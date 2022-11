Naplaćen vam je dvostruki PDV na pošiljku pristiglu izvan EU? Povrat više ne možete dobiti od Pošte

Hrvatska pošta nedavno je objavila nova pravila o postupanju s pošiljkama koje u Hrvatsku stižu izvan Europske unije. Te su promjene, kažu, rezultat dopune pravilnika Carinske uprave Republike Hrvatske, prema kojem više nije moguće mijenjanje, naknadno upisivanje ili brisanje IOSS broja na pošiljci nakon što pošiljka stigne u Hrvatsku.

Problem dvostruke naplate

Kao što znamo, od prošle godine primjenjuje se sustav Posebnog postupka oporezivanja (IOSS). Prodavatelji koji su u njemu registrirani nude kupcima mogućnost plaćanja PDV-a prilikom naručivanja robe. Iznos PDV-a je u tom slučaju uključen u konačnu cijenu i na carinskoj deklaraciji pošiljke ili na računu bit će naveden IOSS broj. Ako je on ispravan, pošiljka će primatelju stići bez naplate dodatnih troškova.

Ovaj sustav funkcionira u pravilu bez problema, no do komplikacija dolazi kada je istaknuti IOSS broj nepotpun, netočan, ili uopće nije naveden. U tim slučajevima Hrvatska pošta je obračunavala dodatne troškove (famoznih 18,5 kn za pakete vrijednosti do 150 eura) te PDV, a na kupcima je bilo da naknadno dostave IOSS broj i od Pošte traže povrat preplaćenog iznosa. To će se sada promijeniti.

Kada dolazi do naknadne izmjene? Carinska uprava kaže da je i dalje moguće naknadno upisivati ili mijenjati PDV IOSS broj u H7 deklaraciji pod uvjetom da je tako izmijenjeni ili dopunjeni broj stigao od prodavatelja koji je jedini obvezan dostaviti ili omogućiti dostavljanje tog broja carinskoj službi. Nemogućnost naknadnog upisivanja ili izmjene tog broja odnosi se na situacije kada taj broj nije na propisani način dostavljen u okviru H7 deklaracije odnosno kada nije dostavljen od prodavatelja ili druge ovlaštene osobe

Od 1. studenoga povrat se traži od prodavatelja

Prema novim pravilima, dakle, naknadne promjene podataka više neće biti dozvoljene. U slučaju da je primatelju naplaćen PDV i od strane pošiljatelja i u trenutku carinskog pregleda, primatelj se treba izravno obratiti prodavatelju za povrat PDV-a (a ne više Hrvatskoj pošti).

Obratili smo se izravno Hrvatskoj pošti s nekoliko pitanja kako bismo razjasnili na koje se situacije promjena odnosi, tj. koliko bi primatelja pošiljaka moglo biti, i kako, zahvaćeno novim pravilima. Evo što su nam odgovorili…

Na koje se slučajeve promjena odnosi?

Promjena koja stupa na snagu odnosi se na elektronički podatak o IOSS broju. Naime, broj može na pošiljci biti loše ili djelomično ispisan, ali ispisivanje IOSS broja na pošiljci nije niti previđeno nego se podatak mora dostaviti u elektroničkom obliku putem ITMATT sustava. Kako navodi Carinska uprava, Priručnik za uvoz i izvoz pošiljaka male vrijednosti između ostalog je dopunjen zbog različitih praksi carinskih službi na području EU, kao i zbog zlouporaba IOSS broja.

Radi li se tu o paketima s AliExpressa?

Dio pošiljaka AliExpressa u Hrvatsku pristiže iz država članica Europske unije gdje su već ocarinjene te u Hrvatsku pristižu kao EU pošiljke. Međutim, pošiljke AliExpressa dolaze u Hrvatsku i izravno iz Kine, ali i putem drugih poštanskih operatera izvan EU. Najviše pošiljaka bez IOSS broja ili s pogrešnim IOSS brojem (u obliku IM11******23 – sa zvjezdicama) naručene su putem AliExpressa, Ebaya i Wisha.

Koliko su česti takvi slučajevi?

Radi se o otprilike 10.000 pošiljaka mjesečno koje u Hrvatsku pristignu bez IOSS broja ili s neispravnim IOSS brojem, poručili su iz Hrvatske pošte.