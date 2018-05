Acer Aspire 3 A315-51 - Mršavost kao vrlina

specifikacije - Acer Aspire 3 A315-51 NX.GNPEX.044 Ekran 15,6” / Full HD (1.920x1.080) / TN Procesor Intel Core i5-6006U 2 GHz (2 fizičke / 4 logičke jezgre) Grafička kartica Intel HD 520(integrirana) Memorija/Disk 4 GB DDR4 Disk 256 GB SSD SATA LAN/WiFi/Bluetooth/4G Da / Da / Da / Ne Videoizlazi HDMI 1.4a Dodaci 1x USB 3.1 Gen1, 2x USB 2.0, 3,5-mm audio ulaz/izlaz, čitač SD kartica Masa 1,78 kg Operacijski sustav Windows 10 Home Jamstvo 2 godine

Acer je bio jedan od prvih proizvođača koji je dizajn svojih većih prijenosnika odlučio prilagoditi konceptu ultrabooka – tankog laptopa bez suvišnih dodataka kao što je optički uređaj. Aktualni Aspire 3 posve slijedi tu filozofiju pa se usprkos 15,6-inčnom ekranu, može pohvaliti prilično niskom masom od 1,78 kg. To je, primjerice, osjetno niže od 2,3 kg, koliko teži Dellov Inspiron 3567, Aspireova izravna konkurencija i još jedan laptop kojeg smo nedavno testirali. Teško je reći što je točno Acer morao žrtvovati da bi postigao nižu masu, no to je svakako optički pogon. Acerov uređaj je istodobno i dosta tanak, u najdebljem dijelu ima 23,5 mm, a manja debljina sigurno ima utjecaj i na masu.

Od uređaja u kategoriji oko 3.700 kuna nije za očekivati neke šminkerske materijale pa je na ovom laptopu sve izrađeno od neugledne crne plastike, koja je oplemenjena različitim teksturama, zavisno o tome koja je svrha određenog dijela uređaja. Tako je na poklopcu korištena tekstura koja podsjeća na neku tkaninu, a dio oko tipkovnice i touchpada oblikovan je prema uzoru na brušeni aluminij. Ostatak uređaja, uključujući i sâme tipke tipkovnice, izrađen je od plastike finije teksture. Valja napomenuti da plastika crne boje jako hvata mrlje od prstiju, usprkos tome što sama plastika nije sjajnog finiša.

Kakvoća tipkovnice

Kvaliteta konstrukcije je solidna, no zahtjevnijima će smetati svijanje poklopca ekrana te blago zveckanje tipkovnice. Iako malko zvecka prilikom tipkanja, tipkovnica se ne uvija, što treba pohvaliti. Raskošnih je gabarita, s punim numeričkim dijelom, no neke tipke su neprimjereno male – lijevi shift, control i tilda su minijaturni. Gornji red tipaka također je manjih gabarita, no to je danas više-manje standardno.

Dodatne funkcije razdijeljene su između gornjeg reda tipki i kursorskih tipki. Oba seta aktiviraju se uz uporabu tipke Fn. Kursorske tipke služe za podešavanje svjetline ekrana i glasnoće zvučnika, a gornje imaju manje korištene funkcije kao što je, primjerice, isključivanje touchpada ili izmjena profila prikaza kad je na laptop spojen vanjski monitor. Touchpad je, s obzirom na klasu laptopa, iznenađujuće ugodan – fine je glatke površine pa prst klizi, a integrirane tipke ne rade preveliki otpor, iako su malo gnjecave i ne proizvode baš jasno definiran klik. Pogled u konfiguracijske opcije touchpada otkriva zašto je to tako - Acer se odlučio na implementaciju koja poštuje Microsoftov Precision Touchpad standard.

