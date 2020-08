Creative Sound Blaster X3 - Raskošne mogućnosti, kvalitetna akustika

SPECIFIKACIJE Tip USB zvučna kartica s pojačalom za slušalice DAC Do 32-bit/192 kHz (do 24-bit/192 kHz preko optike) Podržane impedancije slušalica Do 600 Ω SnR/THD 115 dB / 0,0004% Konektori 1x TOSLINK (optički) izlaz, 4x 3,5-mm izlaz za zvučnike (prednji, bočni, središnji, stražnji, centralni, subwoofer), 3,5-mm izlaz za slušalice, 3,5-mm ulaz za mikrofon, 3,5-mm ulaz za vanjske svirače Dimenzije i masa 129 x 129 x 40,6 mm / 330 g Jamstvo 2 godine

Premda se zvučne kartice u današnje vrijeme teško mogu nazvati esencijalnim komadom računalnog hardvera, to nije spriječilo Creative da obnovi svoju ponudu nekolicinom izrazito zanimljivih modela. Nakon izvrsnog, kompaktnog i neobično povoljnog Sound Blastera G3, kojemu smo prije nekoliko mjeseci dodijelili priznanje “Bug preporuka”, na red je došao skuplji i još ambiciozniji Sound Blaster X3.

Sprijeda se nalaze 3,5-milimetarski konektori za slušalice i mikrofon

Riječ je o eksternoj zvučnoj kartici, koja se s računalima, PlayStationom 4 i Nintendo Switchem povezuje preko USB-a. Na nju potom možemo spojiti slušalice ili headset (3,5-milimetarski ulaz i izlaz nalaze se sprijeda), zatim stereo, 2.1, 5.1 ili 7.1-kanalnu konfiguraciju aktivnih zvučnika (četiri pripadajuća 3,5-milimetarska linijska izlaza poredana su straga), a moguće je i spajanje s AV receiverima ili aktivnim zvučnicima s optičkim ulazom, zahvaljujući postojanju optičkog izlaza, također smještenog na pozadinu Sound Blastera X3. Posljednji dostupan konektor jest 3,5-milimetarski linijski ulaz, namijenjen žičnom povezivanju vanjskih izvora zvuka (mobiteli, prijenosni svirači i slično). Zasebnog konektora za napajanje nema – energiju za rad Creativeova zvučna kartica dobiva preko USB-a.

Straga nalazimo analogne konektore za 5.1 ili 7.1 konfiguracije aktivnih zvučnika, 3,5-milimetarski analogni ulaz, optički izlaz te USB-C konektor. Potonji se koristi za komunikaciju s računalima i konzolama (PS4, Switch), ali i napajanje zvučne kartice

Sound Blaster X3 kvadratnog je oblika i vanjskih dimenzija od 13 x 13 x 4 centimetra. Posve je plastične konstrukcije, a dominantni element njegove vanjštine jest kotačić, smješten odozgo. Kotačić se koristi za digitalno namještanje glasnoće zvuka, ali ima i nekoliko drugih funkcija. Pritisnemo li ga kao tipku, zvuk se smjesta isključuje (mute). Također ga možemo upotrijebiti za balansiranje glasnoće između dva softverska “izvora”, poput igre i aplikacije za glasovnu komunikaciju. To je moguće zato što se Sound Blaster X3 operacijskom sustavu (Windows, MacOS) predstavlja kao dva različita uređaja za reprodukciju zvuka. Nakon što jedan u Control Panelu namjestimo kao primarni, a potom u Discordu, Skypeu, Zoomu, ili nekoj četvrtoj VoIP aplikaciji, drugi uređaj odredimo kao onaj kroz koji će nam se reproducirati glasovi naših prijatelja, Creativeova zvučna kartica omogućit će nam da pojačavamo jedan, a istodobno stišavamo drugi. Tom balansiranju pristupamo držanjem tipke s oznakom mikrofona, smještene ispod kotačića. Kako bi se balans između dvaju “izvora” vratio u neutralan položaj, dovoljno je pritisnuti kotačić. To je naizgled banalna, ali u praksi silno korisna mogućnost, na koju smo se brzo naviknuli i redovito ju koristili.

Kratki pritisak tipke s oznakom mikrofona mijenja funkciju kotačića: sada on regulira glasnoću mikrofona, što je naznačeno crvenom bojom svjetlećeg prstena koji okružuje kotačić. Dotični mijenja boje i u drugim situacijama: postaje zelen kad aktiviramo spomenuto balansiranje glasnoće, plav je kad kotačić regulira ukupnu glasnoću zvuka, a ako je plav i treperi, to znači da je zvuk privremeno isključen. Pritisnemo li kotačić dok je prsten crven, dakle, dok reguliramo glasnoću mikrofona, isključit ćemo mikrofon. Sve to možda zvuči komplicirano, ali u praksi nije – logika korištenja tipki vrlo je suvisla i laka za savladavanje.

