Noćas završava ljetno računanje vremena

Naredne noći, u ranim satima nedjelje, 30. listopada, službeno računanje vremena u Europskoj uniji još će jednom biti prebačeno na ono zimsko (astronomski ispravnije). Satove je u 3 sata potrebno vratiti na 2 sata, čime ćemo dobiti 60 minuta dužu nedjelju, a na tom ćemo vremenu ostati sve do posljednjeg vikenda u ožujku.

Ukidanja i dalje nema na vidiku

Ovo je još jedna prilika da se prisjetimo kako je velika većina Europljana još 2018. godine u anketi izrazila želju da se pomicanje kazaljki dva puta godišnje jednostavno ukine. No, ogroman birokratski aparat Europske unije od tada se nije uspio dogovoriti, prvo oko toga koja će država članica zadržati koje računanje vremena, pa potom niti oko datuma samog ukidanja te prakse. Zadnji se puta o tome ozbiljno govorilo početkom 2020. godine, kada je predsjedavajuće mjesto u Vijeću EU preuzela Hrvatska, no ne treba posebno napominjati koja je tema tada postala glavni prioritet.

Trenutačno je prijedlog o ukidanju pomicanja satova u EU "u zraku". Neke načelne su odluke donesene i zapravo se čeka da neka od sljedećih predsjedavajućih zemalja u Vijeću to pitanje stavi na dnevni red. Nakon toga sve bi se članice morale izjasniti žele li zadržati ljetno ili zimsko vrijeme, a tek onda bi se moglo krenuti u primjenu jedinstvenog cjelogodišnjeg računanja vremena. Izgledno je da to do kraja ove godine Češka neće učiniti.

Noćas vratite analogne satove s 3 na 2, ostali će se već sami podesiti

Sljedeća na redu za rotirajuće predsjedavanje jest Švedska, zemlja koja bi zbog svojeg geografskog položaja mogla najviše profitirati od ukidanja dvostrukog računanja vremena, budući da se njima u tim slučajevima najviše mijenja ritam života i rada. Potegnu li oni ovo pitanje u prvoj polovici 2023., pa se birokrati svih zemalja zaista ujedine i uspiju se dogovoriti, slijedi novo čekanje. Naime, vrlo će vjerojatno biti implementirano prijelazno razdoblje od dvije godine, potrebno za prilagodbu transportnih i drugih sustava – pa ćemo satove pomicati najmanje do 2025. godine, ako ne i duže.

Zadnje zimsko vrijeme za SAD?

140 zemalja svijeta u nekom je vremenskom razdoblju imalo praksu prelaska s ljetnog na zimsko računanje vremena, no u velikoj većini njih to je u međuvremenu ukinuto. Danas manje od 40% zemalja i dalje drži do toga – među njima je, dakako, cijela Europska unija te većina saveznih država SAD-a (Arizona i Havaji ranije su odustali).

Za SAD bi ovogodišnje zimsko računanje vremena trebalo biti posljednje. Prihvati li Zastupnički dom Kongresa zakon, koji je Senat donio ranije ove godine, on će stupiti na snagu 5. studenoga 2023., dan prije sljedećega planiranog vraćanja kazaljki. U tom će slučaju cijele Sjedinjene Američke Države trajno ostati na ljetnom računanju vremena.