Superračunalo veličine hladnjaka troši 90 % manje energije

Kinezi su predstavili inteligentno superračunalo veličine 'mini hladnjaka' koje po računalnoj snazi ne zaostaje za postojećim superračunalima

Kineski znanstvenici iz Instituta za inteligentnu znanost i tehnologiju u Guangdongu (GDIIST) predstavili su ultra-kompaktno superračunalo BIE‑1. Mada je maleno poput kućnog hladnjaka, ono nudi računalnu snagu usporedivu s masivnim superračunalima, uz potrošnju energije deset puta manju od klasičnih sustava.

Neuronska arhitektura

BIE‑1 se temelji na naprednoj neuronskoj arhitekturi i AI algoritmima koji oponašaju moždane procese, omogućavajući istodobno učenje i zaključivanje velikom brzinom. Sustav postiže učenje od 100.000 tokena u sekundi i zaključivanje od 500.000 tokena u sekundi, što otprilike odgovara obradi 1000 odnosno 5000 rečenica svake sekunde.

U njega su ugrađene 1152 CPU jezgre, 4,8 TB DDR5 memorije te 204 TB prostora za pohranu, a dovoljno je učinkovito da pri najzahtjevnijim izračunima procesor ne prelazi 70 °C. BIE‑1 se navodno može napajati iz obične utičnice i koristiti u kućnim ili mobilnim okruženjima, ali i služiti kao dodatni modul za povećanje energetske učinkovitosti postojećih superračunalnih centara.

Ovo rješenje, tvrde u GDIIST‑u, označava "korak prema demokraciji računalne snage”, jer omogućuje naprednu AI i znanstvenu analitiku u mnogo pristupačnijem obliku no ikad prije.