Upravljanje pomoću kotačića i tipki pametno je osmišljeno i vrlo intuitivno

Ispod kotačića nalazimo još dvije tipke: Mode i SFXI. Pritom jedna i druga imaju sekundarne funkcije, kojima se pristupa držanjem tipke.

Pritiskanjem tipke Mode putujemo između pohranjenih profila sistemskog ekvilizatora, njih ukupno tri, ili ga posve isključujemo. Profilima ekvilizatora u upravljačkom su softveru dodijeljene boje (bijela, ružičasta i plava), a u istim tim bojama zasjat će LED-ica iznad tipke, kako bismo znali na kojem se profilu trenutačno nalazimo. Držanjem te tipke aktiviramo takozvani Direct Mode, način rada u kojem se zaobilaze svi oblici digitalnog procesiranja audiosignala, s ciljem dobivanja najčišćeg mogućeg zvuka. Naravno, aktivacijom Direct Modea automatski onemogućujemo niz drugih funkcija ove zvučne kartice, koje su vezane uz ugrađeni DSP, poput ekvilizatora, mikrofonskog monitoringa, tehnologija Super X-Fi i SBX te efekata i filtera za mikrofon. Koliko ima smisla koristiti Direct Mode, moći ćete provjeriti “u letu”, tako da pustite glazbu i tada osluškujete što se događa s i bez njega. Sa spojenim kvalitetnim slušalicama (za testiranje smo koristili Oppo PM-3, Sennheiser HD 660 S i Philips Fidelio X2) i zvučnicima (Edifier S2000 Pro, u našem slučaju), razlika u čvrstoći i energičnosti reprodukcije bila je vrlo čujna.

Posljednja tipka aktivira tehnologiju Super X-Fi. Držanjem te tipke prebacujemo izlaze, točnije, određujemo hoće li se zvuk čuti kroz slušalice, spojene na prednji 3,5-milimetarski konektor, ili na zvučnike, koje smo utaknuli u jedan od stražnjih izlaza.

Super X-Fi Jedna od istaknutijih mogućnosti Sound Blastera X3 jest podrška za tehnologiju Super X-Fi. Dotična se može aktivirati samo kada zvuk slušamo na slušalicama, a cilj joj je da pokuša rekreirati iskustvo slušanja sustava sastavljenog od većeg broja zvučnika, prostorno raspoređenih oko nas. Trebala bi poboljšati iskustvo slušanja glazbe, gledanja filmova i igranja, drastičnim povećanjem širine zvuka i stvaranjem osjećaja da on dolazi “izvan glave”, te da nas posve okružuje. Osim Sound Blastera X3, trebat ćete imati i neke od stotinjak službeno podržanih slušalica, za koje je Creative kreirao potrebne profile. Također će vam dobro doći netko od ukućana ili prijatelja, jer korištenje Super X-Fija započinje skeniranjem vašeg lijevog i desnog uha te lica, što se obavlja pomoću mobilne aplikacije “SXFI App”. Aplikacija iz nekog razloga nije dostupna na domaćem Play Storeu, no može se pronaći na stranicama kao što je APK Pure. Super X-Fi iskušali smo na dva para slušalica s Creativeove liste podržanih modela: Philips Fidelio X2 i Oppo PM-3. Cjelokupno iskustvo je, u najmanju ruku, zanimljivo. Za razliku od većine klasičnih tehnologija za virtualni surround zvuk, Super X-Fi ne uništava basove i ne upropaštava prostorno pozicioniranje izvora zvuka. Tehnologija je prilično uspješna u povećanju doživljaja širine zvuka, a samim time i stvaranju osjećaja da nas on okružuje sa svih strana. S druge strane, u čitavu se priču unosi nezanemariva količina jeke, koja je osobito čujna u vokalnom području. Da budemo slikoviti, dojam je kao da glavu iz kutije preselite u hodnik, sa svim prednostima i nedostacima koji s time dolaze. Stava smo da Super X-Fi svakako vrijedi iskušati, ali ne bi trebao biti glavni razlog vaše kupnje ove zvučne kartice.

Ako se cjelokupnoj konstrukciji i upravljačkom dijelu Sound Blastera X3 nešto može zamjeriti, tada bismo spomenuli tek da žalimo što mu kućište nije aluminijsko, jer bi takvo djelovalo mnogo luksuznije. Ipak, valja uzeti u obzir da Creative ovu zvučnu karticu promovira kao prenosivo rješenje, stoga u tom smislu plastika funkcionira bolje.

