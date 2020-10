Acer ConceptD 3 Ezel - Hibrid laptopa i grafičkog tableta

Iako je Acer inovativni zakretni ekran u sklopu ConceptD serije laptopa predstavio još prošle godine, on je bio dostupan samo na najskupljem modelu. Sada je pak isti koncept proširen i kompaktnije uređaje, a jedan takav smo isprobali

specifikacije - conceptD 3 ezel CC314-72G Ekrani 14” / FHD / IPS Procesor Intel Core i7-10750H, 6C/12T, 2,6-5 GHz Grafička kartica Nvidia GeForce GTX 1650 Max-Q 2 GB Memorija 2 × 8 GB DDR4 2666 SSD 512 GB SSD NVMe PCIe 3.0 x4 Ukupno utora za diskove 1 × M.2 NVMe Mreža Intel Wi-Fi 6 AX201 Videoizlazi HDMI 2.0

mini DisplayPort

Thunderbolt 3 Konektori 1 × Thunderbolt 3

2 × USB 3.2 Gen1

3,5-mm audio Masa 1,74 kg Dimenzije 328 × 229 × 24 mm Operacijski sustav Windows 10 Pro Jamstvo 3 godine

Zajednička značajka ConceptD proizvoda je to što su dizajnirani za korisnike koji se bave stvaranjem sadržaja, bilo da je riječ o snimanju i montaži videa, 3D modeliranju, fotografiji, produkciji glazbe ili crtanju. Samim time sve ove uređaje prate relativno visoka performanse, vrlo dobra ili odlična kvaliteta prikaza, visoka razina kvalitete izrade i općenito specifičan minimalistički dizajn. S modelom ConceptD 5 Pro s 4K ekranom od 17 inča smo se pozabavili nedavno, a sada je red na znatno kompaktnijem, novijem i inovativnijem modelu ConceptD 3 Ezel.

ConceptD 3 ima kućište prekrasne bijele boje, što znači da su na njemu otisci prstiju znatno manje uočljivi. Legura aluminija i magnezija, površina zaštićena procesom pod imenom Micro-Arc Oxidation, dovršena mat bojom i procesom pod imenom Micro-Arc Oxidation, kojim se na površini legure magnezija stvara keramički sloj, korištena je za izradu svih dijelova kućišta, čime su osigurani niža masa i visoka čvrstina. Kvaliteta izrade kod ovakvog je uređaja posebna zbog vrlo neobične implementacije ekrana. Dobro su nam poznati hibridni laptopi s ekranom osjetljivim na dodir koji je moguće zarotirati za 360°, i tako pretvoriti laptop u tablet. Modeli ConceptD Ezel također mogu posve zakrenuti ekran, no tako da ekran sjeda povrh tipkovnice. Tako se donji dio laptopa, predviđen za kontakt s radnom površinom, i dalje koristi na isti način, a tipkovnica i touchpad su zaštićeni.

No, mehanizam kojim je to postignuto ima i drugu prednost – ekran je moguće nakositi i povući prema sebi (preko tipkovnice), čime de facto dobivamo ergonomiju koju nude profesionalni grafički tableti s integriranim ekranom. Ukratko, u kontekstu ergonomije pri radu s aktivnom olovkom koja dolazi isporučena s laptopom, takav sustav ima više smisla u odnosu na ekrane na klasičnim hibridnim laptopima, nego samo iz perspektive grupe korisnika na koje Acer cilja, i koji i inače u svakodnevnom radu koriste grafičke tablete. Zašto je to tako? Jer implementacija takvog ekrana i snaga hardvera ugrađenog u bazu diktiraju osjetno veću debljinu kućišta (dimenzije uređaja su 328 × 229 × 24 mm), kao i znatno veću masu (1,74 kg), što običnom korisniku za 14-inčni laptop ne bi bilo prihvatljivo.