Ekran koji nudi ovaj prijenosnik je mat tipa, a njegova udarna karakteristika jasna je već na prvi pogled – u donjem desnom kutu nalazi se tvornička naljepnica Full HD. Acer je iskoristio TN panel prosječne kvalitete. On ima dosta slabe mogućnosti reprodukcije boja s pokrivenošću sRGB gamuta od svega 60% i maksimalnom svjetlinom od 195 cd/m2, što je ekvivalentno svjetlini koju inače koristimo za mjerenje izdržljivosti baterije uređaja. Naposljetku imamo i tvorničku kalibraciju topline boja koja vuče prema hladnijem dijelu spektra, s temperaturom od 7.000 kelvina. Uzevši u obzir cjenovnu klasu prijenosnika, riječ je o dosta solidnom monitoru koji predstavlja puno bolji izbor u odnosu na standardna rješenja niže razlučivosti (720p).

Na lijevom boku nalaze se: RJ-45 mrežni konektor, HDMI 1.4a, USB 3.1 Gen1, čitač SD kartica

Na desnom boku nalaze se: konektor za slušalice, dva USB 2.0 konektora, LED-ice za radno stanje i aktivnost diska, konektor za napajanje

Multimedijske mogućnosti Aspirea 3 upotpunjene su sa zvučnicima koji su smješteni na dnu uređaja, ispod odmorišta za dlanove, a usmjereni prema bokovima, a ne prema korisniku. Zvuk je, očekivano, šupljikav, pa će ljubitelji glazbe i basova morati posegnuti za vanjskim zvučnicima ili slušalicama.

Bokovi nisu osobito blagoslovljeni konektorima. Na lijevom se nalaze tanki RJ-45 konektor za spajanje mreže, HDMI 1.4a, USB 3.1 Gen1 i čitač SD kartica. S druge strane su konektor za napajanje, par USB 2.0 portova i konektor za zvučnike. Jasno nam je da nema USB 3.1 Gen2 konektora jer podrška za ovaj standard nije implementirana u čipset, no zaista nije bilo toliko teško, odnosno skupo, izvući još koji USB 3.1 Gen1 konektor prema van.

i3 i SSD

Laptop je temeljen na dvojezgrenom Intelovom procesoru Core i3-6006U kombiniranom sa samo 4 GB radne memorije. Spomenuti procesor najjeftiniji je mobilni Core i3 Skylake te ima prilično nizak takt od 2 GHz, bez mogućnosti korištenja Turbo moda za povećanje performansi. Njegova prednost je niska potrošnja od svega 15 W, što u kombinaciji s činjenicom da se Acerovo računalo oslanja i na integriranu grafiku u procesoru, znači iznimno nisku razinu buke. Čak i pod punim opterećenjem ventilator Aspirea nismo uspjeli natjerati na višu brzinu dok temperatura najtoplijeg dijela kućišta, stražnje strane, nije prelazila 32 °C. Ventilator topli zrak izbacuje preko manjeg otvora smještenog na stražnjem rubu računala.

Acer Aspire 3 NX.GNPEX.044 PCMark 10 1.503 Essentials 4.874 Digital Content Creation 1.657 Productivity 3.414 Gaming 502 Cinebench R15 Single-Core 85 Multi-Core 217 Trajanje baterije - PCMark 8 Work Accelerated Svjetlina ekrana @ 190 cd/m2 4:19 h

S obzirom na slabašnost integrirane grafike, sasvim je jasno da se na ovom laptopu nećete baš naigrati, osim ako ne volite vintage naslove stare 10-ak godina ili indie igre. Subjektivni dojam performansi ipak je bolji u odnosu na neke konkurentske konfiguracije zbog korištenja 256-gigabajtnog SSD-a koji je, ako ne trebate veliki kapacitet, mnogo bolje rješenje od klasičnog diska. Kombiniranje SSD-a i štedljivog procesora osiguralo je ovom uređaju i natprosječnu dobru autonomiju od preko 4 sata.

Baterija je integrirana u uređaj, ali zanimljivo je da se na donjem dijelu nalaze dedicirani poklopčići za pristup disku i memoriji, što olakšava nadogradnju ako se u nekom trenutku odlučite za taj potez. Primjerice, za fluidniji rad s više aktivnih, ili jednostavno zahtjevnijih aplikacija, ne bi bilo loše dodati još 4 GB radne memorije. Treba naglasiti da se računalo isporučuje s licencom za Windowse 10 Home što treba uzeti u obzir kod procjene omjera mogućnosti i cijene.