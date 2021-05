Naplata PDV-a na male pakete: evo što kaže Hrvatska pošta, kako će to izgledati u primjeni

Od 1. srpnja ove godine Hrvatska će se uskladiti s direktivama Vijeća EU, pa će na sve pošiljke pristigle izvan Europskog ekonomskog prostora (dakle, iz Kine, Velike Britanije, itd), morati naplaćivati PDV. Do sada je iznimka vrijedila za pošiljke vrijednosti do 22 eura, odnosno 160 kuna, a od 1.7.2021. to će oslobođenje od plaćanja biti ukinuto.

Kako smo već pisali, u slučajevima kada kupac u Hrvatskoj naruči paket od prodavača iz, primjerice, Kine, a on ne dolazi preko posrednika koji koristi sustav IOSS (Import One Stop Shop), PDV će biti obračunat prilikom uručenja pošiljke. Kako će to utjecati na rad poštara, pošte i primopredaju paketa u poštanskim uredima, priupitali smo upravo Hrvatsku poštu…

Kako će naplata PDV-a na male pakete utjecati na njihovu isporuku primateljima?

Naplata PDV-a na male pakete neće utjecati na način uručenja, odnosno njihovu isporuku. Naime, Hrvatska pošta i sada male pakete s terećenjem (carinski dug ili PDV) uručuje primatelju na adresi uz naplatu iznosa i izdavanje računa. U slučajevima kada primatelj nije zatečen na adresi, za takve pakete poštar ostavlja obavijest o prispijeću, a korisnik pri preuzimanju u poštanskom uredu plaća iznos terećenja.

Hoće li ih poštari i dalje nositi do krajnje adrese (ako stanu u kovčežić), ili će po sve pakete iz trećih zemalja građani ubuduće morati u poštanski ured zbog obračuna PDV-a?

Uvođenjem novih pravila, pošiljke iz trećih zemalja bit će označene i moći će se pratiti putem sustava za praćenje pošiljaka (https://posiljka.posta.hr), a poštari će ih dostavljati na adrese korisnika bez obzira na njihove dimenzije. Podsjećamo kako se do sada put većine pošiljaka iz trećih zemalja nije mogao pratiti obzirom da je poštarina za njih bila besplatna ili simboličnog iznosa.

Kako će se obračunavati PDV, hoće li prilikom preuzimanja kupci morati priložiti račun na kojem je vidljiva nabavna cijena?

U sklopu Posebnog postupka oporezivanja (IOSS), PDV će biti unaprijed obračunat i uključen u iznos koji kupac plaća pošiljatelju. Dakle, korisnik neće trebati predočiti račun. U slučaju da pošiljka nije u navedenom sustavu, korisnik će platiti PDV pri preuzimanju, odnosno uručenju pošiljke. U slučaju kad pošiljka nije u IOSS sustavu, korisnik će kao i do sada trebati priložiti račun na kojem je vidljiv plaćeni iznos sadržaja pošiljke.

Paketomati vam neće moći naplatiti PDV

Hoće li ova promjena utjecati na odluku Hrvatske pošte da započne s postavljanjem paketomata?

Isporuku pošiljaka putem paketomata vrši Paket24, naša služba za brzu paketnu dostavu. To se odnosi i na pošiljke iz međunarodnog prometa koje su naručene s velikih e-trgovina, odnosno pošiljke koje stižu putem DHL Parcel Connect kanala. Pošiljke koje će od 1. srpnja biti obuhvaćene sustavom naplate PDV-a ne isporučuju se putem paketomata nego općom dostavom.

Hoće li dodatni posao naplate PDV-a prilikom isporuke paketa značiti i poskupljenje usluga Hrvatske pošte?

Nova pravila utjecat će i na prilagodbe u lancu dostave, od pripreme i razrade pošiljaka do njihove isporuke u poštanskim uredima i na adresi. Trenutno razmatramo model naplate o kojem ćemo pravovremeno obavijestiti naše korisnike.