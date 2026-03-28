Apple ukida Mac Pro

Odluka o ukidanju Maca Pro označava strateški zaokret prema modularnijem pristupu i snažnijem Mac Studiju, iako će dio profesionalnih korisnika vjerojatno ostati razočaran

Apple je ukinuo Mac Pro i potvrdio da ne planira razvijati novu generaciju tog modela, čime završava jedna od najdugovječnijih linija u Mac ponudi.

Naime, posljednja verzija Maca Pro predstavljena je 2019. godine s Intelovim procesorima, dok je 2023. dobila nadogradnju na Appleov M2 Ultra. Unatoč tome, Mac Pro nije dobio daljnje osvježenje te je ostao na visokoj početnoj cijeni od oko 7.000 eura u Europi, dok je Apple u međuvremenu predstavio snažniji M3 Ultra u modelu Mac Studio.

Time Mac Studio praktički postaje glavni izbor za profesionalne korisnike u Appleovoj desktop ponudi. Za one koji ne znaju, radi se o kompaktnom računalu koje se može konfigurirati s 32-jezgrenim CPU-om, 80-jezgrenim GPU-om, 256 GB RAM-a i 16 TB SSD pohrane.

Nakon odluke o ukidanju Maca Pro, Appleova desktop linija sada se sastoji od 24-inčnog iMaca s M4 SoC-om, Maca Mini s M4 i M4 Pro te Mac Studija s M4 Max i M3 Ultra SoC-om.