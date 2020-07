1MORE Dual Driver ANC Pro - Uspješan bežični nasljednik

Sam ANC ima dvije “jačine”, između kojih se prebacujemo uzastopnim pritiskanjem pripadajuće tipke (ili pomicanjem klizača u aplikaciji 1MORE Music). Naravno, moguće ga je i posve isključiti. 1MORE koristi hibridni sustav, sastavljen od ukupno četiri mikrofona – po dva u svakoj slušalici. Jedan mikrofon (feed-forward) ugrađen je u stražnju stranu kućišta slušalica, a drugi (feed-back) nalazi se u blizini zvučničkih jedinica. Zadatak prvog jest da prati zvukove iz okoline, a drugi je zadužen za filtriranje preostalih nepoželjnih frekvencija, između zvučničkog drivera i naših bubnjića. Kad se ANC namjesti na prvu razinu (Level 1), filtrirat će do 35 dB vanjske buke, stoga ćete upravo ovaj režim koristiti kad letite, sjedite u tramvaju ili ste negdje drugdje gdje želite dobiti maksimalno moguće prigušenje okolnih zvukova. Na drugoj razini (Level 2) blokira se do 20 dB buke. 1MORE sugerira da se ovaj način rada koristi u kafićima i na sličnim mjestima, gdje ne želimo nužno biti potpuno izolirani od vanjskog svijeta. U svakodnevnom korištenju držali smo se prve razine ANC-a, a kad nismo htjeli blokirati vanjski svijet, jednostavno bismo se prebacili u pasivni način rada, gdje je ANC isključen. ANC je kod ovih slušalica vrlo dobar, poglavito u borbi s jednoličnijim, dubljim frekvencijama, no pasivno blokiranje buke tek je prosječno, zapravo i slabije no što bismo očekivali od in-ear slušalica. Treba kazati i da korištenje ANC-a ne upropaštava kvalitetu zvuka. Kod prve razine ANC-a basovi postaju nešto naglašeniji, a srednje i visoke frekvencije gube djelić prirodnosti, ali nipošto se ne radi o promjeni koja ne bi bila podnošljiva. Kod druge razine ANC-a, razlika u zvuku u odnosu na pasivni način rada još je manja.