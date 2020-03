Alienware 510K - Plitka i crvena

Alienware 510K Izvedba ANSI Tip Mehanička Prekidači Cherry MX Low Profile Red Pozadinsko osvjetljenje RGB Dimenzije 467 x 156,2 x 29,4 mm Vrsta priključka USB Kabel 2 m Jamstvo 2 godine

Alienware 510K razmjerno je elegantna tipkovnica. Testirani model stigao je u ANSI izvedbi (mali Enter), i čini se kako proizvođač u ponudi nema ISO varijante. Iako se radi o tipkovnici pune veličine, njeni su gabariti razumni, što često nije slučaj s tipkovnicama za igrače. Dodatnih makro ili multimedijskih tipki nema. Tu su tek valjak za podešavanje glasnoće i tipka za isključivanje zvuka. Bočni su rubovi tipkovnice izvučeni taman toliko da okvir ne bude dosadan, a donji rub izvučen je otprilike dva centimetra kako bi na njega stao logotip tvrtke. Odmorišta za dlanove, nažalost, nema.

Baza tipkovnice načinjena je od metala s plastičnim okvirom mat sive boje s nekoliko crnih detalja. Na stražnjoj strani tipkovnice nalazi se pet gumenih nožica koje sprečavaju klizanje, a zbog kojih 510K na podlozi stoji vrlo čvrsto, posebno ako imate jednu od onih podloga koje prekrivaju veći dio stola. Na gornjoj stražnjoj strani nalaze se dva para otklopnih nogica, kojima je moguće podesiti nagib tipkovnice u dva stupnja. Ipak, ovu tipkovnicu najugodnije je koristiti kad je potpuno položena na podlogu, kad prsti prirodno sjedaju na kapice i zapešća se ne naprežu. Za to je zaslužna relativno niska baza, ali i tipke niskog profila, s taman tolikim udubinama da prsti s lakoćom pronalaze sredinu njihove površine, kako bi svaki pritisak bio savršen. Zgodan je detalj i to da su tipke izdignute iznad baze pa je lakše otpuhati prašinu i mrvice koje će se sasvim sigurno sakupiti ispod njih.

Znakove na kapicama Alienware 510K osvjetljava ugrađenim RGB osvjetljenjem, kojem je uzorak i boju moguće podesiti u Alienware Command Centeru. Taj upravljački softver omogućuje podešavanje individualnih boja za sedam unaprijed definiranih setova tipki – WASD, numerički dio, funkcijski dio, QWER i sličnih – ali i snimanje makro naredbi i definiranje pet korisničkih profila koji se mogu aktivirati ručno ili automatski, ovisno o aplikaciji. Driver omogućuje i postavljanje sleep-timera za pozadinsko osvjetljenje, što je korisno ako ne želite isključivati računalo, a ne volite svjetleću periferiju kad ne sjedite za stolom.

Ispod svojih kapica Alienware 510K krije prekidače Cherry MX Low Profile u crvenoj izvedbi. Ti linearni prekidači vrlo su meki, i na njima je pravi užitak tipkati, pogotovo kad su upareni s tako dobrim kapicama koje ne zveckaju i ne klimaju se. Tihi metalni zvuk proizvodi tek razmaknica, no to je očekivano, i nije jako izraženo. Prekidači pritisak registriraju vrlo visoko, već na 1,2 mm, i pružaju vrlo malo otpora, pa je potrebno malo navikavanja za koje vrijeme je moguće nehotice aktivirati tipke. Jednom kad se naviknete na te prekidače, moći ćete tipkati doista brzo. Testovi na stranicama Typingtest.com pokazali su da na toj tipkovnici ostvarujemo do 15% bolje rezultate nego na uobičajenoj, opremljenoj prekidačima Cherry MX Brown.

Mane ovoj tipkovnici teško je pronaći. Ipak, sasvim smo sigurni da će izostanak ISO rasporeda tipki mnoge odbiti. To će sasvim sigurno učiniti i cijena od 1.199 kuna, koja nipošto nije za svačiji džep. Na tržištu se mogu pronaći jeftinije tipkovnice, no njih u pravilu prate ozbiljnije mane, najčešće su osjetno lošije izrade. Takvih briga s ovom tipkovnicom nema – sve je tip-top.