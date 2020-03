Alienware 610M - Izvanzemaljac bez repa

Alienware 610M Tip senzora Optički (16.000 DPI) Dimenzije 133,3 x 77,6 x 49,2 mm Masa 119 g (bez kabela) Broj tipki 7 Vrsta priključka USB bežični adapter, Micro-USB kabel Jamstvo 1 godina

Alienware 610M bežični je miš koji se smjestio na sam vrh tvrtkine ponude, kako cijenom tako i mogućnostima. Za 639 kn, koliko košta u maloprodaji, dobiva se bežični miš opremljen moćnim senzorom i baterijom koja oduševljava.

Alienware 610M miš je simetrična oblika, koji zbog bočnih tipki smještenih na samo jednoj strani ipak potpuno mogu iskoristiti samo dešnjaci, odnosno oni koji miša drže u desnoj ruci. Gornji dio miša izgleda uobičajeno, a na donjem se dijelu nalaze dva izbočenja koja podsjećaju na lignjine peraje. Te neobične izbočine djeluju neuvjerljivo, no već pri prvom korištenju postaje jasno da razloga za brigu nema – doista imaju svoju funkciju. Na lijevu prirodno sjeda srednji dio palca srednje velike šake, a na drugu jednako prirodno sjeda korijen malog prsta. Dlan zbog toga minimalno dotiče podlogu, pa ne stvara neželjen otpor prilikom igranja. Miš je sasvim sigurno zamišljen za korištenje palm gripom, no zanimljivo je kako ga, usprkos masi od 119 grama, nije problem držati vrhovima prstiju. U tom slučaju, miš lagano vuče prema natrag, no iz ruke ne ispada zahvaljujući lagano ukošenim bočnim stranicama koje grip održavaju stabilnim.

Miš, osim tri uobičajene tipke (lijeva, desna i kotačić), ima dvije bočne tipke te polugicu smještenu ispod kotačića. Tu polugicu pomičemo gore-dolje te tako aktiviramo dva mikroprekidača. Polugici je pretpostavljena funkcija promjena osjetljivosti senzora, no moguće ju je, kao i bočne tipke, reprogramirati u upravljačkom softveru Alienware Command Center. Taj softver nešto je složeniji nego što bi trebao biti pa je potrebno manje navikavanje, no u konačnici ima sve što biste od njega očekivali – uključujući podršku za snimanje makro naredbi, definiranje profila, razlučivosti senzora, podešavanje udaljenosti na kojoj prepoznaje pomake na podlozi i slično. Ispod miša nalaze se dva prekidača, jedan za isključivanje miša i jedan za podešavanje pomaka kotačića.

Za povezivanje s računalom miš koristi 2,4 GHz bežični adapter, a prema potrebi, možemo ga koristiti i na žici koja istodobno puni ugrađenu litij-ionsku bateriju. Ta baterija ima deklarirano vrijeme trajanja od čak 350 sati, no tu je vrijednost moguće postići samo ako isključimo osvjetljenje. S uključenim osvjetljenjem baterija traje otprilike tjedan dana, ovisno o intenzitetu korištenja, što je još uvijek impresivno.

U unutrašnjosti miša nalazi se vrlo sposoban optički senzor razlučivosti od 16.000 DPI. Konkretan model na stranicama proizvođača nije naveden. Tamo stoji tek kako se radi o senzoru koji koristi samo ovaj miš, no prema specifikacijama, a uzevši u obzir štedljivost, rekli bismo da se radi o senzoru temeljenom na istoj tehnologiji koju koristi Logitechov senzor Hero. Kako bilo, senzor je vrlo precizan, bez primjetnog input laga ili akceleracije, te pouzdan na svim postavkama osjetljivosti i razumnim brzinama, ali i na svim podlogama, osim stakla.

Ovog je miša užitak koristiti, a ako mu moramo pronaći zamjerku, onda će to biti kvaliteta bočnih tipki. Načinjene su od sjajne plastike pa nisu osobito ugodne za korištenje, a nakon pritiskanja pomalo su spužvaste i djeluju jeftino. Osim toga, za ovaj miš imamo isključivo riječi hvale.