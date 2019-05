Amazon Echo Plus (2nd Generation) i Echo Sub - Bitanga i princeza

Druga generacija Amazonova pametnog zvučnika Echo Plus donosi elegantniji dizajn, kvalitetniji i snažniji zvuk, integraciju s uređajima pametnog doma, ali može postati i glavni uređaj za reprodukciju glazbe u kući, zahvaljujući dodatku u vidu subwoofera

Maleni kućni zvučnici s pametnim virtualnim asistentima jedna su od stvari koje na prvi pogled izgledaju kao nešto što nikome ne treba, ali se kupuje kao pomodni i “cool” dodatak domu. Međutim, kada jednoga od njih i sami isprobate i naviknete se na komunikaciju s “osobom” u tom zvučniku, ubrzo ćete shvatiti kako niste niti znali – da i vi trebate pametni zvučnik.

Imate li na raspolaganju dovoljan budžet, dva zvučnika Echo i Sub možete preko lokalne bežične mreže povezati u 2.1 stereo sustav

Na test nam je stigao Amazonov pametni zvučnik druge generacije Echo Plus, s dodatkom u obliku subwoofera Echo Sub. Amazon se pametnim zvučnicima bavi već gotovo pet godina, i na tržište je plasirao desetak modela, što onih u obliku zvučnika, što modela s ugrađenim zaslonom (Echo Show, Echo Spot) ili s kamerom (Echo Look). Ipak, u prodaji su najpopularniji “obični” zvučnici, kao maleni i jeftini Echo Dot i osnovni model naziva Echo, a ovdje testirani Echo Plus predstavlja sam vrh ponude. Ovo “Plus” u njegovom nazivu donosi nešto veće zvučničke jedinice, mogućnost kontrole ostalih uređaja pametnog doma pomoću standarda Zigbee, ali i nešto višu cijenu.

Druga generacija modela Echo Plus lansirana je krajem prošle godine i od prethodnika se razlikuje ponajviše izgledom – sada je zvučnik, umjesto u plastiku, omotan u platno, te je nešto niži i širi od prve inačice, što ga čini stabilnijim, ali i oku ugodnijim. Da bude ugodan i za uho brinu se neodimijski woofer promjera 76 mm i visokotonac promjera 20 mm.

Zvuči dobro, a i svašta zna

Konstrukcijom jednostavan, izvedbom uvjerljiv, a izgledom nenametljiv

Zvučnici su smješteni jedan iznad drugoga, a konstrukcijski elementi između njih usmjeravaju zvuk u 360° oko cilindričnog kućišta uređaja. Echo Plus može se stoga smjestiti bilo gdje (najbolje u sredinu sobe) – uvijek se dobiva gotovo ista kvaliteta zvuka. Ona, odmah ćemo napomenuti, nije na razini hi-fi sustava, ali je za prosječnog korisnika sasvim dovoljna za svakodnevno slušanje glazbe ili audio knjiga, telefoniranje i ostale “pametne” funkcije koje ovaj uređaj omogućava. S obzirom na njegovu veličinu, čak i duboki tonovi zvuče uvjerljivo, a glasnoću je moguće podići i na razinu dovoljnu za organiziranje kućnog tuluma.

Kako je riječ o bežičnim zvučnicima, jedini kabel koji im je potreban za rad je onaj naponski. Nakon uključivanja potrebno je zvučnike upariti s mobilnom aplikacijom Amazon Echo i povezati s korisničkim računom na Amazonu, upisati nekoliko sitnica, poput WiFi lozinke i lokacije – i to je to.

Već “iz kutije” Alexa će znati odgovoriti na pitanja ukućana, bit će spremna ispričati vic, ali moći će zasvirati i glazbu. Amazon svim korisnicima linije zvučnika Echo, naime, omogućuje besplatan pristup do preko 850 radijskih postaja u sustavu iHeartRadio, koje vrte izvrsne playliste glazbe razvrstane po vrstama ili temama, ili, pak, streamaju redovni radijski program. Kao i ostali besplatni servisi, ovaj omogućuje tek ograničen broj prebacivanja na sljedeću pjesmu na popisu, a s vremena na vrijeme između skladbi ubaci poneki jingle ili reklamu – no, u usporedbi s, recimo, besplatnim Deezerom, selekcija glazbe u izboru je logičnija (nema lutanja u žanrovima) a smetnje u obliku jingleova daleko su rjeđe.

Tipkama za podešavanje glasnoće na vrhu Echo Plusa društvo pravi jedna za isključivanje aktivnog slušanja i jedna akcijska tipka, čije funkcije se mijenjaju ovisno o aktivnostima zvučnika

Želite li, pak, koristiti napredne glazbene funkcije, ostat ćete kratkih rukava, jer servisi poput Amazon Music Unlimiteda i Spotifya u nas nisu dostupni. U tom slučaju ostaje vam na Echo Plus spojiti Bluetoothom ili 3,5-milimetarskim stereo kabelom te glazbu pustiti iz nekog vanjskog izvora (što, spomenimo, Googleovi i Appleovi pametni zvučnici ne podržavaju).

Vidi male što je pametna

Samo neke od kategorija u kojima Alexa može biti od pomoći. Sve njih moguće je pregledati i kontrolirati iz pripadajuće mobilne aplikacije, kao i preuzeti “skillove” vanjskih developera

Zadavanje naredbi virtualnom pomoćniku moguće je obaviti pomoću spomenute mobilne aplikacije (čak i preko Interneta, ako mobitel nije spojen na istu lokalnu mrežu), ali neusporedivo je zabavnije razgovarati s Alexom. Glasovne naredbe na engleskom, koliko smo mogli iskušati, virtualna asistentica dobro razumije i ako niste savršeni govornik tog jezika, a čut će ih i iz dovoljne daljine – primjerice, s drugog kraja sobe, pa i za vrijeme reprodukcije glazbe. Kada čuje svoje ime, kojim se svaka naredba započinje, Alexa vam to daje do znanja tako što uključuje plavo-zelene LED-ice na gornjem obodu zvučnika, bojama naznači smjer iz kojeg naredbe dolaze, utišava glazbu koja u tom trenutku eventualno svira, te jednim od ugrađenih sedam mikrofona prima zapovijed. Nakon što čuje upit, bio on neko pretraživanje weba, pretvaranje mjernih jedinica, pokretanje glazbe ili bilo što drugo, Alexa će dati svoj odgovor.

Ponekad će zatražiti i dodatne informacije koje joj se mogu izgovoriti bez ponavljanja naredbe “Alexa…”, samo prirodnim nastavkom razgovora. Ako ne razumije pitanje, odmah će to reći, a ako je pitanje odveć komplicirano ili na njega ne može naći odgovor, uzvratit će sa simpatičnim: “Hm… to ne znam”. Zahvalite li Alexi na nekom dobivenom odgovoru, također ćete dobiti povratno “you bet”, “no problem” ili neku sličnu “humanu” repliku. Tek povremeno sustav ne prepoznaje govorni upit ili pogrešno razumije poneku riječ, ali to ćemo prije pripisati pozadinskoj buci u prostoriji ili lošem izgovoru nego Amazonovom AI sustavu – izgovorite li naredbu čisto, Alexa će je većinom točno interpretirati.

All about that bass

Kako zvuk iz ove “stolne vaze” ne može zadovoljiti baš sve potrebe onih koji vole aktivno slušati glazbu, Amazon je u liniju Echo dodao i Echo Sub – oveći subwoofer snage 100 W koji se uparuje s ovim ili nekim od ostalih pametnih zvučnika iz linije Echo (osim onih prve generacije). Taj će dodatak na testirani Echo Plus udvostručiti investiciju, ali će zato više nego dvostruko poboljšati iskustvo slušanja. Njegov dubokotonac, promjera 15 cm, dubokim će vibracijama dati dodatan začin glazbi i vrlo lako će snažnim bas zvukom ispuniti i veće prostorije – stvarajući privid da u njima svira neki daleko moćniji sustav zvučnika.

