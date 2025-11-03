WhatsApp omogućuje enkripciju sigurnosnih kopija biometrijom

Ista razina sigurnosti koja štiti razgovore i pozive na WhatsAppu u sljedećim tjednima počet će se primjenjivati i na sigurnosne kopije razgovora

WhatsApp je najavio novu sigurnosnu značajku koja omogućuje korisnicima enkripciju sigurnosnih kopija razgovora pomoću pristupnih ključeva. Umjesto klasičnih lozinki ili dugih enkripcijskih kodova, korisnici će moći zaštiti svoje podatke otiskom prsta, prepoznavanjem lica ili PIN-om.

„Sada, jednim dodirom ili pogledom, ista razina sigurnosti koja štiti vaše osobne razgovore i pozive na WhatsAppu primjenjuje se i na sigurnosne kopije razgovora, tako da su one uvijek sigurne, dostupne i privatne“, napominju iz WhatsAppa.

Kažu da će ovu značajku uvoditi postupno tijekom nadolazećih tjedana i mjeseci, a kada postane dostupna, moguće ju je uključiti odlaskom u Settings, zatim Chats, Chat backups i End-to-end encrypted backup, gdje će biti dostupna nova opcija za enkripciju.