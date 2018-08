Asus ROG CrossHair VII Hero WiFi - Heroj iz vrha ponude

specifikacije Čipset AMD X470 Socket Socket AM4 Memorija 4x DDR4, do 3.600 MHz, maks. 64 GB PCIe konektori 2 x PCIe 3.0 x16 (CPU)

1 x PCIe 2.0 x16 (x4 interno, čipset)

2 x PCIe 2.0 x1 (čipset) SATA / M.2 / U.2 6 x SATA, RAID 0, 1, 10

1 x M.2 do 22110 NVMe/SATA PCIe 3.0 x4

1 x M.2 do 2280 NVMe/SATA PCIe 3.0 x4 Mreža 1 x GbE Intel I211AT

Intel WiFi 802.11ac MU-MIMO 866 Mbit/s + BT 4.2 Audio ROG SupremeFX S1220 Stražnji konektori 1 x PS/2

2 x WiFi antena

1 x LAN (RJ45)

1 x USB-C 3.1 Gen2

1 x USB 3.1 Gen2

8 x USB 3.1 Gen1

2 x USB 2.0

5 x audio konektor

1 x optički SPDIF

1 x Clear CMOS tipka

1 x USB BIOS Flashback tipka

Vrh aktualne Asusove ponude za Socket AM4 procesore je upravo ova ploča – ROG CrossHair VII Hero WiFi. Postoji i varijanta bez dodatka WiFi koja, vidi čuda, nema WiFi kontroler, ali je nešto i jeftinija. Osim ploče u kutiji su je hrpa tematskih naljepnica, podloška za šalicu, kupon s popustom za kupovinu opletenih kabela za napajanje, četiri SATA kabela, RGB produžni kabeli, vijci za montažu M.2 SSD-ova, WiFi antena, SLI mostić te priručnik i DVD s dodatnim softverom i driverima. ROG ploče imaju više softverskih dodataka od drugih Asusovih ploča, pa su korisnicima na raspolaganju aplikacije Sonic Studio III, Sonic Radar III, RAMcache II, Gamefirst IV i Overwolf.

U skladu s trendovima, ova ploča ima tvornički ugrađen štitnik za stražnje konektore, a ponuda konektora je iznimno bogata. Tu su PS/2 port, jedan RJ-45 mrežni port za kojeg se brine Intelova mrežna kartica, par konektora za spajanje antena na integriranu WiFi karticu, dva USB-a 2.0, osam USB 3.1 Gen1, dva USB-a 3.1 Gen2 (A i C), pet analognih i jedan digitalni konektor integrirane zvučne kartice i tipka za resetiranje postavki UEFI-ja. Asus ne otkriva tip WiFi adaptera koji se rabi na ploči, no isti podržava 802.11ac u 2x2 izvedbi što će reći da je maksimalna propusnosti 867 Mbit/s. Za zvuk se pak brine SupremeFX kontroler odnosno Realtekov S1220A, kombiniran s elektronikom hi-fi klase i ESS-ovim DAC-om Sabre ES9023P.

S gornje strane stražnjih konektora nalazi se plastični oklop s osvjetljenim Crosshair natpisom, a integrirano osvjetljenje ploče kompletira osvjetljeni ROG logo integriran u hladnjak čipseta. Sâmom je hlađenju komponenti pak posvećena posebna pažnja. Na 12-faznom VRM-u nalaze se dva hladnjaka spojena toplovodnim cijevima, pa su temperature pod opterećenjem iznimno niske – 56 °C stupnjeva za otkrivene elemente i 49 °C za hladnjak. VRM kontrolira Digi+ kontroler (ASP1405I) koji pod sobom ima 5 faza za CPU jezgre i dvije za SoC dio procesora. Na osnovnih 5 faza spojeni su doubleri na koje se u konačnici spajaju MOSFET-ovi IR3555 koji mogu isporučiti do 60 ampera, no najefikasniji su pri izlaznoj struji od 18 ampera. Drugim riječima, pri maksimalnoj efikasnosti VRM je CPU jezgrama sposoban isporučiti čak 180 ampera što je dovoljno čak i za Ryzen overklokiran uz pomoć tekućeg dušika.

Za aktivno se hlađenje brine čak osam konektora za ventilatore s tim da je jedan namijenjen spajanju jačih trošila. Ploča je optimizirana za korisnike koji namjeravaju žestoko overklokirati, pa su u ponudi i tipke za uključivanje i resetiranje računala, ekran za led dijagnostiku, kontakti za mjerenje napona instrumentom i nekoliko modova za rad s ekstremnim hlađenjem.

rezultati testiranja Cibench R15 Single-core 174 Multi-core 1.796 PCMark 10 Digital Content Creation 8.801 Igre @ 1080p For Honor / Ultra 189 Total War: Warhammer / Ultra 106

Zanimljivo je da se CrossHair usprkos svom statusu najmoćnije Asusove X470 ploče nije baš proslavila u rezultatima testova. Nisu sad to neke drastične razlike, ali dovoljno su konzistentne da ih ne možemo pripisati greškama u mjerenju. U pogledu overklokiranja ploča je vrlo dobra, no to s obzirom na ograničeni potencijal samog procesora nije neki uspjeh. Dostigli smo takt od 4,25 GHz uz stabilan napon od 1,375 V.

Premda ploča ima diskretno RGB osvjetljenje, nudi čak četiri konektora za spajanje RGB led traka – dva 12-voltna za standardne trake i dva za takozvane adresabilne, s preciznom kontrolom ledica. Ploča se može pohvaliti i dobrom implementacijom M.2 konektora – za spajanje sekundarnog M.2 konektora na sistem koristi se kontroler PCIe 3.0 kontroler u procesoru, pa je na oba M.2 konektora moguće iskoristiti maksimalne performanse spojenih SSD-ova. Doduše, imajte na umu da je ovo kompromis u smislu da drugi M.2 port krade kanale sa drugog PCIe utora za grafiku. Tada prvi utor za grafiku ima osam kanala iz procesora, drugi četiri, a ostatak otpada na sekundarni M.2 konektor.

Usporedni test X470 ploča Ova recenzija dio je većeg usporednog testa matičnih ploča temeljenih na čipsetu X470. Do sad objavljene recenzije ostalih ploča pogledajte na donjim linkovima: ASRock X470 Taichi