Sam zvučnik masivan je, izgleda poput starijeg brata Echo Plusa ili manjeg taburea, i vrlo će se neprimjetno uklopiti u svaki modernije uređeni dom, gdje će biti smješten, prema običaju, na pod. Na Echo Subu nalaze se tek utor za naponski kabel i jedna tipka, smještena straga, koju ćete pritisnuti samo prilikom uparivanja. Zbog toga ćete ovaj subwoofer nakon inicijalnog postavljanja moći zaboraviti – u radu će sasvim slijediti glavni zvučnik i naredbe s njega. No, kad Alexa pusti glazbu, bit će vam sasvim jasno da je crni “tabure” aktivan i da pretvara pametni zvučnik u sasvim upotrebljiv kućni audiosustav.

Nažalost, investicija u Sub isplatit će se samo ako ga se može češće koristiti – i tu dolazimo do glavnog problema. Sub se, naime, neće aktivirati na podražaje iz vanjskih (Bluetooth ili linijskog) izvora, već će zagrmjeti tek kada preko glavnog pametnog zvučnika pokrenete streaming glazbe. S obzirom na nedostatak takvih usluga u Hrvatskoj, ostat ćete vjerojatno ograničeni na ponudu besplatnih iHeartRadio kanala i u ostalim slučajevima zakinuti za iskustvo slušanja najdubljih frekvencija. Šteta, jer kombinacija Amazonovih Echo Plusa i Suba kvalitetom reprodukcije ne zaslužuje biti tako zanemarena.

Alexa ovo, Alexa ono… Za “inteligenciju” svih Amazonovih zvučnika zadužen je sustav virtualne pomoćnice Alexa, čiji je API otvoren za developere koji su do sada za nju izradili preko 70.000 dodataka (“skillsa”, odnosno vještina), a broj im i dalje vrlo brzo raste. Alexa tako može obaviti klasične zadatke, poput održavanja popisa za kupnju, čitanja vremenske prognoze ili vijesti, postavljanja podsjetnika, pričanja viceva ili igranja društvenih trivia igara. No, uz napredne skillove može pomoći i pri učenju stranih jezika, igrati i dodatne igre raznih vrsta, naručivati hranu, obavljati online kupnju, postati fitness trener, čuvati dom od provalnika, ali i zabavljati djecu kroz njima prilagođene vještine ili pjevanje uspavanki. Okupite li društvo, Alexa će vam rado postavljati kvizna pitanja ili zabavljati cijelu ekipu glazbenim zagonetkama. Osim vještina i urođenih joj talenata, Alexa podržava i kreiranje “rutina”. Svaki korisnik tako može složiti više akcija koje će se pokretati jednom naredbom, u određeno vrijeme i slično. Povežete li kućanske uređaje sa standardom Zigbee sa zvučnikom Echo Plus, moći ćete, recimo, narediti aparatu za kavu da se uključi nakon što vas alarm ujutro probudi, nakon toga čuti vremensku prognozu i stanje na cestama, ili, pak, uključiti grijanje ako temperatura u sobi padne ispod zadane (Echo Plus ima ugrađen i termometar!). Ne znate li što biste s virtualnim pomoćnikom u nekom trenutku radili, u mobilnoj aplikaciji lako je pronaći primjere upita i prijedloge novih skillova za preuzimanje, pa će Alexa ubrzo oživjeti s novim mogućnostima i teško će vam dosaditi. Alexa ima i podršku za glasovne profile pa može razlikovati glasove ukućana i personalizirati iskustvo korištenja za svakoga od njih. Sva komunikacija s njom, dakako, obavlja se na jednom od podržanih jezika – engleskom (s pet naglasaka), njemačkom, španjolskom, francuskom, talijanskom, ili japanskom.

Amazon Echo Plus (2nd Generation) Dizajn

Jednostavnost postavljanja i upotrebe

Bluetooth i 3,5 mm priključci

Alexa uz svoju zabavnu stranu zna biti i korisna

Zvučnik s vremenom postaje sve pametniji uz nadogradnje u “oblaku” i nove skillove Jednogodišnje jamstvo Kvaliteta zvuka 8 Dodatne mogućnosti 10 Izrada 9 UKUPNI DOJAM 9