Bezbroj mogućnosti

Premda vas ništa ne sprečava da Sound Blaster X3 koristite kao bazičnu zvučnu karticu, bila bi prava šteta ignorirati službenu upravljačku aplikaciju, nazvanu Sound Blaster Command. Dotična sadrži impresivan broj mogućnosti, među kojima su neke izrazito korisne, kako za konfiguraciju, tako i za korištenje ove odlične zvučne kartice. Creative je u prošlosti pratio zao glas – hardver je uglavnom bio dobar, ali prateći softver zastario i loš. Nešto se u novije doba očito promijenilo, jer Sound Blaster Command ostavlja dojam ozbiljnog komada softvera.

SBX Profile koristi ugrađeni DSP kako bi zvuku povećao dinamiku, povećao mu prostornost i slično. Ako želite da zvučna kartica ne radi apsolutno nikakvo procesiranje zvuka, već da ga ostavi najčišćim mogućim, možete se poslužiti funkcijom Direct Mode

Na lijevoj strani sučelja odabiremo što želimo namještati – SBX Profile, Super X-Fi, ekvilizator, postavke reprodukcije zvuka, postavke mikrofona i drugo. Kategorija SBX Profile krije niz akustičkih profila, kao što su Gaming, Music, Movies i dvadesetak drugih, nazivanih prema konkretnim igrama. Moguće je uređivati postojeće ili dodavati vlastite. Unutar svakog od tih profila nude nam se razni parametri za “poboljšanje” zvuka: Surround (nastoji se postići efekt okruženosti zvučnicima), Crystalizer (povećava se dinamički raspon zvuka), Bass (pojačanje dubokih frekvencija), Smart Vol (minimiziraju se nagle promjene u glasnoći zvuka) i Dialog+ (poboljšanje čujnosti glasova). Svaki od navedenih parametara ima pripadajući klizač, pomoću kojeg mu možemo odrediti “jačinu”. S time na umu, prostora za eksperimentiranje je mnogo. Korisnici koji nisu puristi i ne groze se igranja s digitalnim procesiranjem zvuka, svakako bi trebali proučiti što im kategorija SBX Profile nudi, jer moguće je da će im ona pomoći da poboljšaju zvuk svojih slušalica ili zvučnika. Pohvalno je što se spojenim slušalicama i zvučnicima mogu dodijeliti različiti SBX profili.

Kategorija SBX Profile možda vam zvuči kao svojevrsni ekvilizator, ali ona to nije – klasični ekvilizator pronaći ćete unutar kategorije Equalizer. Ovdje se na zvuk ne primjenjuju efekti kakve mu dodajemo preko SBX Profilea, već nam je na raspolaganju 10-pojasni ekvilizator, unutar kojeg možemo dodavati ili oduzimati željene frekvencije i tako mijenjati akustičku krivulju naših slušalica ili zvučnika. Frekvencije, kojima je moguće upravljati, su 32, 62, 125, 250, 500, 1.000, 2.000, 4.000, 8.000 i 16.000 Hz. Ako vas više zanima brzopotezno pojačanje basa i visokih frekvencija, dobro će vam doći klizači Bass i Treble (±9 dB). Ponuđeno je nekoliko desetaka postavki ekvilizatora, a zvučnoj kartici mogu se dodijeliti bilo koje tri, nakon čega se između njih prebacujemo pomoću tipke Mode. Zvučnici i slušalice mogu imati različite postavke ekvilizatora.

Sistemski ekvilizator odlično će vam poslužiti da biste ispravili manjkavosti vaših zvučnika ili slušalica. Zvučnoj kartici mogu se dodijeliti do tri različita profila, između kojih se tada prebacujemo pomoću tipke Mode

U kategoriji Playback nalaze se postavke vezane uz reprodukciju zvuka – hoće li svirati kroz zvučnike ili slušalice, koja je veličina spojenih zvučnika, kolika je impedancija slušalica, kakav filtar za digitalno-analognu konverziju želimo koristiti te koja je razlučivost zvuka (do 24-bit/192 kHz za digitalni izlaz, do 32-bit/192 kHz za analogne).

Sekcija Recording omogućuje nam reguliranje glasnoće mikrofona, aktivaciju mikrofonskog boosta i monitoringa (sve što izgovorimo u mikrofon smjesta čujemo u slušalicama – zlata vrijedna funkcija za korisnike kojima zatvoreni headsetovi stvaraju osjećaj pritiska u glavi, ili, zbog nemogućnosti da čuju vlastiti glas, govore preglasno ili kroz nos), te niza filtera i efekata za mikrofon, uključujući supresiju vanjske buke i ekvilizaciju. Potonje može biti korisno ako imate problematičan glas, primjerice, vrlo dubok ili izrazito prodoran. Efekti su zabavnog karaktera – možete zvučati kao osoba drugog spola, dijete, patuljak, izvanzemaljac, demon, robot i slično.

