Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 WiFi - Luksuzni temelj za Ryzen

Gigabyte u ponudi ima svega tri ploče temeljene na čipsetu X470, a ovo je najmoćnija. Već na prvi pogled impresionira RGB osvjetljenjem, no to je tek samo jedan dio njenih mnogobrojnih mogućnosti

specifikacije Čipset AMD X470 Socket Socket AM4 Memorija 4x DDR4, do 3.600 MHz, maks. 64 GB PCIe konektori 2 x PCIe 3.0 x16 (CPU)

1 x PCIe 2.0 x16 (x4 interno, čipset)

2 x PCIe 2.0 x1 (čipset) SATA / M.2 / U.2 6 x SATA, RAID 0, 1, 10

1 x M.2 do 22110 NVMe/SATA PCIe 3.0 x4

1 x M.2 do 2280 NVMe/SATA PCIe 2.0 x4 Mreža 1 x GbE Intel

1 x WiFi 802.11ac do 1,73 Gbit/s + Bluetooth 5 Audio Realtek ALC1220-VB + ES9018Q2C Stražnji konektori 1 x tipka za power/reset

1 x Clear CMOS tipka

2 x WiFi antena

1 x LAN (RJ45)

1 x HDMI 2.0

1 x DVI-D

1 x USB-C 3.1 Gen2

1 x USB 3.1 Gen2

6 x USB 3.1 Gen1

2 x USB 2.0

5 x audio konektor

1 x optički S/PDIF

Ako se jako palite na RGB osvjetljenje, ova Aorusova ploča ispunit će sve vaše mokre snove. Na ploči su osvijetljeni bočni oklop, hladnjak na čipsetu, dva primarna PCIe utora, sva četiri memorijska modula, a tu je letvica od pleksiglasa s reljefnim uzorkom, smještena na desnom rubu ploče. Nju je inače moguće zamijeniti i vlastitom. Dakako, možemo spojiti i hrpu LED traka jer ploča nudi dva 12-voltna 5-pinska konektora, namijenjena spajanju RGBW traka, dva 3-pinska, koje je pomoću prekidača moguće podesiti za rad s 12-voltnim ili 5-voltnim RGB trakama te jedan 4-pinski 12-voltni konektor, namijenjen spajanju konektora s AMD-ovog box hladnjaka ili kompatibilne LED trake.

Osim osvjetljenjem, ploča je nakrcana i kvalitetnim kontrolerima, elektronikom, hladnjacima i različitim dodacima. Za napajanje procesora brine se 12-fazni sustav, hlađen s dva veća hladnjaka, povezana toplovodnim cijevima. Napajanjem upravlja International Rectifierov čip IR35201 koji pod sobom ima 5+2 faze. Iza primarnih 5 faza nalaze se IR3599 doubleri na koje su spojeni IR3553 MOSFET-ovi. Za SoC dio čipa briju se dva IR3556 MOSFET-a. Iako se na prvi pogled možda čini da je ovaj VRM vrlo sličan Asusovom s ploče CrossHair VII Hero, Asus koristi jače MOSFET-ove od Gigabytea. Točnije, Asusovi po fazi mogu potjerati do 60 ampera, uz optimum od 18 ampera. IR3553 MOSFET-ovi s ove ploče pak idu do 40 ampera, uz maksimalnu efikasnost odnosno najmanje zagrijavanje pri 10 ampera. To je i dalje sasvim dovoljno za zračno i vodeno overklokiranje Ryzena 2700X (ili bilo kojeg drugog slabijeg), no nije za OC vratolomije s ekstremnim hlađenjem.

Zagrijavanje VRM-a pod opterećenjem ne prelazi 57 °C na otkrivenim dijelovima, odnosno 49 °C na hladnjaku. Hlađenje možemo optimizirati s osam konektora za ventilatore. Ploča se s druge strane nije iskazala u pogledu performansi. Rezultati testova nešto su slabiji od prosjeka, a nismo zadovoljni ni overklokiranjem – procesor pouzdano ide do 4,3 GHz, no s ovom pločom izvukli smo 4,25. Kako je i red za skuplju ploču, na raspolaganju su nam LED dijagnostika te tipke za uključivanje računala i resetiranje postavki UEFI-ja.

Potonje su smještene na stražnju pločicu s konektorima, koja ima tvornički ugrađen crni zaštitni limić. Tu im društvo prave dva konektora za WiFi antene, dva USB-a 2.0, šest USB-a 3.1 Gen1, po jedan USB 3.1 Gen2 A i C tipa, mrežni konektor iza kojeg je Intelov kontroler te pet analognih i jedan digitalni konektor zvučne kartice. Gigabyte se također oslanja na kodek ALC1220, koji je kombiniran s kvalitetnim komponentama (njemački WIMA kondenzatori) i digitalno-analognim konverterom Sabre ES9018Q2C. Za razliku od ostalih proizvođača koji na WiFi-ju škrtare, Gigabyte je na svoju ploču ugradio najmoderniju Intelovu karticu koja podržava brzine do 1,75 Gbit/s i standard Bluetooth 5.0.

rezultati testiranja Cibench R15 Single-core 177 Multi-core 1.809 PCMark 10 Digital Content Creation 8.814 Igre @ 1080p For Honor / Ultra 188 Total War: Warhammer / Ultra 109

Ploča nudi tri utora za PCIe x16 kartice, od kojih su dva gornja spojena na kontroler u procesoru i podržavaju standard PCIe 3.0 te SLI. Najdonji utor spojen je na čipset, baš kao i dva manja x1 utora. Ispod svakog od primarnih utora smješteni su konektori za M.2 SSD-ove, opremljeni vrlo pristojnim hladnjacima. Sekundarni konektor, nažalost, nije spojen na kontroler u procesoru pa je brzina ograničena na 2 GB/s. Od internih konektora spomenimo još par USB-a 2.0, par USB-a 3.1 Gen1 i jedan USB-C 3.1 Gen2. Drugim riječima, sve je pokriveno.

Dodatna oprema očekivano je bogata. Tu su četiri SATA kabela, adapter za brzo spajanje žica s kućišta (ovo su prije imale i Asusove ploče, ali više nemaju), dvije čičak-vezice za kabele, razni adapteri i produžni kabeli za RGB osvjetljenje, dvije temperaturne sonde, kojima možemo očitavati temperaturu određenog dijela računala preko ploče, SLI mostić, vijci za M.2 SSD-ove, set raznih Aorusovih naljepnica, metalna značkica za kućište, WiFi antena, priručnik za korištenje i DVD sa softverom.