Docker i deset ponajboljih aplikacija za kućne korisnike

Otkad se pojavio, Docker se vrlo brzo udomaćio među profesionalcima i računalnim entuzijastima, i to pogotovo među onima koji se bave razvojem softvera, omogućujući da se jednostavno, umjesto potrebe da se virtualizira cijeli operacijski sustav na tradicionalan način, stvaraju kontejneri koji omogućuju razvoj, implementaciju i pokretanje aplikacija u izoliranim okruženjima. Premda će to najviše koristiti razvojnim inženjerima i profesionalcima, to ne znači da nema vrlo korisnih i zanimljivih rješenja namijenjenih kućnim korisnicima…