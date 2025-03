Stiže nam uskoro novi Pravilnik o kućnom redu u zgradama

Nedavno smo pisali o promjenama Zakona o održavanju i upravljanju zgrada. Nastavno na taj Zakon potrebno je urediti određene pravilnike. Trenutačno je na redu definiranje Pravilnika o kućnom redu u zgradama. Savjetovanje s javnošću Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine je u tijeku s objavljenim prijedlogom Pravilnika o kućnom redu u zgradama koji bi trebao definirati i urediti stvari koje su važne za normalan suživot stanara.

Što sadrži prijedlog tog Pravilnika?

Pravilnik ima 24 članka, a zgradama se dopušta da uz taj pravilnik mogu donijeti i svoja interna pravila. Objasnit ćemo one članke koji nam se čine najzanimljivijima:

Treći članak će definirati način na koji stanari drže stvari i cvijeće na balkonima, lođama, terasama i sl. Cvijeće, odnosno drugo bilje morat će se držati u posudama koje zadržavaju vodu i koje su osigurane od pada. Njihovo zalijevanje neće smjeti oštećivati balkone, prozore, pločnik i pročelje zgrade. Sa svojih balkona ili prozora stanari neće smjeti prolijevati tekućine, isprašivati posteljinu, tepihe ili krpe te bacati predmete, opuške i slično.

Peti članak će definirati imisije. Stanari više neće moći u zajedničkim ili posebnim dijelovima zgrade stvarati bilo kakav dim, prašinu, mirisi ili buka, svjetlosno zagađenje, odnosno bilo kakve druge imisije. Ako će imati potrebu za tim morat će odgovarajuće izolirati prostorije i spriječiti širenje imisija u kojima to rade, kako ne bi ometali stanovanje niti ugrožavali zdravlje ostalih stanara.

Šesti članak će zabranjivati držanje drva, ugljena ili tekućeg ogrjeva na balkonima, terasama, lođama ili stepenicama zgrade, kao ni zapaljive, lako hlapljive ili opasne tvari i predmete. Cijepanje drva će biti dopušteno samo u posebno namijenjenoj prostoriji. A uređaje za loženje i tekuće plinove će moći koristiti isključivo u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita od požara

Osmi članak će definirati sprječavanje buke u zgradi koju proizvode stanari. Neće biti dozvoljeno vikom, glasnom glazbom, kućnim radovima ili na neki drugi način stvarati, ili omogućiti stvaranje, neprimjerene buke ili narušavati red i mir u zgradi. To će se posebno odnositi na vrijeme radnim danom u razdoblju od 15 do 17 sati te od 22 do 7 sati, a neradnim danom odnosno vikendom i blagdanom od 13 do 17 sati te od 22 do 9 sati. U to vrijeme razina buke treba biti ograničena kako se ne bi čula izvan stana odnosno prostorije. Svakom stanaru će biti dozvoljeno održavanje jednogodišnjih proslava uz prethodnu najavu i ako ne traje dulje od ponoći.

Deveti članak će definirati izvođenje građevinskih radova u stanovima. To je ono što mnoge stanare muči. Prilikom izvođenja radova na posebnim dijelovima zgrade suvlasnici će biti dužni na primjeren način, minimalno dva dana prije početka radova, obavijestiti druge suvlasnike i korisnike stanova o vrsti radova, početku i očekivanom trajanju izvođenja radova. Izvođenje radova neće biti dopušteno u razdoblju od 22 do 7 sati, a neradnim danom, odnosno vikendom i blagdanom, od 22 do 9 sati. Za vrijeme izvođenja radova u zgradi moći će se privremeno zauzeti primjereni dio zajedničkog dvorišta za smještaj građevinskog i drugog materijala, uz obavezan dogovor s predstavnikom suvlasnika.

Deseti članak će uređivati držanje kućnih ljubimaca koji će trebati biti u skladu s propisima koji uređuju zaštitu životinja. Korisnici će biti obvezni počistiti svaki oblik izmeta ili drugih ostataka iza svojih kućnih ljubimaca sa svih dijelova zgrade i okućnice zgrade, te se brinuti da njihovi kućni ljubimci ne uznemiravaju ostale stanare.

Trinaesti članak će nalagati suvlasnicima brigu o zatvaranju ili zaključavanju ulaznih vrata u zgradi. Dok će četrnaesti članak uređivati držanje bicikala, skutera, motocikala, romobila, ormara, kuhinjskih aparata, kutija, vreća, obuće, otpada te drugih stvari koje mogu izazvati požar ili narušavati okolni izgled u kućnim vežama, stubištima, tavanima i zajedničkim hodnicima. Ove stvari će se moći držati na prethodno predviđena mjesta ali pod uvjetom da ostavlja slobodan prolaz u svakom trenutku od najmanje 120 centimetara.

Po članku petnaest, suvlasnici će biti dužni sva skloništa u zgradi, koja su upisani kao zajednički dijelovi zgrade, održavati u funkcionalnom stanju u skladu s propisima koji uređuju područje civilne zaštite.

Članak dvadeset prvi određuje kazne za nepridržavanje odredbi kućnoga reda pa se propisuju novčane naknade u skladu s odredbama Zakona o upravljanju i održavanju zgrada i međuvlasničkog ugovora.

Po dvadeset i drugom članku omogućuje se suvlasnicima sklapanje dodatnih pravilnika natpolovičnom većinom suvlasnika u skladu sa Zakonom o upravljanju i održavanju zgrada i koja ne smiju biti u suprotnosti s općim pravilima. Dok po dvadeset i trećem članku, nakon donošenja posebnih pravila kućnog reda upravitelji zgrade bit će dužni ista u roku 90 dana od donošenja postaviti u svim zgradama kojima upravljaju u obliku fiksne zidne ploče za trajno izlaganje u zajedničkom prostoru zgrade, kako bi bila vidljiva i čitljiva svakomu tko ulazi u zgradu.

Postoje li neke EU direktive po pitanju kućnog reda?

Postoje određene direktive i regulative EU koje mogu utjecati na standarde stanovanja, buku, sigurnost i energijsku učinkovitost, ali se primjena konkretnih pravila prepušta državama članicama. Na primer:

Direktiva o buci u životnoj sredini (2002/49/EC) – odnosi se na kontrolu buke u urbanim sredinama.

Pravila o energetskoj učinkovitost zgrada (Direktiva 2010/31/EU) – postavlja standarde za izolaciju i potrošnju energije.

Zaključak

Po svemu sudeći ovaj novi Pravilnik bi trebao regulirati pravila ponašanja stanara u zgradama zgrada, a svaka zgrada će imati obvezu da sama donese i dodatne pravilnike po pitanju sankcioniranja stanara koji se ne budu pridržavali pravila. Kako je spomenuti Pravilnik još na javnoj raspravi, ovo je prilika da napišete svoje mišljenje i dodate prijedloge za teme koje nisu obrađene. U mnogim EU zemljama pravilnici sadrže i dodatne sigurnosne regulative poput zabrane korištenja lifta maloj djeci bez nadzora roditelja ili zabranu pušenje u zajedničkim prostorijama (hodnicima, liftovima, stubištima). Mislim da ima još jako puno toga što se može dodati ovom Pravilniku i što bi trebalo regulirati, pa ćemo o njegovoj konačnoj usvojenoj verziji još komentirati u svibnju kada on bude usvojen.