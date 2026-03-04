Inovacije Lenova sa sajma MWC uključuju AI računala, modularne koncepte i sustav Qira

Od modularnih poslovnih računala i 3D prikaza bez naočala do preklopnog gaminga i umjetne inteligencije na razini sustava, Lenovo unapređuje svoju viziju "Pametnija tehnologija za sve"

Na sajmu MWC 2026 u Barceloni tvrtka Lenovo predstavila je novu generaciju prilagodljivih AI uređaja i koncepata namijenjenih poslovnim korisnicima, kreatorima, studentima i gamerima. U središtu predstavljanja našla su se nova modularna PC arhitektura, koncept prijenosnika s 3D prikazom bez naočala, preklopni gaming uređaj te početna implementacija sustava Lenovo Qira. Lenovo time usmjerava transformaciju osobnog računalstva prema sustavima koji se prilagođavaju ljudima i njihovom okruženju.

"AI era neće biti definirana jednim uređajem ili aplikacijom, već inteligentnim sustavima koji rade besprijekorno na svemu što koristimo", rekao je Luca Rossi, predsjednik Intelligent Devices Group u Lenovu. "Pokazujemo kako Lenovo i Motorola ostvaruju tu viziju, kombinirajući prilagodljive hardverske inovacije s jedinstvenom, AI integracijom na razini sustava koja prirodno povezuje računala, pametne telefone, tablete, nosive uređaje i više. Od premium mobilnih uređaja i transformativnih formata do uvođenja Lenovo Qira sustava – gradimo najširi AI portfelj koji omogućuje intuitivnije i povezanije računalno iskustvo."

Lenovo Qira: Osobna ambijentalna inteligencija

Lenovo Qira predstavlja osobnu ambijentalnu inteligenciju ugrađenu na razini sustava, integriranu izravno u Lenovo i Motorola uređaje, umjesto da funkcionira kao zasebna aplikacija. Radi na podržanim PC-ima, tabletima, pametnim telefonima i nosivim uređajima, održavajući kontinuitet između zadataka i uređaja te pomažući korisniku na temelju njegove namjere.

U nadolazećim tjednima Lenovo Qira bit će uvedena na više od 20 uređaja iz Lenovo PC portfelja – uključujući Yoga, IdeaPad, Legion i ThinkPad – putem OTA nadogradnji i predinstalacija. Idea Tab Pro Gen 2 bit će prvi Lenovo tablet s integriranim Qira iskustvom.

Lenovo Qira će se kontinuirano razvijati, širiti na više uređaja i omogućavati nova iskustva i partnerstva. Tijekom 2026. sustav će dobiti dodatne jezike i stići na Motoroline pametne telefone, čime se povezuje AI ekosustav Lenovo–Motorola.

ThinkBook Modular AI PC koncept

U Barceloni je predstavljen i modularni AI PC koncept koji istražuje selektivno modularni pristup poslovnom računalstvu temeljen na ideji male forme i funkcionalnosti. Koncept uključuje ultra-tanki 14-inčni osnovni sustav koji podržava izmjenjive zaslone, odvojive ulazne module i modularne I/O elemente. Sekundarni zaslon može se pričvrstiti u više orijentacija ili zamijeniti tipkovnicu, proširujući radnu površinu na oko 19 inča uz zadržavanje prenosivosti. Koncept pokazuje kako modularna arhitektura može podržati promjenjive radne procese i produžiti životni ciklus uređaja u AI okruženjima.

ThinkBook Modular AI PC koncept

Yoga Book Pro 3D koncept

Tu je i novi koncept prijenosnika s 3D prikazom bez naočala, namijenjen kreatorima koji žele manipulirati dubinom na zaslonu. Kombinira dvostruke zaslone, AI pretvorbu iz 2D u 3D, geste i intuitivne kreativne kontrole u stvaranju sadržaja.

Legion Go Fold koncept

Preklopni gaming koncept proširuje Lenovo istraživanje prilagodljivog hardvera. Uređaj prelazi iz kompaktnog ručnog formata u veći zaslon te podržava više načina korištenja: handheld igranje, podijeljeni zaslon, prošireni prikaz i desktop način rada.

Legion Go Fold koncept

Komercijalni portfelj

Ažurirana ThinkPad T-serija uvodi poboljšanja usmjerena na servisiranje, upotrebljivost i spremnost za umjetnu inteligenciju, a odabrani modeli postižu rezultate popravljivosti prema iFixit testu. Ova ažuriranja usmjerena su na vrijednost životnog ciklusa, smanjeno vrijeme zastoja i upravljanje uređajima.

ThinkPad X13 Detachable

ThinkPad X13 Detachable proširuje produktivnost usmjerenu na mobilne uređaje s integriranom podrškom za olovke i komponentama koje se mogu zamijeniti na terenu. Lenovo se također širi u segment robusne mobilnosti predstavljanjem ThinkTab X11, izdržljivog Android tableta dizajniranog za industrijska okruženja. Za mala i srednja poduzeća, ThinkBook 14 2-u-1 Gen 6 pruža višemodalnu svestranost i AI značajke suradnje, dok prijenosni monitor ThinkVision M16 služi kao proširenje zaslona za fleksibilne stilove rada.

Potrošački i gaming portfelj

Za kreativce, studente i igrače, najnoviji Lenovo uređaji nude ravnotežu između performansi, prenosivosti i značajki osmišljenih za svakodnevnu upotrebu. Yoga 9i 2-u-1 Aura Edition (14”, 11) kombinira konvertibilni dizajn s OLED prikazom i funkcijama koje prate kreativne procese rada. Yoga Pro 7a (15”, 11) i IdeaPad Slim 5i Ultra (14”, 11) proširuju portfelj prijenosnih računala s umjetnom inteligencijom, balansirajući performanse i prenosivost za produktivnost i stvaranje sadržaja.

Yoga 9i 2-u-1 Aura Edition

Kod tableta, Idea Tab Pro Gen 2 uvodi iskustva učenja i produktivnosti u svestranom obliku te označava prvi Lenovo tablet s Lenovo Qira tehnologijom.

U segmentu igara, Lenovo proširuje ponudu s prijenosnim računalom za igranje Legion 7a (15”, 11) i Legion Tabom (8,8”, 5), tabletom za igranje s 3K zaslonom i sustavom hlađenja.