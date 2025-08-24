Infrastruktura virtualnih stolnih računala: Revolucija ili samo evolucija rada na daljinu?

Infrastruktura virtualnih stolnih računala čini se kao solidno rješenje za velike tvrtke sa zaposlenicima koji rade na daljinu, ali i takvo rješenje ima neke mane

Bug.hr nedjelja, 24. kolovoza 2025. u 20:57

U doba rada na daljinu, tvrtke se suočavaju s izazovom kako osigurati zaposlenicima siguran, fleksibilan i produktivan pristup korporativnim resursima, neovisno o njihovoj lokaciji ili uređaju koji koriste. U tom kontekstu, Infrastruktura virtualnih stolnih računala (VDI) prometnula se iz nišne tehnologije u strateški alat za modernizaciju IT okruženja.

VDI, naime, odvaja korisničko desktop okruženje, operativni sustav, aplikacije i podatke, od fizičkog uređaja, smještajući ga na centralizirane poslužitelje. Korisnici se zatim spajaju na svoje personalizirano ili standardizirano virtualno računalo putem mreže, dobivajući identično iskustvo kao da rade na tradicionalnom uredskom računalu.

O čemu je zapravo riječ

Glavna privlačnost VDI tehnologije leži u centralizaciji upravljanja i poboljšanoj sigurnosti. Za IT odjele, upravljanje stotinama ili tisućama pojedinačnih fizičkih računala predstavlja logističku noćnu moru. Svako ažuriranje softvera, sigurnosna zakrpa ili instalacija nove aplikacije zahtijeva intervenciju na razini pojedinog uređaja. VDI taj proces transformira.

Ažuriranjem jedne "zlatne slike" (golden image), administratori mogu istovremeno primijeniti promjene na sva virtualna računala, drastično smanjujući utrošeno vrijeme i mogućnost ljudske pogreške. Sigurnosni benefiti su jednako značajni. Budući da se podaci nikada ne pohranjuju lokalno na korisničkim uređajima, rizik od curenja ili gubitka osjetljivih informacija uslijed krađe ili kvara laptopa gotovo je eliminiran. Sve se odvija unutar zaštićenog podatkovnog centra, što olakšava usklađivanje s regulatornim zahtjevima poput GDPR-a ili HIPAA-e.

Prema istraživanju tvrtke Gartner, organizacije koje koriste VDI bilježe i do 40% manje sigurnosnih incidenata na krajnjim točkama. Uz to, VDI omogućuje implementaciju BYOD (Bring Your Own Device) politika bez kompromitiranja sigurnosti, dok istovremeno produljuje životni vijek starijeg hardvera, što dugoročno smanjuje ukupne troškove vlasništva (TCO).

Ima i prepreka

Ipak, put do uspješne implementacije VDI-ja nije bez prepreka. Početna investicija u hardver za poslužitelje, softverske licence i mrežnu infrastrukturu može biti značajna, a sama implementacija je kompleksan proces koji zahtijeva specifična i često skupa IT znanja. Mnoge tvrtke podcjenjuju vrijeme potrebno za planiranje i implementaciju, što može trajati mjesecima.

Najveći izazov u svakodnevnom radu je apsolutna ovisnost o stabilnoj i brzoj internetskoj vezi. Bez nje, VDI je neupotrebljiv. Dok je u uredskom okruženju to rijetko problem, za zaposlenike koji rade od kuće ili su na putu, loša veza može uzrokovati frustrirajuću latenciju i pad produktivnosti, osobito pri radu s grafički intenzivnim aplikacijama. Korisničko iskustvo također može biti narušeno. Također, nepostojani VDI, koji korisniku pri svakom spajanju daje "čistu" radnu površinu, može iritirati one naviknute na personalizaciju, dok problemi s lokalnim ispisom dokumenata predstavljaju čest izvor frustracija.

Potreban je kompromis

Usporedba VDI-ja s tradicionalnim fizičkim računalima svodi se na kompromis između fleksibilnosti i performansi. Fizička računala nude superiorne performanse za zahtjevne zadatke i mogućnost rada bez internetske veze, ali su skuplja za održavanje, teže skalabilna i vezana uz jednu lokaciju. S druge strane, VDI nudi neusporedivu fleksibilnost, centralizirano upravljanje i sigurnost, ali uz cijenu ovisnosti o mreži i potencijalno viših operativnih troškova.

VDI nije univerzalno rješenje, već moćan alat koji, kada se pravilno implementira, može transformirati poslovanje. Najviše koristi donosi srednjim i velikim organizacijama s distribuiranim timovima, strogim sigurnosnim zahtjevima i potrebom za brzim skaliranjem radne snage.

Budućnost vjerojatno leži u rješenjima poput DaaS (Desktop as a Service), gdje treća strana preuzima brigu o kompleksnoj infrastrukturi, nudeći VDI kao uslugu u oblaku i time ga čineći dostupnijim širem krugu korisnika.