Aktivna digitalna olovka na ovom je modelu malenih dimenzija. Za nešto bolje i ergonomičnije potrebno je financijski protegnuti se do modela ConceptD 5 Ezel ili ConceptD 9

Aktivna olovčica kojom pišemo po ekranu skrivena je na desnoj strani prednjeg ruba baze. Točnije, tamo se nalazi utor u kojem se nalazi kad je ne koristimo. Prilično je malenih dimenzija, vrlo slična onoj koju Lenovo isporučuje sa svojim prijenosnicima Yoga. Nudi 4.096 razina pritiska i dvije integrirane tipke. Kao što i sami možete pretpostaviti, rad s tako malenom olovčicom traži dosta navikavanja, i teško je reći da je to optimalno rješenje. No, skuplji modeli ConceptD s okvirom Ezel – ConceptD 5 Ezel i ConceptD 9 – imaju znatno bolje dizajniranu Wacomovu EMR olovku (EMR – Electro-Magnetic Resonance). ConceptD 3 ipak je na dnu ponude, a to je vidljivo i prema izvedbi olovke.

Sâm 14-inčni ekran, zaštićen ispod sloja mat Gorilla Glass 5 stakla, temeljen je AUOptronicovom panelu B140HAN06.D, za koji Acer tvrdi kako ima Pantone validaciju i preciznost boja Delta E manju od 2. Mjerenjem našim SpyderX kolorimetrom dolazimo do vrijednosti od 99% pokrivenosti sRGB palete, uz vršnu svjetlinu od 326 nitsa i kontrastni omjer 1.090:1. Tonski odziv s vrijednošću gama 2,4 mogao je biti bolje tvornički kalibriran, baš kao i toplina boja, s temperaturom bijele točke na 7.100 kelvina. Preciznost boja doista je u prosjeku ispod DeltaE 2 (1,9), a posebno treba pohvaliti uniformnost prikaza.

Stakleni touchpad

Bazu laptopa prekriva odlična tipkovnica s narančastim pozadinskim osvjetljenjem. Ispod gornjeg dijela tipki nalazi se mehanizam na bazi metalnih škarica s hodom od 1,55 mm. Ako volite tipkovnice s dubljim hodom, svidjet će vam se i ova. S desne strane tipkovnice nalazi se dodatni stupac tipki, u kojem su tipka za uključivanje računala i tipke za upravljanje multimedijom sa sekundarnom funkcijom brze navigacije po tekstu. Tipkovnica nudi i tri posebne funkcije tipke – za brzu izmjenu aktivnih aplikacija, pokretanje Windowsove funkcije za hvatanje screenshotova te uzorkovanje boje pod kursorom, čime se otvara malo sučelje koje pamti nekoliko uzoraka boja i prikazuje njihove numeričke vrijednosti. Ispod tipkovnice smješten je golem touchpad s integriranim tipkama, prekriven staklom Gorilla Glass. Oslanja se na MS Precision drivere, i u praksi radi odlično. Iznad tipkovnice smještena je rupičasta traka namijenjena uvlačenju zraka u rashladni sustav.

Osvježeni modeli, pa tako i ConceptD 3 Ezel, donose i bolju ponudu portova na bokovima. S lijeve strane imamo ispušni otvor rashladnog sustava, okrugli konektor za napajanje, HDMI 2.0, Thunderbolt 3 i Mini DisplayPort, kao i sekundarnu tipku za uključivanje laptopa, korisnu kad je tipkovnica prekrivena ekranom. Ta tipka opremljena je senzorom otiska prsta za bržu autorizaciju u tvornički instalirane Windowse 10. Na suprotnoj strani još je jedan otvor za ventilaciju, dva USB-a 3.2 Gen1, čitač SD kartica s mehanizmom na oprugu (kartica potpuno ulazi u kućište) te TRRS konektor za slušalice.

Pristup unutrašnjosti laptopa s jedne je strane otežan, a s druge olakšan. Otežan je zbog toga što su svi vijci prekriveni bijelim gumenim čepićima koji su lagano zalijepljeni za vijke koje kriju. OK, estetski zbog toga laptop doista izgled ljepše, no bilo je malo tlaka sve to skidati pa vraćati natrag. Olakšan je zbog toga, što kad se križni vijci odviju, metalnu je ploču samo potrebno lagano odignuti – nema klasičnih kukica po rubovima koje je potrebno super pažljivo razdvajati plastičnim alatom. Sve u svemu, palac gore za Acer.

Iskorištavanje prostora

ConceptD 3 ne nudi nadogradivu memoriju zbog ograničenog prostora u unutrašnjosti. Pristup unutrašnjosti je dosta lagan nakon što se skinu gumeni čepovi koji skrivaju vijke

Unutrašnjost je, sukladno očekivanjima, vrlo nabijena komponentama. Gornjom polovicom dominira rashladni sustav s dva ventilatora, tri toplovodne cijevi i četiri ispuha. Da, osim na bočne strane, svaki od ventilatora ima još po jedan dodatni izlaz koji puše prema donjoj letvici ekrana. Ispod njega kriju se šestojezgreni Core i7-10750H i GeForce GTX 1650 u energetski učinkovitom Max-Q izdanju. Računalo ima i 16 GB DDR4 memorije u obliku dva 8-gigabajtna modula, no oni nisu nigdje vidljivi, pa pretpostavljamo da su memorijski čipovi zalemljeni na ploču radi uštede prostora. Samim time, memoriju nije moguće nadograditi. Ostale vidljive komponente su Intel Wi-Fi 6 kontroler AX201, 512-gigabajtni WD-ov NVMe SSD SN730 i 48-vatsatna baterija. Ona laptopu osigurava autonomiju od devet i pol sati, što je s obzirom na ugrađeni hardver i snagu sâme baterije, impresivno. Doduše, treba imati na umu da su tijekom rada na bateriji performanse procesora ograničene.

rezultati testiranja ConceptD 5 Pro ConceptD 3 Ezel Blender Benchmark CPU bmw27* 334 s 334 s pavillon_barcelona* 1.103 s 958 s NVIDIA Optix bmw27* 85 s 142 s pavillon_barcelona* 548 s 781 s Cinebench R20 CPU 2.479 2.677 PCMark 10 Score 6.378 5.243 Essentials 8.637 9.654 Productivity 6.708 7.816 Digital Content Creation 6.786 3.964 Gaming 11.372 6.115 3DMark - Time Spy Score 5.906 3.234 Graphics score 6.118 2.982 CPU Score 4.941 6.230 CrystalDiskMark 7 Sekvencijalno čitanje 3.332 MB/s 3.364 MB/s Sekvencijalno pisanje 2.789 MB/s 2.700 MB/s *manje je bolje

Rashladni sustav pod maksimalnim će opterećenjem potegnuti do 45 dBA, a pri umjerenom opterećenju stvarat će buku od 42 dBA. Kućište će se istodobno pritom dosta zagrijati. Središnji dio ide do visokih 42 °C, a područje oko gornjeg ispuha zraka doseže 46 °C. Lijevi dio tipkovnice i desni dijelovi tipkovnice su na 37 i 34 °C, a odmorišta dlanova na 34 °C. 6-jezgreni Comet Lake-H procesor u takvim će uvjetima već u startu udariti u temperaturni plafon, zbog čega neće biti moguće iskoristiti pune performanse Turbo Boost PL2 ograničenja od 80 W. Otud i ispodprosječne performanse, s obzirom na tip procesora. S grafikom je situacija mnogo bolja jer ima TDP od 35 W, čime se rashladni sustav može nositi.

Ne možemo reći da tako nešto nije očekivano, s obzirom na kompaktnost 14-inčnog kućišta, pa se kao bolji par ovom modelu nameću slabiji procesori. Problem je što jeftinija varijanta najslabijeg Ezela, opremljena 4-jezgrenim procesorom Core i5-10300H i 8 GB memorije, nema diskretnu grafičku karticu, a tu je fiksna količina radne memorije.

ConceptD 3 Ezel zanimljiv je uređaj, i svakako na prvi pogled impresivniji nego stariji ConceptD 5 zbog inovativnog rotirajućeg ekrana i atraktivnog bijelog kućišta. Odličan je izbor, pod uvjetom da razumijete njegova ograničenja. Za sličan je novac inače moguće dobiti i Wacomov Mobile Studio Pro 13, profesionalni grafički tablet s integriranim računalom, no Acerov uređaj daleko je fleksibilniji i brži.