App Storea te općenito otvaranja njihovog ekosustava nastavlja se. Prošlog je mjeseca Komisija Appleu naložila da se mora dodatno uskladiti s Aktom o digitalnim tržištima, odnosno olakšati korisnicima instaliranje aplikacija iz vanjskih izvora, onih nepovezanih s App Storeom.

Apple je to omogućio još pri prvoj takvoj odluci, no tada je taj potez bio protumačen kao "maliciozno usklađivanje" – naime, istodobno je bila uvedena naknada developerima (Core Technology Fee, CTF), kao i rigorozni zahtjevi koji su proces instaliranja vanjskih aplikacija i tuđih trgovina aplikacija učinili zbunjujućim i kompliciranim krajnjem korisniku. Sada se Apple ponovno usklađuje sa zahtjevima Komisije, ali to još jednom donosi novu razinu komplikacija u suradnju s developerima.

Promjene, prilagodbe, pravila…

Oni će već od ovoga tjedna moći u svojim aplikacijama promovirati i prodavati usluge i putem drugih kanala, ne samo App Storea – dakle preusmjeravati plaćanja na svoje web stranice, druge aplikacije ili trgovine aplikacija. No, ako to čine, obračunavat će im se nove naknade za "akviziciju", "usluge" i "tehnologiju". Uvodi se i provizija (Core Technology Commission, CTC) koja će zamijeniti fiksni CTF, a naplaćivat će se u iznosu od 5% tijekom prvih 12 mjeseci od prve instalacije aplikacije.

U pravilima postoje i dvije odvojene razine naknada. Prva razina (Tier 1) odnosi se na aplikacije koje koriste obavezne usluge App Storea, dok druga razina (Tier 2) pokriva aplikacije koje koriste opcionalne usluge. Početna naknada za akviziciju iznosi 2% za obje razine, no sudionici Appleovog programa za male tvrtke te pretplate koje traju dulje od godinu dana bit će izuzeti od te naknade. Naknada za usluge trgovine u prvoj razini iznosi 5%, dok u drugoj razini iznosi 13%, odnosno 10% za sudionike spomenutog programa.

Ova potonja komplikacija bit će (vjerojatno) donekle pojednostavljena nakon 1. siječnja 2026., od kada bi svi developeri trebali biti u istoj skupini, odnosno kad će za sve biti u primjeni samo CTC provizija i jedna jedinstvena razina Appleovih provizija.

Zaključno, počevši s iOS-om 18.6 i iPadOS-om 18.6, Apple će korisnicima u Europskoj uniji ponuditi ažurirano korisničko sučelje za instalaciju alternativnih trgovina aplikacija ili aplikacija izravno s web stranica njihovih developera. Osim toga, kasnije ove godine bit će dostupan i API koji će developerima omogućiti da iz svojih aplikacija pokrenu preuzimanje vlastitih alternativno distribuiranih aplikacija.