 

 

 



TJEDNI Hi-Fi SETUP #004

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

Kupi

KEF LSX II & II LT!

Akcija

Mali format, veliki zvuk

Doživite vrhunski Hi-Fi u kompaktnom dizajnu. KEF LSX II i LSX II LT nude besprijekoran bežični streaming, kristalno čist zvuk i moderan izgled koji se uklapa u svaki prostor. Sada uz posebnu akciju u Ronisu Velesajam.

Akcija

Prilagođeno HybridDigital UcD pojačalo.

Akcija

NAD C 379

2x80 W snage (do 300 W bridged), ESS SABRE DAC 32-bit/384kHz, MDC 2 utori za nadogradnje, MM Phono pretpojačalo, pojačalo za slušalice, HDMI eARC, digitalni ulazi i dva sub izlaza.

995 € 1.199 € Akcija

Klasičan, elegantan i ručno furnir.

Akcija

WHARFEDALE Super Denton

Trosistemski bookshelf zvučnik, woofer 165 mm Kevlar, midrange 50 mm, tweeter 25 mm, frekvencijski raspon 52 Hz–20 kHz, osjetljivost 87 dB, 6 Ω, snaga pojačala 25–120 W, max SPL 103 dB, MDF/iverica kabinet.

1.080 € 1.200 € Akcija

High-Fidelity KEF zvuk

Akcija

KEF LSX II LT

2x Uni-Q driver (19 mm HF, 115 mm LF/MF), snaga 2x100 W, raspon 54Hz–28kHz, max SPL 102 dB. Bežični streaming (AirPlay 2, Chromecast, BT 5.0, Spotify/Tidal Connect), ulazi HDMI ARC, optički, USB-C, Ethernet, izlaz za subwoofer.

799 € 999 € Akcija

Zabava koja traje cijelu noć.

Akcija

JBL PARTYBOX Stage 320

JBL PartyBox Stage 320, 240 W, 2×6,5" wooferi + 2×2,25" visokotonci, baterija do 18 h (punjenje 3 h), BT 5.4, AI Sound Boost, Auracast, TWS, ulazi za mikrofon i gitaru, IPX4, kotači i ručka, svjetlosni efekti, masa 16,5 kg.

569 € 589 € Akcija

Flagship noise-cancelling slušalice.

Akcija

BOWERS & WILKINS Px8

Bežične over-ear slušalice s Hybrid ANC-om, 40 mm driverima i BT 5.2 (aptX Adaptive/HD, AAC, SBC). Do 30 h baterije, brzo punjenje 15 min = 7 h, USB-C audio, 6 mikrofona za ANC i pozive. U paketu torbica i kabeli. Težina 320 g.

449 € 479 € Akcija

Kompatibilan s većinom subwoofera.

Akcija

AUDIOQUEST Sub IRISH RED 2m

AudioQuest Irish Red RCA kabel za subwoofer povezuje pojačala, prijemnike, soundbarove i AVR uređaje. Masivni vodiči sa 0,5% srebra smanjuju izobličenja, pjenasti polietilen čuva dinamiku, a metalni sloj uklanja visokofrekventne smetnje.

89 € 103 € Akcija

Savršeno se uklapa s ARCAM A5 i A15 pojačalima.

Preporuka

ARCAM Radia ST5 streamer

Streamer s podrškom za Hi-res formate (FLAC, WAV, MQA, DSD128), gapless reprodukcijom, digitalnim (koaksijalni, optički) i analognim RCA izlazima. Frekvencijski odziv 20 Hz – 20 kHz ±0,05 dB. Snaga 12 W, ECO standby <0,5 W. Dimenzije 431 x 344 x 83 mm, težina 3,5 kg.

1.089,00 € Kupi

Profinjena estetika i performanse bez premca.

Preporuka

PSB Imagine T65 zvučnici

3-smjerni zvučnik s 1” (25 mm) titanium kupolastim visokotoncem, 5,25” (133 mm) srednjetonskim i 2x 6,5” (165 mm) bas jedinicama od tkanog karbonskog vlakna. Impedancija 8 Ω (min. 4 Ω), osjetljivost 88–90 dB, frekvencijski odziv 28 Hz – 23 kHz (±3 dB). Preporučena snaga pojačala 20–200 W.

1.989,00 € Kupi

Prisma tehnologija za multiroom rad.

Preporuka

PRIMARE I25 Titanium pojačalo

Pojačalo 2x100 W (8 Ω), 5 analognih ulaza, DAC s USB-B, optičkim i koaksijalnim ulazima, podržava PCM do 768 kHz, DSD do 512, Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay, Spotify Connect, Chromecast. THD <0,01%, SNR >100 dB, daljinsko upravljanje.

2.715,03 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi