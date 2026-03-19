FEVM-ovo mini računalo s 13 priključaka i Panther Lake čipom, tanko je poput laptopa

Kineski proizvođač FEVM priprema ultra tanko mini računalo s Intel Panther Lake procesorom, 10-gigabitnim Ethernetom, OCuLink priključkom i čak tri M.2 utora, sve u kućištu debljine samo 19 mm

Bug.hr četvrtak, 19. ožujka 2026. u 09:47

Kineski proizvođač računala FEVM, maloprodajni odjel tvrtke Hefengyi Electronics, priprema se za lansiranje neobično tankog mini računala koje pokreće nadolazeći Intelov procesor iz serije Panther Lake. Prema informacijama koje su procurile u javnost, dimenzije ovog uređaja su svega 169 x 108 x 19 mm, što ga čini tankim poput modernog prijenosnika, no unatoč tome nudi nevjerojatno gust raspored priključaka sa sve četiri strane kućišta.

Uređaj uključuje značajke koje se rijetko viđaju u ovako tankom formatu, poput 10-gigabitnog Etherneta, OCuLink priključka za spajanje vanjskih grafičkih kartica i podrške za čak tri interna M.2 utora za pohranu podataka. S profilom koji se približava konvencionalnom laptopu, ovaj dizajn predstavlja rijetkost za sustave koji su izgrađeni s ciljem pružanja proširivosti na razini stolnih računala.

Povezivost bez kompromisa

Ultra tanko Panther Lake mini računalo opremljeno je s ukupno trinaest priključaka, nudeći jako dobru povezivost unatoč kompaktnom kućištu. Na njemu se nalaze 3,5 mm audio priključak, ulaz za napajanje, dva Thunderbolt 4 priključka, uz standardne HDMI i DisplayPort izlaze za video. Uključuje i nekoliko USB Type-A priključaka, iako njihove precizne specifikacije još nisu dostupne. Kako prenosi TechRadar, čini se da je moguće više konfiguracija, pri čemu neki rasporedi prikazuju USB-A priključke na jednoj kratkoj strani, a OCuLink na suprotnoj, dok ih drugi kombiniraju na istom rubu.

Unutarnji raspored navodno podržava tri M.2 utora: jedan utor nudi brzine PCIe 5.0 x4, drugi podržava PCIe 4.0 x4 putem OCuLink adaptera, dok treći M.2 utor radi na PCIe 4.0 x2 brzinama. Ovakav raspored omogućuje korisnicima raznolike opcije za periferne uređaje i pohranu bez povećanja debljine kućišta, što je neuobičajeno za uređaje veličine poslovnog laptopa.

Performanse i tržišni kontekst

Uređaj navodno koristi Intel Core Ultra procesor snage 55W iz obitelji Series 3, generacije povezane s platformom Panther Lake. Iako se sustavi u ovoj kategoriji veličine često oslanjaju na čipove mobilne klase, navedena potrošnja ostaje relativno visoka za kućište debljine ispod dva centimetra. Očekuje se značajno zagrijavanje, zbog čega je proizvođač ugradio konfiguraciju s dva ventilatora kako bi održao stabilne radne temperature.

Ovaj model pozicioniran je kao izravna konkurencija seriji Khadas Mind, koja je začetnik kategorije modularnih ultra tankih mini računala. Ova godina sve se više karakterizira kao prekretnica za Windows hardver, s trendom "ultra-ultra prijenosnih" dizajna koje pokreću visoko učinkoviti čipovi poput Intel Panther Lakea. Poput svojih konkurenata, i FEVM-ov novi uređaj dio je vala "AI računala", koristeći neuronske procesorske jedinice (NPU) za lokalno izvršavanje AI zadataka.

 

