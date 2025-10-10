Od ovoga vikenda postupno se uvodi novi sustav kontrole vanjskih granica EU

Sustav ulaska/izlaska EES postupno počinje s radom 12. listopada, pa će se od tog datuma državljane trećih zemalja elektronički registrirati, zamjenjujući tako pečate u putovnici biometrijskim podacima

Sandro Vrbanus petak, 10. listopada 2025. u 16:15

Ove nedjelje, 12. listopada 2025., države članice Europske unije počet će uvoditi novi europski sustav digitalnih granica, sustav ulaska/izlaska, poznat i kao entry/exit system (EES). On će koristiti za kontrolu vanjskih granica EU, a od navedenog datuma države članice počet će elektronički registrirati podatke državljana trećih zemalja koji prelaze te granice za kratkotrajne boravke (90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana). Uvođenje EES-a će se obavljati postupno, tijekom prijelaznog razdoblja, koje će trajati šest mjeseci.

Nema više pečatiranja putovnica

Tijekom postupnog uvođenja države članice moći će odlučiti na kojim će graničnim prijelazima početi uvoditi sustav i kada. Time se državama članicama omogućuje da počnu ostvarivati korist od novog sustava, a istodobno se osigurava da se granična tijela, prometna industrija i putnici mogu prilagoditi novim postupcima, poručili su iz Europske komisije.

Na kraju prijelaznog razdoblja EES će u potpunosti biti uveden na svim vanjskim graničnim prijelazima, a pečati u putovnicama bit će zamijenjeni elektroničkom evidencijom. Jedinstveni digitalni sustav moći će tako pružati pouzdane podatke o prijelazima granica, sustavno otkrivati osobe koje su prekoračile trajanje dopuštenog boravka te slučajeve krivotvorenja isprava i prijevara povezanih s identitetom. Puna implementacija EES-a bit će na snazi od 10. travnja sljedeće godine.

Moguća dulja čekanja

Povećanom upotrebom automatiziranih graničnih kontrola putovanje bi trebalo postati jednostavnije i sigurnije za sve – no nakon početnog razdoblja. Na graničnim prijelazima na kojima je uspostavljen EES podaci o putovnici, biometrijski podaci (slika lica i otisci prstiju) i podaci o ulasku ili izlasku državljana trećih zemalja registrirat će se u EES-u. Otiskivanje pečata u putovnice nastavit će se tijekom šestomjesečnog prijelaznog razdoblja.

Detaljno evidentiranje, koje uključuje biometrijsko skeniranje, obavljat će se samo pri prvom ulasku i izlasku, a za svaki sljedeći ulazak i izlazak bit će potrebna samo brza provjera. Ipak, to znači da će u narednom razdoblju čekanja na granicama biti vjerojatno nešto duža, s obzirom na potrebu skeniranja brojnih "novih" osoba i njihovog dodavanja u EES bazu podataka. Neke zemlje mogu odlučiti dodatno automatizirati svoje procese samoposlužnim sustavima. S vremenom bi, dakle, protok putnika na granicama trebao biti ubrzan.

U tijeku su informativne kampanje i aktivnosti podizanja svijesti u zračnim lukama i drugim graničnim prijelazima i konzulatima u trećim zemljama te će se one nastaviti tijekom sljedećih mjeseci kako bi se putnicima pružile smjernice u okviru novih postupaka.

Kako će EES implementirati Hrvatska?

Sustav će se od 12. listopada primjenjivati na svim međunarodnim graničnim prijelazima Republike Hrvatske, kao i na onim pograničnim prijelazima koji su temeljem Sporazuma između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine privremeno određeni za međunarodni promet.

U početku, ovisno o prometu i opterećenju, registracija u EES sustav – odnosno kreiranje osobnog EES dosjea pri prvom dolasku i verifikacije pri sljedećim dolascima – obavljat će se na graničnim prijelazima najmanje četiri sata dnevno (2 sata po smjeni), na ulazu i izlazu iz zemlje. To će se postupno produljivati tijekom razdoblja od šest mjeseci, sve dok ne uspostavi 24-satna primjena. Svakog idućeg mjeseca, počevši od prvog dana u mjesecu, registracija u EES sustav povećavat će se za 2 sata po smjeni odnosno za 4 sata dnevno.

Prilikom prvog prelaska granice nakon početka primjene EES-a, od putnika će se zahtijevati davanje biometrijskih podataka – otisaka četiri prsta i fotografije lica. Za očekivati je, kaže MUP, da će se povećati trajanje granične kontrole na cestovnim graničnim prijelazima jer će određeni putnici iz trećih zemalja prilikom prvog dolaska nakon uspostave morati izaći iz vozila radi kreiranja osobnog EES dosjea i kasnije radi provjere identiteta. Očekuje se također i da će se vrijeme čekanja smanjiti nakon uhodavanja sustava i stvaranja većeg broja osobnih EES dosjea.

Sustav se ne primjenjuje na državljane Europske unije, bez obzira na mjesto prebivališta. Hrvatski državljani, kao i ostali državljani država članica Europske unije, koji žive u susjednim zemljama ili bilo kojoj drugoj trećoj zemlji i dalje će prelaziti državnu granicu uz predočenje putne isprave ili osobne iskaznice, bez obveze davanja biometrijskih podataka u okviru ovog sustava.