Kategorija Recording nudi brojne opcije vezane uz konfiguraciju mikrofona, uključuujući filtre za utišavanje pozadinske buke, ekvilizator glasa, kao i efekte za njegovu potpunu promjenu

Igračima bi mogao biti zanimljiv takozvani Scout Mode, način rada čiji je zadatak pojačanje udaljenih, inače tihih zvukova, poput neprijateljskih koraka i promjene spremnika sa streljivom. Scout Mode pobrinut će se za to da ih čujete mnogo glasnije i tako budete upozoreni na nadolazeću prijetnju. Negativna strana tog pristupa jest to što više nećete moći tako dobro odrediti udaljenost vaših meta i otarasiti se osjećaja paranoje, ali da će vas protivnici mnogo teže iznenaditi – to svakako.

Uvjerljiva akustika

Prema običaju, Creative ne otkriva koju elektroniku koristi za digitalno-analognu i analogno-digitalnu konverziju signala, niti točan model ugrađenog pojačala za slušalice. Poznate su, doduše, njihove specifikacije. Kao što smo već kazali, DAC zna raditi s datotekama do 32-bit/192 kHz (24-bit/192 kHz za optički izlaz). Omjer signala i šuma iznosi 115 dB, ukupno harmonično izobličenje je 0,0004%, a podržane su slušalice s impedancijom do 600 Ω. Preko optičkog izlaza može se prenijeti i Dolby Digital Live signal (samo 5.1-kanalni).

Akustičke performanse Sound Blastera X3 zaokružuju izrazito pozitivan cjelokupni dojam. Ugrađeno pojačalo za slušalice je snažno, lišeno pozadinskog šuma i zvuči vrlo uvjerljivo. Karakteristike ugrađene elektronike takve su da nećete htjeti koristiti ugrađeni ekvilizator ili SBX Profile kad spojite kvalitetnije slušalice ili zvučnike, jer Sound Blaster X3 nema izražene tendencije “bojanja” zvuka. Vlasnici takvih uređaja ionako će se držati Direct Modea. Povežete li zvučnike i slušalice osrednje i niže kvalitete, DSP ove zvučne kartice ostavit će vam mnogo prostora za eksperimentiranje i pokušaje poboljšanja njihovih akustičkih manjkavosti.

Mikrofonski ulaz zvuči čisto i prirodno te ni on ne priječi spojenim mikrofonima da daju svoj maksimum. Pri maksimalnoj glasnoći nije nam bio dovoljno glasan za ugodno korištenje, ali to smo riješili aktivacijom boosta (Recording > Microphone Boost) i spuštanjem glasnoće na 85%. U takvim uvjetima još uvijek nije bilo čujnog pozadinskog šuma i distorzija, a glasnoća mikrofona postala je dostatna za sve oblike glasovne komunikacije.

Ovo je odlična zvučna kartica, nakrcana mogućnostima, praktična za korištenje i s odličnim cjelokupnim performansama. Cijena od 125 eura nije mala, no ne smatramo ju ni nebuloznom – za potrošeni novac dobiva se zaista mnogo.

Mobilna aplikacija Jedan od temeljnih problema USB zvučnih kartica jest nemogućnost korištenja njihova pratećeg softvera na konzolama. Zbog toga se vlasnici konzola redovito odriču dobrog dijela, a ponekad i svih njihovih dodatnih mogućnosti. Creative je tome inteligentno doskočio: omogućio je upravljanje Sound Blasterom X3 pomoću besplatne mobilne aplikacije Sound Blaster Command, dostupne za Android i iOS. Aplikacija sa zvučnom karticom komunicira preko Bluetootha, a dozvoljava nam da namještamo glasnoću zvuka i osjetljivost mikrofona, prebacujemo reprodukciju između spojenih slušalica i zvučnika, aktiviramo Direct Mode, reguliramo gain za spojene slušalice, pristupamo ekvilizatoru i ručno ga namještamo, miksamo razine svih raspoloživih ulaza i izlaza te nadograđujemo firmware. Sve to odvija se unutar preglednog i zaista intuitivnog sučelja. Mobilni Sound Blaster Command mogu koristiti i oni koji Sound Blaster X3 spajaju na računalo – možda jednostavno ne želite fizički dodirivati zvučnu karticu, ili vam ona nije nadohvat ruke. Ono što na PlayStationu 4 i Nintendu Switch nije podržano, to su diskretni i virtualni 5.1 i 7.1-kanalni zvuk, Dolby Digital Live, balansiranje glasnoće zvuka između dvaju izvora (igra i softver za glasovnu komunikaciju, primjerice), Scout Mode te efekti i filtri za mikrofon.