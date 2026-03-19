Osnivanje tvrtke za 48 sati i 100 eura – EU Inc. obećava spas za europske inovatore

Nakon višemjesečnih najava i "brušenja" prijedloga, Europska komisija formalno je predstavila svoj prijedlog za uvođenje novog, jedinstvenog skupa korporativnih pravila, koji bi trebao postati temelj tzv. 28. režima unutar Europske unije. Riječ je o opcionalnom i primarno digitalnom pravnom okviru, nazvanom EU Inc. te osmišljenom kako bi se poduzećima olakšalo pokretanje, rad i širenje na cijelom području Unije.

Glavni cilj ove inicijative je potaknuti inovativne tvrtke na ostanak u Europi te privući natrag one koje su svoje poslovanje ranije izmjestile na druga tržišta zbog administrativne kompleksnosti. Ostvarivanjem jedinstvenog režima na području cijele Unije ta bi zajednica, umjesto rascjepkanog pravnog okruženja u 27 nacionalnih sustava i s više od 60 različitih zakonskih oblika trgovačkih društava, dobila jedinstveno tržište. Prema aktualnom planu, režim EU Inc. bit će pokrenut do 2028. godine.

Brža registracija i digitalizacija

Ključna značajka novog modela poslovanja trebala bi biti brzina i niska cijena ulaska na tržište. Osnivači će moći registrirati EU Inc. tvrtku u roku od 48 sati, uz simbolični trošak manji od 100 eura i bez zahtjeva za minimalnim temeljnim kapitalom. Postupak će biti u potpunosti digitalan tijekom cijelog životnog ciklusa tvrtke, a podaci će se predavati samo jednom putem sučelja na razini EU-a, koje povezuje nacionalne registre. U drugoj fazi planira se i uspostava središnjeg registra Europske unije.

Osim jednostavnijeg početka poslovanja, prijedlog nudi i lakše uvjete za privlačenje kapitala i talenata. Uvodi se mogućnost postavljanja planova za nagradnu dodjelu dionica zaposlenicima (ESOP) na razini cijele Unije, pri čemu bi se porez na dohodak plaćao tek pri prodaji tih dionica. Tvrtkama će biti omogućen lakši pristup burzama i digitalnim procedurama financiranja. Sve u svemu, planira se ukinuti administrativnu složenost, koja danas često odgađa osnivanje tvrtki i produljuje taj proces na tjedne ili mjesece, ali i onu koja komplicira prekogranično poslovanje mladim, inovativnim tvrtkama.

Pravna sigurnost i zaštita

Unatoč visokom stupnju digitalizacije i fleksibilnosti, prijedlog sadrži i stroge zaštitne mjere. Nacionalni zakoni o radu i socijalna prava ostaju nepromijenjeni te će se primjenjivati na EU Inc. jednako kao i na bilo koje drugo poduzeće. To uključuje i prava radnika, koja će se voditi nacionalnim propisima u državi gdje je tvrtka registrirana. Također, uvedena je tzv. "crna lista" zabranjenih praksi kako bi se osiguralo da ove tvrtke imaju jednak tretman kao i domaći poslovni subjekti.

Europska komisija pozvala je Europski parlament i Vijeće da postignu dogovor o ovom prijedlogu do kraja ove godine. Usporedno s uredbom, usvojena je i komunikacija koja predviđa daljnju digitalizaciju interakcije između tvrtki i javnih vlasti, uključujući korištenje Europskog digitalnog novčanika. Također se razmatra mogućnost uvođenja specijaliziranih sudskih odjela za rješavanje sporova vezanih uz prava društava osnovanih u sklopu režima EU Inc. Kad je riječ o oporezivanju, Komisija predlaže da se ovakva poduzeća oporezuju po principu Head Office Taxation (HOT), tj. da plaćaju porez za cjelokupno poslovanje u državi članici gdje im je registrirano sjedište.