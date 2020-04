MSI Trident X uskoro i sa RTX 2070 Super grafikom

MSI je unutar serije kompaktnih stolnih računala Trident X Plus dodao novi model – 9SD-831JP koji će na tržište stići 9. travnja, a koje je opremljeno RTX 2070 Super grafikom

MSI u svojoj ponudi ima gotovo sve za gaming, od podloga za miševe, preko kućišta do laptopa i stolnih računala. Među njima nalazi se i posebna serija malih i tankih stolnih računala – Trident X Plus. Unutar navedene serije MSI će kroz koji dan plasirati novi model – Trident X Plus 9SD-831JP.

Novi model temelji se na 9. generaciji Intelovih procesora i Nvidijinoj grafičkoj kartici RTX 2070 Super koja ima vlastitih 8 GB GDDR6 memorije. Što se procesora tiče potencijalni kupci mogu računati na Core i7-9700K procesor iz serije Coffee Lake-S Refresh. Navedeni procesor ima osam jezgri i isto toliko threadova te osnovnu brzinu od 3,6 GHz. Maksimalna brzina kuju ovaj procesor može postići bez overklokiranja jest 4,9 GHz.

Nadalje, Trident X Plus 9SD-831JP dolazi u konfiguraciji s 32 GB RAM-a (DDR4-2666), s jednim 512 GB SSD-om (M.2 NVMe) te jednim 2 TB HDD-om (SATA 2,5“). Računalo podržava Wi-Fi 6 (AX200), Bluetooth 5 te ima Gigabitni LAN. Od video izlaza na raspolaganju su tri DisplayPort (1.4) i jedan HDMI (2.0b) port. MSI je ugradio i napajanje od 650W koje ima 80 Plus Gold certifikat.

Uz Trident X Plus 9SD-831JP isporučuje se operacijski sustav Windows 10 Pro u 64-bitnoj inačici. Dimenzije računala su 396 x 383 x 130 milimetara, a masa 6,55 kilograma. Proizvođač je osigurao dvogodišnju garanciju.

Kao i većina drugih računalnih kućišta i gamerskih konfiguracija tako i Trident X Plus 9SD-831JP dolazi s RGB detaljima. Na prednjem panelu i na desnoj bočnoj stranici. Potonje je izvedeno izrezivanjem dijela metalnog panela i ugradnjom stakla kako bi do izražaja došlo RGB osvjetljenje s grafičke kartice. Za ljubitelje veće količine osvjetljenja u ponudi i potpuno staklena stranica. U slakom slučaju koliko god se RGB mogao činiti kičastim dodatkom, MSI je koliko-toliko zadržao kontrolu, pa je RGB u njegovom slučaju u granicama normale i dobrog ukusa.

Navedena konfiguracija namijenjena je japanskom tržištu na kojem će postati dostupna od 9. travnja 2020. po za sada nepoznatoj cijeni. Za očekivati je da će isto računalo, samo pod drugom oznakom biti dostupno i na drugim tržištima.