ASRock X470 Taichi - napajanje za peticu

specifikacije Čipset AMD X470 Socket Socket AM4 Memorija 4x DDR4, do 3.466 MHz, maks. 64 GB PCIe konektori 2 x PCIe 3.0 x16 (CPU)

1 x PCIe 2.0 x16 (x4 interno, čipset)

2 x PCIe 2.0 x1 (čipset) SATA / M.2 / U.2 6 x SATA, RAID 0, 1, 10

2 x SATA, ASMedia ASM1061

1 x M.2 do 22110 NVMe/SATA PCIe 3.0 x4

1 x M.2 do 2280 NVMe/SATA PCIe 2.0 x4 Mreža 1 x GbE Intel I211AT

Intel WiFi 802.11ac 433 Mbit/s + BT 4.2 Audio Realtek ALC1220 Stražnji konektori 1 x PS/2

2 x WiFi antena

1 x HDMI 2.0

1 x LAN (RJ45)

1 x USB-C 3.1 Gen2

1 x USB 3.1 Gen2

6 x USB 3.1 Gen1

5 x audio konektor

1 x optički SPDIF

1 x Clear CMOS tipka

Dodatna oprema testirane ploče je pomalo oskudna, no sve bitno je tu – crna zaštitna pločica za stražnje konektore, četiri SATA kabela, dvije antene za integriranu WiFi karticu, SLI mostić i ostali standardni dodaci. S pločom ne dolazi nikakav posebni dodatni softver osim onog za nadzor sustava i overklokiranje (A-Tuning), no po želji možete instalirati aplikaciju ASRock App Shop koja nudi različite aplikacije i igre za download. Ukucavanjem serijskog broja ploče otključavaju se i neke ekskluzivne ponude.

Samu ploču krasi dosta zanimljiv dizajn, u prvom redu zbog kružnog reljefnog hladnjaka na čipsetu. Isti dizajn prati i "tetovaža" na samom PCB-u ploče. Taichi ploče su do sad bile dosta diskretne po implementaciji RGB osvjetljenja, no kod ove je ono malo pojačano, pa ledice nalazimo na rubovima hladnjaka čipseta te u prozorčićima na plastičnom oklopu koji prekriva lijevi rub ploče. Na ploči su i tri konektora za spajanje RGB periferija – po jedan konektor za AMD RGB hladnjak, 12-voltne jednostavne RGB trake i 5-voltne adresabilne RGB trake. Osvjetljenjem upravljamo preko aplikacije Polychrome RGB koja može komunicirati i s certificiranim uređajima drugih proizvođača. Jednostavno upravljanje moguće je iz i sâmog UEFI-ja, no implementacija je bugovita i vrlo rudimentarna.

ASRockov UEFI pomalo je zastario jer mu primjerice nedostaju mogućnosti jasnog prikaza aktualnih vrijednosti napona na istom mjestu gdje ih možemo i mijenjati. Također nema ni popisa koje su sve postavke modificirane prilikom spremanja istih, a što nude Asusove i MSI-jeve ploče. Tu su nažalost i još ozbiljniji problemi. G.SKILL-ova memoriju nismo uspjeli natjerati na rad pri 3.600 MHz dok ostale dvije memorije nismo mogli podesiti na točan takt jer UEFI jednostavno nije nudio odgovarajuću postavku.

Najveći problem su performanse – u odnosu na ostale ploče mjerljivo niže, usprkos korištenju jednakih postavki, a što se začudno ne mijenja čak ni s overklokiranjem. Ruku na srce, pod punim opterećenjem procesor na tvorničkim taktovima doista doseže nešto niže taktove u odnosu na ostale ploče (3,975 GHz), ali i uz nešto viši napon.

rezultati testiranja Cibench R15 Single-core 171 Multi-core 1.770 PCMark 10 Digital Content Creation 8.563 Igre @ 1080p For Honor / Ultra 188 Total War: Warhammer / Ultra 106

Ovo istovremeno ne znači da ploča nije kvalitetno izrađena. Dapače, 16-fazna VRM jedinica (zapravo 6 + 2 fazna, ali se koriste doubleri, pa u konačnici imamo 12+4 konfiguraciju) odlično je hlađena i pod opterećenjem doseže nisku temperaturu – 57 °C kod otkrivene elektronike, a 47 na hladnjaku. Za napajanje jezgri procesora koriste se primarni MOSFET-ovi CSD87350 (Texas Instruments) koji imaju maksimum od 40 ampera, a najveću efikasnost postižu pri izlaznoj struji od 14 ampera. Ako pomnožimo izlaznu struju s brojem MOSFET-ova pri maksimalnoj efikasnosti dobijemo vrijednost od 168 A što je i više nego dovoljno za overklokiranje osmerojezgrenih AMD-ovih procesora. Samim time čini nam se da bi ASRock mogao izvući više iz hardvera uz bolje podešen UEFI.

Ponuda vanjskih konektora je pristojna, no voljeli bi da je nešto više USB-ova s obzirom da za to ima mjesta. Ploča podržava i ugradnju APU-ova jer nudi HDMI konektor. Izbor dodatnih kontrolera je dobar – Intelova žična mrežna kartica, Intelov WiFi/BT modul, no slabije brzine do 433 Mbit/s, te Realtekova ALC1220 zvučna kartica s hi-fi elektronikom, kvalitetnim DAC-om i TI-jevim NE5532 pojačalom za spajanje slušalica (prednji audio konektori). PCIe utori izvedeni su tako da je podržan SLI, ali sekundarni utor nije iskorišten za kraću PCIe 3.0 kanala za sekundarni M.2 SSD. On je kao i kod većine drugih ploča spojen na PCIe 2.0 kontroler čipseta čime su mu ograničene performanse. Primarni M.2 utor smješten je iznad primarnog PCIe utora i opremljen s vrlo pristojnim hladnjakom. Ponuda internih USB konektora je odlična – imamo dva USB-a 2.0, dva USB-a 3.1 Gen1 i jedan USB 3.1 Gen2 tipa C.

Usporedni test X470 ploča Ova recenzija dio je većeg usporednog testa matičnih ploča temeljenih na čipsetu X470. Do sad objavljene recenzije ostalih ploča pogledajte na donjim linkovima: Asus ROG CrossHair VII Hero WiFi