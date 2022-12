Proizvodnja električne energije iz kućnih solara do 10.000 kuna neće se oporezivati

Vlada Republike Hrvatske donijela je ovoga tjedna novi prijedlog Zakona o porezu na dohodak, koji uključuje i jednu vrlo zanimljivu pogodnost za sve trenutačne i buduće vlasnike solarnih kućnih elektrana. Povrh nedavno usvojenog oslobođenja od plaćanja PDV-a za nabavku i instaliranje takvih rješenja, u Hrvatskoj će ubuduće biti moguće na kućnoj proizvodnji struje nešto malo i zaraditi, bez dodatnog poreznog opterećenja.

Naime, Vlada predviđa da se po novom Zakonu ne bi oporezivao osobni dohodak u visini do 10.000 kuna (1.320 eura) godišnje, ostvaren prodajom viška električne energije koju građani proizvedu u iz solarnih panela na kućama i koji kao višak, koji im nije potreban, šalju u mrežu. Ako ovih dana Sabor usvoji taj prijedlog, nova pravila na snagu će stupiti već 1. siječnja 2023. godine.

Manje rigorozna pravila

Ovom se promjenom otklanja manjkavost dosadašnje regulative. Podsjetimo, za prodaju i najmanje količine viška električne energije, makar to bilo i samo 1 kW, do sada su vlasnici kućnih solarnih elektrana bili "penalizirani". U tom su slučaju morali službeno postati proizvođači, tj. iz kategorije kupaca sa samoopskrbom postajali su kupci s vlastitom proizvodnjom. To je značilo i potpisivanje novih ugovora s opskrbljivačem, prijavu prihoda kao dohodak, plaćanje poreza ili pak otvaranje poduzeće za proizvodnju električne energije.

Dobra vijest za mnoge

Ovim izmjenama, kućne instalacije mikrosolara neće morati biti strogo optimizirane za vlastitu potrošnju, već će se tolerirati i njihova nešto veća proizvodnja. Računica kaže da je za 10.000 kuna godišnjih prihoda moguće imati oko 6,5 kW "viška" proizvodnog kapaciteta na krovu.

Solari na krovu - novi oblik stambene štednje?

"Ovo je dobra vijest i za one koji imaju vikendicu ili više nekretnina, a do sada nisu imali značajnu potrošnju na tim lokacijama pa im se elektrana nije isplatila. Oni s više kuća mogu rasporediti elektrane na više članova kućanstva, naime limit je 10.000 kn godišnje po OIB-u. Time bi mogli monetizirati svoje nekretnine, a istodobno na njima imati elektrane i ne plaćati struju te tako dodatno štedjeti. Investiciju u solare tako možemo smatrati i određenom zamjenom za stambenu štednju", izjavio je za Bug.hr stručnjak za solarnu energiju Luka Vetma.

Poticanjem većeg korištenja obnovljivih izvora energije utjecat će se na pokretanje novih djelatnosti i razvoj novih tehnologija te posljedično na razvoj gospodarstva, kažu iz Vlade.