Asus ExpertCenter PN54-S1 - Patuljasta rasta, ozbiljnih ambicija

Svoju liniju poslovno orijentiranih računala ExpertCenter Asus proširio je i na sve popularnija mini računala. Otkako je preuzeo Intelovu diviziju legendarnih NUC-ova, Asus je nastavio njihov razvoj, te danas nudi velik broj računala takvog, minijaturnog formata i različitih stupnjeva performansi. ExpertCenter PN54-S1 je i za pojmove mini računala – minijaturan, s obzirom na to da mu kućište u visinu broji svega 34 mm. Zdravoseljačkim rječnikom, to znači da je otprilike upola tanji od većine računala tog tipa. Širina i dubina iznose pitomih 130 mm, što znači da je PN54-S1 kvadratnog oblika, dok su mu rubovi ugodno zaobljeni. Cijelo računalo načinjeno je od čvrste plastike, na čiju kvalitetu nemamo zamjerki. U pakiranju s računalom dobiva se i VESA nosač te ne baš kompaktni punjač snage 120 W s cilindričnim konektorom. U cijelom iskustvu unboxinga ironija je što je punjač dimenzijama gotovo istovjetan samom računalu.